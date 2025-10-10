Kinh tế Tin lũ Hà Nội: Hà Nội di dời hơn 6500 người dân khỏi vùng nguy hiểm Lũ sông Cầu, sông Cà Lồ tại Hà Nội đạt đỉnh đêm nay. Thông báo khẩn cấp của UBND xã Đa Phúc yêu cầu người dân khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm do lũ lụt

Nước lũ lên nhanh sông Cầu, sông Cà Lồ tại Hà Nội đạt đỉnh đêm nay

Tối 9/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ tại khu vực Hà Nội vẫn tiếp tục dâng cao.

Lúc 17h, sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,12m, cao hơn mức báo động 3 tới 2,12m, trong khi sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,65m, vượt báo động 3 khoảng 1,65m.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên hai con sông này có thể đạt đỉnh vào đêm 9/10 và rạng sáng 10/10, sau đó sẽ giảm chậm.

Hiện mực nước cao đang gây ngập tại các vùng trũng thấp, bãi bồi và khu dân cư ven sông với độ sâu trung bình từ 0,2 - 0,6m, thậm chí có nơi ngập trên 0,6m. Thời gian ngập dự kiến kéo dài từ 2 - 4 ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

Lũ sông Cầu bủa vây khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯƠNG

Hà Nội di dời hơn 6.500 người dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, UBND xã Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân di dời ngay khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cho biết lũ từ thượng nguồn đổ về sông Cầu rất mạnh, khiến khoảng 5km đê chính bị ngập sâu, nhiều đoạn ngoài đê đã bị nước tràn. Cùng lúc, sự cố vỡ đường tàu đoạn qua xã Trung Giã làm gia tăng nguy cơ ngập úng ở các khu vực trong đê.

UBND xã yêu cầu người dân không ở lại vùng nguy hiểm, đồng thời kê cao tài sản, di chuyển gia súc, gia cầm và thiết bị có giá trị đến nơi an toàn. Các lực lượng tại chỗ đã được huy động để hỗ trợ dân di dời, đặc biệt tại những khu vực ngập sâu ven sông.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc, tính đến tối 9/10, xã đã sơ tán hơn 6.500 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các điểm tránh trú được bố trí tại trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và khu đất cao, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tạm thời.

Huy động hơn 10.000 người gia cố đê, ngăn nguy cơ vỡ tuyến hữu Cầu

Tình hình lũ lớn khiến tuyến đê hữu Cầu bị tràn khoảng 7,5 km (từ K18+500 đến K26+000) với độ cao tràn 0,1 – 0,3m. Ngoài ra, hai điểm sạt trượt mái đê tại K17+700 và K8+270 cùng hiện tượng bãi sủi tại K24+300 thôn Cẩm Hà tiếp tục gây lo ngại.

Ngay trong đêm 8/10, xã Đa Phúc đã huy động hơn 10.600 người, bao gồm 600 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng nhiều phương tiện, để gia cố đê và chống sạt trượt.

Các lực lượng đã phủ bạt chống thấm, chèn bao cát và cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, ngăn chặn nguy cơ vỡ đê. Hiện tại, các đơn vị vẫn duy trì 100% quân số trực ban tại 7 khu vực trọng điểm dọc tuyến đê cấp III.

Giao thông bị ảnh hưởng, nước tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Lũ lớn cũng gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác nhận, nước đã tràn lên mặt đường tại Km29, đoạn qua xã Trung Giã, với độ ngập khoảng 20cm kéo dài hơn 100m.

Lực lượng CSGT đã phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời khuyến cáo tài xế giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn khi đi qua khu vực này.

Dù mực nước ngập chưa quá cao, song việc nước dâng nhanh khiến nguy cơ tắc nghẽn và tai nạn giao thông có thể gia tăng, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội duy trì báo động lũ cấp 3, theo dõi sát mực nước các sông

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, từ 20h20 ngày 7/10, thành phố đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cầu, đoạn qua các xã Trung Giã và Đa Phúc.

Tiếp đó, lúc 1h10 ngày 8/10, Hà Nội cũng phát lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ, đoạn qua Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài.

Đến ngày 9/10, mực nước sông Cà Lồ đạt đỉnh 8,5m, khiến nhiều khu vực trũng thấp thuộc Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Thư Lâm ngập sâu.

Các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà II, Tăng Long và Tiên Tảo đang vận hành hết công suất để tiêu thoát nước, giảm áp lực cho hệ thống đê điều và khu dân cư.