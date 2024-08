Pháp luật Trả lời kiến nghị cử tri thị xã Cửa Lò về an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Cử tri phường Nghi Hoà (thị xã Cửa Lò) phản ánh tuyến đường ven biển thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Cử tri kiến nghị kiểm tra và giải quyết tình trạng xe container quá tải đi qua chạy quá tốc độ quy định.

Trả lời: Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc chuyển tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) thành đường tỉnh ĐT.537C với tổng chiều dài tuyến là 65,75Km. Trong đó, tuyến đường tỉnh ĐT.537C đi qua các phường Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa và Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) với chiều dài 7,88Km; tuyến kết thúc tại Km72+00, giao với đường tỉnh 535 tại Km8+800 thuộc địa phận phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Đường ven biển (đường tỉnh ĐT.537C) đoạn qua khối Tân Triều, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu Nguyễn Hải Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết, kết quả như sau: - Về hiện trạng các tổ chức giao thông trên tuyến ĐT.537C: + Đường có thiết kế quy mô cấp II đồng bằng, mặt đường rộng 11 m. Những đoạn đi qua biển được xây thêm kè chắn sóng. Đoạn đường đi qua thị xã Cửa Lò đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến này phía bên phải đường tính theo hướng Bắc-Nam được lắp bóng cao áp, hai bên gắn cột mốc. Tại những điểm qua đô thị biển hoặc khu đông dân cư được gắn biển hạn chế tốc độ nhằm đảm bảo an toàn. + Khi bắt đầu đưa vào hoạt động, tuyến đường ĐT.537C có lưu lượng lớn người và nhiều loại phương tiện tham gia hoạt động, đặc biệt là các xe đầu kéo, xe container tải trọng lớn chạy Bắc - Nam vào thời gian buổi sáng và buổi chiều. Trên tuyến đường ven biển từ vị trí giao nhau giữa đường 72 đến vị trí giao nhau với đường Sào Nam số lượng phương tiện vận tải lớn từ các địa phương trong tỉnh, ngoại tỉnh lưu thông khá đông. Ảnh tư liệu Nhật Lân Để kịp thời tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Cửa Lò phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Khu quản lý đường bộ II tiến hành khảo sát, kiểm tra và thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho cắm biển “Hạn chế tải trọng toàn bộ xe trên 15 tấn” từ Km70+360 đến Km72, không cho các phương tiện có trọng tải trên 15 tấn đi vào đoạn tuyến đường trên, để đảm bảo Trật tự ATGT, phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao xảy ra trên tuyến.

- Tình hình trật tự ATGT trên tuyến đường tỉnh ĐT.537C:

Hằng năm, thời điểm từ tháng 5 đến tháng 9 là cao điểm của Mùa du lịch hè tại thị xã Cửa Lò; đồng thời vào ngày 01/06/2024, Công trình VinWonders Cửa Hội chính thức khai trương.

Đây là một công trình thu hút nhiều sự quan tâm của du khách thập phương và nhân dân địa phương; điều này đã làm lưu lượng khách du lịch và người dân địa phương đến tham quan, vui chơi tăng nhanh; mật độ phương tiện, người tham gia giao thông tăng đột biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự ATGT trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh lộ ĐT.537C vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục công trình để phục vụ đưa vào khai thác, sử dụng trên toàn tuyến và tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo trì và khai thác tuyến đường được điều chuyển thành đường tỉnh theo quy định. Đối với đoạn tuyến đi qua phường Nghi Hải và Nghi Hoà không có vỉa hè, mép đường bám sát vào hàng rào nhà dân và có nhiều tuyến đường nhỏ dân sinh chạy cắt qua tuyến đường.

Nút giao giữa đường ven biển với Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để người dân lưu thông an toàn. Ảnh tư liệu Quang An

Bên cạnh đó, đoạn giao cắt giữa tỉnh lộ ĐT.537C và tuyến đường 535B (Đại lộ Vinh - Cửa Lò) - là tuyến đường đang thi công nên hệ thống biển báo hiệu và các cơ sở vật chất đi kèm chưa đầy đủ như: Đèn tín hiệu có lúc hoạt động không ổn định, có khi bị tắt hoàn toàn; chưa có vạch kẻ chia làn đường... gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Từ ngày 15/09/2023 đến 7/8/2024, trên tuyến đường tỉnh ĐT.537C xảy ra 09 vụ TNGT làm chết 6 người, bị thương 4 người, làm hư hỏng 5 xe ô tô, 6 xe mô tô và 01 phương tiện khác (trong đó tại đoạn tuyến đi qua địa bàn thị xã Cửa Lò xảy ra 08 vụ, làm chết 5 người, bị thương 4 người).

- Kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến ĐT.537C:

+ Để kịp thời triển khai các giải pháp góp phần đảm bảo trật tự ATGT, với mục tiêu kìm giữ, tiến đến làm giảm TNGT xảy ra trên tuyến đường tỉnh ĐT.537C, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về trật tự ATGT, Luật Giao thông đường bộ cho nhân dân và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ...

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển. Ảnh tư liệu: Nhật Lân

Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây TNGT; tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định về tốc độ; xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ ”.

Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 07/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng CSGT Công an thị xã Cửa Lò phối hợp các tổ công tác của Công an tỉnh tổ chức 1.499 ca tuần tra với 6.324 lượt cán bộ tham gia. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1.232 trường hợp, chuyển Ngân sách nhà nước thu hơn 2,6 tỷ đồng (trong đó: Vi phạm về nồng độ cồn: 404 trường hợp, ma túy 03 trường hợp; Chở hàng quá khổ, quá tải: 68 trường hợp; Chạy quá tốc độ quy định: 282 trường hợp; Vi phạm về làn đường, tín hiệu đèn, đường cấm: 63 trường hợp).

+ Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, Ban An toàn giao thông các cấp; Ban Quản lý các dự án đường bộ... thường xuyên tiến hành hoạt động khảo sát thực tế, thống kê thực trạng các tổ chức giao thông trên tuyến; xác định các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông; có nguy cơ dẫn đến mất an toàn giao thông; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT để kiến nghị các đơn vị thi công và cơ quan chức năng tập trung khắc phục, sửa chữa kịp thời.

+ Lực lượng CSGT toàn tỉnh thường xuyên chủ động nắm tình hình, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C08, Công an tỉnh xây dựng và triển khai có hiệu quả các Kế hoạch, phương án, “căng mình” điều tiết giao thông, tuần tra khép kín 24/24h “xuyên lễ” để đảm bảo Trật tự ATGT trên địa bàn, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc.