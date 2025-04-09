Kinh tế Người dân chuộng cỗ chay, vàng mã vắng khách dịp Rằm tháng Bảy Rằm tháng Bảy – mùa Vu Lan báo hiếu và xá tội vong nhân luôn là dịp đặc biệt để người dân bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên, cha mẹ. Năm nay, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong thói quen tiêu dùng: Mâm cỗ chay, nhất là cỗ chay dọn sẵn, được nhiều gia đình lựa chọn, trong khi vàng mã lại vắng khách.

Hoa, rau tăng giá, thực phẩm cơ bản giữ ổn định

Giá gà trống làm cỗ tăng khoảng 15% so với ngày thường. Ảnh: T.P

Những ngày cận Rằm tháng Bảy, các khu chợ dân sinh ở Nghệ An như chợ Vinh, chợ Quán Lau, chợ Anh Sơn, chợ Đô Lương… đều nhộn nhịp người mua. Tiểu thương cho biết, năm nay thực phẩm tươi sống phục vụ cúng lễ vẫn khá ổn định về giá, ngoại trừ gia cầm có nhích nhẹ và rau xanh, hoa tươi tăng cao.

Theo khảo sát, giá gà dao động từ 110.000 – 130.000 đồng/kg, tăng khoảng 10% so với ngày thường. Nguyên nhân là người dân hạn chế dùng thịt lợn do lo ngại dịch tả lợn châu Phi, chuyển sang lựa chọn gà để cúng lễ. “Mấy hôm nay, khách mua gà cúng rất đông, có ngày tôi bán hết sạch gà chỉ trong buổi sáng. Đa số chọn gà trống đẹp để dâng lễ, nên giá cao hơn chút ”, chị Đậu Thị Liễu - tiểu thương chợ Anh Sơn chia sẻ.

Dịch vụ làm gà cúng đắt khách dịp Rằm tháng Bảy. Ảnh: T.P

Không khí buôn bán ở các quầy hàng gia cầm vì thế mà tấp nập hơn. Từ sáng sớm, người dân đã chen chân lựa chọn gà đẹp, nhiều gia đình mua gà sống đem về nuôi nhốt để đến ngày Rằm mới thịt. Các ki-ốt dịch vụ giết mổ gia cầm hoạt động hết công suất.

Chị Ngân Thị Hòa - chủ một cơ sở giết mổ gia cầm ở chợ Anh Sơn cho biết: “Từ ngày 11 tháng 7 âm lịch đến nay, ngày nào cũng đông khách, có ngày làm đến cả trăm con gà. Chủ yếu là gà trống cúng, phải làm tỉ mỉ, công phu, gài chân, cánh… nên mất nhiều thời gian hơn, giá cũng cao hơn, từ 25.000-30.000 đồng/con”.

Trong khi đó, thịt lợn, thịt bò, hải sản cơ bản giữ giá: thịt lợn ba chỉ, sườn, chân giò 120.000 – 150.000 đồng/kg; thịt bò 220.000 – 250.000 đồng/kg; cá trắm 100.000 – 150.000 đồng/kg; mực ống 150.000 – 250.000 đồng/kg.

Trái ngược với sự ổn định của thịt, rau xanh lại tăng giá mạnh, gấp 2 – 3 lần so với đầu tháng. Rau muống từ 7.000 đồng/bó nay tăng lên 12.000 – 15.000 đồng/bó, rau dền từ 5.000 đồng lên 15.000 đồng/bó, rau cải 20.000 đồng/bó… Nguyên nhân được lý giải là do mưa lớn khiến rau màu dập nát, nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tăng.

Hoa tươi dâng lễ cũng tăng nhẹ. Hoa hồng dao động từ 8.000 -10.000 đồng/bông, hoa ly 15.000 – 30.000 đồng/bông, hoa lay ơn 12.000 – 15.000 đồng/cành. Các loại hoa huệ, hoa cúc giá từ 8.000 – 12.000 đồng/cành, tăng khoảng 20% so với thường ngày.

Rau xanh ở các chợ tăng giá mạnh. Ảnh: T.P

Trái cây – một phần không thể thiếu trong mâm cỗ cúng có tăng nhẹ. Cụ thể: thanh long từ 35.000 – 65.000 đồng/kg, na từ 60.000 – 85.000 đồng/kg, dưa hấu từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, nho từ 150.000 – 250.000 đồng/kg... Nhìn chung, ngoài rau và hoa, thị trường thực phẩm không biến động nhiều, đảm bảo nhu cầu mua sắm lớn trong dịp lễ này.

Đồ cúng chay đắt khách, vàng mã vắng khách

Một điểm đáng chú ý trong mùa Rằm tháng Bảy năm nay là đồ chay, đặc biệt là mâm cỗ chay dọn sẵn, tiêu thụ mạnh. Các siêu thị lớn như Go! Vinh, VinMart, Lotte Mart cùng nhiều cửa hàng tạp hóa, tiểu thương đều tung ra đa dạng sản phẩm chay: há cảo, giò chay, gà chay, tôm cá chay, cơm cháy, đồ ăn chế biến sẵn... với mức giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Nhiều gia đình bận rộn thì lựa chọn đặt mâm cỗ chay trọn gói thay vì tự nấu. Giá dao động từ 700.000 – 1,5 triệu đồng/mâm cho 6 người, từ 8 – 13 món. Các món phổ biến là nem ngũ sắc, gỏi nấm, nạc dê chay, gà chay sốt rô ti, canh dưỡng sinh… Thậm chí, một số cơ sở nấu cỗ chay ở Vinh còn phải “chốt đơn sớm” vì quá tải.

Cỗ xôi gà cúng làm sẵn có giá 400.000-500.000 đồng/cỗ. Ảnh: T.P

Chị Trà Giang - một người chuyên nhận nấu cỗ chay tại đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh cho biết, dịp Rằm tháng Bảy năm nay chị đã nhận được đơn đặt mâm cỗ từ rất sớm. Những năm trước, tôi thường nhận đơn từ mùng 10 đến ngày 14/7 âm lịch, nhưng năm nay từ đầu tháng đã có khách hỏi đặt cỗ nên tôi cũng tranh thủ mở đơn sớm hơn.

Ở các chợ truyền thống cũng nhộn nhịp với thực phẩm chay đa dạng, giá cả hợp lý.

Mâm chay có giá từ 700.000 -1,5 triệu đồng/mâm tùy số lượng món. Ảnh: T.P

Do đó, bên cạnh việc cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra thị trường người tiêu dùng cũng cần tự trang bị các kiến thức về an toàn thực phẩm, ưu tiên lựa chọn sản phẩm từ các nhà sản xuất đáng tin cậy, nhãn sản phẩm ghi đầy đủ thông tin. Không nên ham rẻ mà chọn những thực phẩm rẻ tiền không rõ nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, được bán tràn lan trên thị trường.

Trái ngược với sự sôi động của đồ chay, vàng mã, mặt hàng gắn liền với tục hóa vàng trong dịp Rằm tháng Bảy lại vắng khách. Khảo sát tại các chợ dân sinh cho thấy, sức mua chỉ bằng 40 – 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng vàng mã vắng khách. Ảnh: T.P

Thực tế, nhiều gia đình cũng đang thay đổi thói quen, thay vì mua nhiều vàng mã, họ dồn tâm vào chuẩn bị mâm cơm tươm tất, giản dị nhưng đầy thành kính. Điều này phản ánh sự chuyển biến trong đời sống tín ngưỡng, theo hướng tiết kiệm, văn minh, đồng thời, gắn với ý thức bảo vệ môi trường.