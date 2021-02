Người đàn ông 55 tuổi ở Nghệ An bị máy cắt cỏ cắt đứt cổ chân

Bị máy cắt cỏ làm đứt lìa cổ chân

Nhìn bàn chân đã được nối lại và đang dần bình phục sau 10 ngày bị tai nạn lao động, ông Lê Văn Vinh, 55 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Vinh kể, trong khi đang cắt cỏ bằng máy, không may ông bị máy cắt cỏ cắt vào chân, gây vết thương đứt gần lìa cổ chân trái. Máu chảy nhiều, đau đớn, hoảng sợ nhưng may mắn là ông được người thân kịp thời sơ cứu và đưa vào bệnh viện huyện Nghĩa Đàn cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An.

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thực hiện các ca phẫu thuật nối các chi thể bị đứt rời có tỷ lệ thành công rất cao. Ảnh: P.V

Theo các bác sĩ, thời gian vàng để “cứu sống” phần chi thể bị đứt lìa cho bệnh nhân là trước 6 giờ đồng hồ, nếu để lâu hơn các mô bắt đầu chết, khi đó việc nối liền khó thành công. Bởi thế, Bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm, hội chẩn chuyên khoa, và tiến hành phẫu thuật vi phẫu cấp cứu ngay sau đó.

Phẫu thuật nối thành công cổ chân bị đứt lìa

Ca phẫu thuật được tiến hành bởi kíp mổ của bác sĩ CKI. Nguyễn Hữu Đức, bác sĩ Phạm Xuân Bình - Khoa Chi trên - Chấn thương Nhi và các cộng sự. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ và đã thành công tốt đẹp.

Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân sau gần 3 tiếng xảy ra tai nạn. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương đứt gần lìa cổ chân trái. Thời gian xảy ra tai nạn gây đứt lìa đã khá lâu, hơn nữa, bệnh nhân tuổi đã cao nên quá trình khâu nối và phục hồi lưu thông mạch máu càng trở nên khó khăn hơn.