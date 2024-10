Pháp luật Người dân bị nứt nhà ở Cửa Lò mỏi mòn chờ bồi thường Hàng chục hộ dân tại phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò), bị nứt nhà do ảnh hưởng của việc thi công Dự án Đường ven biển cách đây vài năm. Tuy vậy, đến thời điểm này, việc bồi thường thiệt hại cho người dân vẫn chưa được thực hiện dứt điểm.

Đường xong, nhà nứt

Dự án Đường ven biển đoạn qua Nghệ An được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 có chiều dài 7,442 km đi qua TX. Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, với điểm đầu ở Km 76+00 giao với Quốc lộ 46, điểm cuối ở Km 83+500 giao với Tỉnh lộ 535 (ngay chân cầu Cửa Hội). Ở giai đoạn này, tuyến qua huyện Nghi Lộc chỉ dài 1,09 km và TX. Cửa Lò 6,352 km. Tổng mức đầu tư là 521 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 260 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 261 tỷ đồng. Dự án được triển khai thi công từ cuối tháng 7/2020, do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư và đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuyến đường ven biển đi qua phường Nghi Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Tại phường Nghi Hòa, tuyến đường này đi qua đã ảnh hưởng đến 1,310 km đất nông nghiệp và 30 hộ dân. Trong giai đoạn 1, phường Nghi Hòa cũng là một trong những địa phương có tình trạng bàn giao mặt bằng chậm, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Dù giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thế nhưng, tại địa phương này có nhiều hộ dân bị nứt nhà trong quá trình thi công công trình vẫn chưa được bồi thường.

Anh Nguyễn Trọng Cường, trú tại khối 3, phường Nghi Hòa, có nhà nằm ngay đường ven biển cho biết: Trước khi thi công giai đoạn 1 của Dự án Đường ven biển, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm cũng đã đến kiểm tra, lập biên bản đầy đủ và xác nhận nhà chưa bị nứt gãy. Thế nhưng, trong quá trình thi công, do nhiều máy lu hoạt động liên tục, nền đất bị rung lắc đã khiến nhà của gia đình anh Cường bị nứt tường và trần nhà, khiến mỗi khi mưa xuống là lại bị ngấm nước.

"Sau khi thi công xong, chúng tôi cũng đã phản ánh việc nứt nhà. Lúc đó, phía chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị bảo hiểm đã đến kiểm tra, ghi nhận hiện tượng nứt nẻ và nói sẽ bồi thường, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu", anh Cường bức xúc cho biết.

Tuyến đường ven biển đi qua phường Nghi Hòa nay mang tên đường Chữ Đồng Tử. Ảnh: Tiến Đông

Tương tự, nhà anh Cường là nhà bà Phạm Thị Hiền, có ngôi nhà 2 tầng khang trang còn khá mới nằm bên tuyến đường ven biển, cũng thuộc khối 3, phường Nghi Hòa. Bà Hiền cho biết: Gia đình bà làm xong nhà năm 2020, với chi phí gần 2 tỷ đồng, ngay sau đó thì Dự án Đường ven biển được triển khai. Trong quá trình thi công, thấy máy lu hoạt động liên tục nhiều ngày, rung nhà, rung cửa, gia đình bà rất lo việc nhà cửa sẽ bị nứt.

Cuối cùng, nỗi lo lắng của gia đình bà Hiền tiếc rằng đã trở thành hiện thực, khi sau nhiều ngày bị "tra tấn" bởi máy lu rung, căn nhà 2 tầng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt chạy ngang, chạy dọc khắp các bức tường tầng 1 và tầng 2. Các vết nứt còn khiến gạch ốp tường cũng nứt theo.

Nhà anh Nguyễn Hữu Sơn bị nứt mái . Ảnh: Tiến Đông

Dù không phải nằm ở mặt đường ven biển, cách con đường này hơn 10m, nhưng ngôi nhà mái bằng mới xây của gia đình anh Nguyễn Hữu Sơn ở khối 3, phường Nghi Hòa cũng đã bị nứt gãy nghiêm trọng.

Vợ chồng anh Sơn làm nghề đi biển, sau một thời gian tích cóp thì xây được ngôi nhà mái bằng, thế nhưng, trong quá trình thi công đường ven biển, ngôi nhà đã nứt mái, cột trụ, khiến khi mưa xuống là nước lại ngấm vào nhà.

Hiện gia đình anh Sơn chỉ mong các bên liên quan chịu trách nhiệm phải thực hiện bồi thường sớm nhất cho gia đình anh cũng như các hộ chịu cảnh tương tự xung quanh.

Nhiều ngôi nhà sau khi bị nứt tường và sàn đã có hiện tượng rấm dột. Ảnh: Tiến Đông

Chờ kiểm tra

Qua thực tế chúng tôi nhận thấy, tuyến đường ven biển đi qua phường Nghi Hòa đã được đặt tên là đường Chữ Đồng Tử. Phần lớn các hộ dân bị nứt nhà đều thuộc địa bàn khối 3. Dọc hai bên tuyến đường này những ngôi nhà nào xây dựng sau năm 2022 thì may ra không bị nứt, còn những nhà xây dựng từ trước thời điểm đó thì ít nhiều cũng bị hư hại. Người dân khẳng định nhà bị nứt là do thi công Dự án Đường ven biển và đã được các bên liên quan đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng. Ngoài việc bức xúc vì đã lâu chưa được bồi thường, người dân còn lo ngại rằng, các vết nứt này về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng kết cấu và sự an toàn của ngôi nhà.

Bà Lê Thị Hằng - một trong những hộ có nhà bị nứt và đồng thời đại diện cho các hộ dân gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng cũng như các bên liên quan cho biết: Dự án này thi công năm 2020, đến đầu năm 2022 thì hoàn thành. Theo khảo sát của chính người dân thì dọc hai bên tuyến đường Chữ Đồng Tử có khoảng hơn 20 nhà bị nứt nẻ do ảnh hưởng của việc thi công đường. Các đơn vị liên quan đã đến từng nhà kiểm tra, lập biên bản để làm căn cứ bồi thường và hứa sẽ thực hiện bồi thường.

Nhiều ngôi nhà đã bị nứt tường sau khi thi công tuyến đường. Ảnh: Tiến Đông

Chúng tôi đặt câu hỏi rằng, sau khi các bên liên quan đến lập biên bản xác nhận việc nứt nhà, các hộ dân có được nắm biên bản hay không? Bà Hằng cho biết, họ đến kiểm tra xong thì ôm biên bản đi luôn. Do chờ mãi không thấy họ quay lại, nên người dân đành phải kêu lên phường, lên thị xã và phản ánh nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Vậy nhưng, đến nay vẫn chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

Cũng theo bà Hằng, chờ mãi không được giải quyết, chúng tôi đang tiếp tục làm đơn phản ánh đến HĐND tỉnh Nghệ An nhằm đề nghị cơ quan có trách nhiệm sớm chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án xây dựng Sở Giao thông Vận tải Nghệ An (chủ đầu tư Dự án Đường ven biển) cho biết: Hiện nay, dự án đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Khi người dân phản ánh, đơn vị cũng đã phối hợp với các bên liên quan xác định mức độ thiệt hại để xử lý...