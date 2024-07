Quốc tế Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Cần loại bỏ 'nguyên nhân gốc rễ' của xung đột Ukraine Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố thế giới cần giải quyết “những nguyên nhân gốc rễ” dẫn đến “cuộc khủng hoảng” ở châu Âu và cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Phát biểu khi tham gia Hội nghị cấp bộ trưởng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/7, ông Lavrov khẳng định, việc chấm dứt tình trạng bế tắc giữa Moskva và Kiev phải đi kèm với việc loại bỏ mối đe dọa do phương Tây gây ra đối với an ninh của LB Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý rằng các điều kiện cho một “nền hòa bình bền vững” giữa Nga và Ukraine đã được Tổng thống Nga Putin đưa ra. Vào tháng 6, ông Putin đã phác thảo các điều khoản của Moskva để bắt đầu lệnh ngừng bắn. Các điều khoản liên quan đến việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi toàn lãnh thổ của Nga, bao gồm các nước cộng hòa Donetsk và Luhansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye, cùng cam kết pháp lý từ Kiev không bao giờ gia nhập NATO. Tổng thống Putin nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải được các nước phương Tây công nhận và mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Cả Kiev và phương Tây đều bác bỏ đề xuất này.

Ông Lavrov phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi ông liệt kê các biện pháp cần thiết để “khôi phục lại niềm tin và ổn định tình hình” trên trường quốc tế. “Bất kỳ giải pháp chính trị và ngoại giao nào (đối với xung đột Ukraine) phải đi kèm với các bước đi cụ thể nhằm loại bỏ các mối đe dọa đối với Liên bang Nga do (phương Tây) đặt ra. Những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng bùng phát ở châu Âu cần được giải quyết một lần và mãi mãi.” Nga và phương Tây cần có “sự đảm bảo và thỏa thuận” chung, Ngoại trưởng Nga tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng “các thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á-Âu” cũng cần được tính đến.

Theo ông Lavrov, một “kiến trúc liên lục địa với an ninh thực sự bình đẳng và không thể chia cắt” đang được hình thành trên lục địa này. Ông Lavrov lập luận: “Cân bằng quyền lực toàn cầu và khu vực cũng cần được khôi phục, cùng với việc sửa chữa những bất công trong nền kinh tế thế giới”. Ông nói thêm, một thế giới đa cực không nên có bất kỳ sự độc quyền nào trong việc điều tiết tài chính, tiền tệ, thương mại hoặc công nghệ. Moskva từ lâu đã đổ lỗi tham vọng bá chủ của Washington và các đồng minh khiến nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau xảy ra trong những thập kỷ gần đây. Vào tháng 6, ông Putin cho biết thế giới đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra một trật tự quốc tế tốt hơn, công bằng hơn và an toàn hơn vào những năm 1990. Ông nói vào thời điểm đó, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác tin rằng họ đã “chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh và từ chối tôn trọng lợi ích của các nước khác”. Cách tiếp cận đó thể hiện ở chính sách của NATO trong việc giải quyết các xung đột bắt nguồn từ việc “cáo buộc bên mà họ không ưa về mọi tội lỗi và đè bẹp nó”, Tổng thống Putin chỉ trích. Theo Tổng thống Nga, cách tiếp cận như vậy đã chứng tỏ là một thảm họa. Ông cũng phủ nhận việc Nga là mối đe dọa chính đối với châu Âu, cho rằng mối nguy hiểm lớn nhất đối với các quốc gia châu Âu đến từ sự lệ thuộc quá lớn vào Mỹ./.