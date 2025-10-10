Kinh tế Người dân Nghệ An hướng về vùng lũ phía Bắc Vừa trải qua đợt mưa lũ nặng nề do hoàn lưu bão số 10 gây ra, nhưng với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, người dân Nghệ An lại tiếp tục gói ghém yêu thương gửi ra miền Bắc. Từ những chiếc bánh chưng xanh thâu đêm bên bếp lửa, đến những suất cơm dã chiến, những phần quà nghĩa tình... Tất cả đã làm ấm lòng đồng bào nơi đang gồng mình vượt qua thiên tai.

Bếp lửa nghĩa tình từ vùng lũ

Người dân các xã Anh Sơn, Nhân Hoà... gói bánh chưng gửi ra bà con vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: CSCC

Những ngày đầu tháng 10, khi hình ảnh mưa lũ hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn... liên tục xuất hiện trên bản tin thời sự. Người dân Nghệ An, nơi vừa trải qua cơn lũ nặng nề lại tất bật vào bếp, nhóm lên những nồi bánh chưng nghĩa tình gửi ra vùng lũ xa xôi.

Ngay sau khi nhóm Thiện nguyện Anh Sơn Online phát động Chương trình “Bánh chưng gửi vùng lũ”, hàng trăm người dân các xã của (huyện Anh Sơn cũ), con em làm ăn xa quê và các mạnh thường quân trong cả nước đã hưởng ứng tích cực. Người góp gạo nếp, người góp thịt, người gom lá dong, lạt buộc, củi nấu. Đàn ông lo phần củi lửa, phụ nữ khéo tay gói bánh, các cụ già, em nhỏ cùng phụ giúp.

Bà con nơi đây cũng vừa trải qua đợt lũ kinh hoàng, chịu nhiều thiệt hại song khi nghe tin các tỉnh phía Bắc lũ lụt, họ lại cùng chung tay gói bánh cứu trợ. Ảnh: CSCC

“Xem bản tin về bà con ngoài Bắc ngập sâu trong nước, tôi không cầm được nước mắt. Mình vừa trải qua lũ, hiểu rõ cảnh khổ đó. Giờ giúp được chút gì là thấy lòng nhẹ nhõm”, chị Thanh Phượng, một thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ.

Đêm qua, hơn 50 người dân thức trắng bên bếp lửa. Ánh lửa hồng chiếu sáng những khuôn mặt rạng rỡ, những bàn tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh vuông vắn, thơm mùi nếp mới. Đến sáng, hàng trăm cặp bánh chưng xanh cùng hàng tấn hàng hóa được chất lên xe, chuẩn bị cho chuyến đi ra Thái Nguyên, nơi nhiều xã vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả lũ.

Những bếp lửa đỏ rực nấu bánh để kịp cho những chuyến xe cứu trợ ra Thái Nguyên. Ảnh: CSCC

Anh Bùi Công Chính, Phó đoàn Thiện nguyện Anh Sơn Online, cho biết: “Chúng tôi đã quyên góp được gần 7 tấn hàng, gồm bánh chưng, mì tôm, bánh mì, nước uống… Bà con vùng lũ ngoài đó đang rất cần nước sạch và nhu yếu phẩm, nên dù vừa trải qua mưa lũ, ai cũng sẵn lòng góp công, góp của”.

Giữa đêm thu se lạnh, những bếp lửa đỏ rực ấy không chỉ nấu chín từng mẻ bánh, mà còn sưởi ấm tình người. Hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động, bởi trong gian khó, người dân Nghệ An vẫn chọn cách trao đi yêu thương.

Lan tỏa nghĩa đồng bào trong hoạn nạn

Trong những ngày qua, ở nhiều nơi khác của Nghệ An, những hành động thiện nguyện vẫn âm thầm diễn ra, nối liền miền Trung với miền Bắc bằng những sợi dây nhân ái.

Bà Bích Điệp chế biến 100 hộp cá khô rim lạc để gửi cho bếp ăn dã chiến ở Bắc Ninh. Ảnh: T.P

Tại phường Thành Vinh, quán cháo nhỏ của bà Bích Điệp mấy ngày nay ngoài bán hàng, bà lặng lẽ làm suốt đêm, chế biến hơn 100 hộp cá khô lạc rim để gửi ra cho bếp cơm dã chiến của Đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An, nơi đang nấu hàng nghìn suất ăn cứu trợ tại Bắc Ninh. “Già rồi, tôi không đi được, chỉ biết góp món ăn dân dã này gửi đi. Coi như chút tấm lòng của người ở lại, mong bà con ngoài đó đỡ khổ”, bà Điệp rưng rưng.

Còn ở phường Cửa Lò, chị Phương Thảo, chủ một khách sạn nhỏ, cũng âm thầm góp sức theo cách riêng. Ngay khi nghe tin các đoàn thiện nguyện từ các tỉnh lên đường ra Bắc, chị đăng thông báo mở cửa 10 phòng nghỉ miễn phí, đủ chỗ cho 40-50 người qua đêm. “Giúp người không chỉ bằng tiền, mà bằng cả điều kiện để người khác tiếp tục làm việc thiện. Một giấc ngủ ngon lành có khi cũng là tiếp sức lớn cho hành trình yêu thương”, Thảo nói.

3 ngày qua, bếp ăn dã chiến của Đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An đã nấu hàng nghìn suất cơm cứu trợ. Ảnh: CSCC

Trong khi đó, tại vùng ngập sâu Bố Hạ (Bắc Ninh), những chiếc áo đồng phục của “đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An” lại xuất hiện. Ba ngày nay, họ căng mình cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người dân vùng lũ: Lập bếp cơm dã chiến, nấu hàng nghìn suất ăn, chuyển hàng cứu trợ, chở người già, trẻ em sơ tán.

Liên hệ qua điện thoại, chị Hồ Thị Tâm, thành viên của đội hiện đang ở Bắc Ninh cho biết: “Nước ngập sâu, chảy xiết, đường chia cắt, anh em phải dùng xuồng chở cơm, hàng cứu trợ đến từng xóm. Có sản phụ trở dạ, chúng tôi cũng kịp đưa đi sinh an toàn. Ai cũng mệt nhưng chẳng ai than vãn, vì thấy việc mình làm ý nghĩa”.

Những chuyến hàng cứu trợ, tiếp tế của người dân Nghệ An đến với bà con vùng lũ Bắc Ninh. Ảnh: CSCC

Giữa mênh mông nước bạc, hình ảnh những người Nghệ An lội nước, đội mưa mang từng hộp cơm, chai nước đến tay người dân khiến nhiều người rưng rưng. Đó là sự tiếp nối của tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, một truyền thống đã ăn sâu trong máu thịt của người xứ Nghệ.

Người dân Nghệ An dù vẫn còn ngổn ngang sau mưa lũ cuối tháng 9 vẫn sẵn sàng dành phần ít ỏi của mình cho người khác. Họ hiểu hơn ai hết cảm giác mất mát, loay hoay giữa dòng nước bạc, nên càng muốn san sẻ. Câu chuyện ở Anh Sơn, Thành Vinh, Cửa Lò hay những chuyến xe cứu thương 0 đồng… chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn về lòng nhân ái nơi xứ Nghệ. Ở đó, người ta thấy rõ một tinh thần sẻ chia không đợi đến lúc dư dả, mà ngay trong khó khăn vẫn biết cho đi. Có thể, vật chất gửi đi chưa nhiều, nhưng nó chứa đựng tình cảm sâu nặng, giúp những người đang oằn mình trong lũ cảm thấy được nâng đỡ, được yêu thương.