Người đàn ông Nghệ An trốn truy nã bằng vỏ bọc chủ thầu xây dựng

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An cho biết, tổ truy nã tội phạm của đơn vị vừa truy bắt thành công và bàn giao đối tượng trốn nã Trần Hữu Giao (SN 1979, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành) về Công an TP.Hồ Chí Minh phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao là đối tượng nằm trong ổ nhóm cá độ bóng đá bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh truy nã cách đây 3 năm.

Đối tượng Trần Hữu Giao. Ảnh: Minh Tâm

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tháng 1/2016, Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Các đối tượng lần lượt bị bắt giữ và khởi tố, thế nhưng, đối tượng Trần Hữu Giao nằm trong đường dây này nhanh chân tẩu thoát.

Sau một thời gian điều tra, truy bắt không có kết quả, ngày 28/4/2016, đối tượng bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã về tội đánh bạc.

Trong thời gian tiếp sau đó, qua nghiên cứu hồ sơ đối tượng, tổ truy nã Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an Tp.Hồ Chí Minh truy lùng tung tích đối tượng. Các trinh sát cũng đã về địa phương nơi đối tượng từng sinh sống ở huyện Yên Thành tiến hành vận động, thuyết phục gia đình đối tượng phối hợp kêu gọi Giao ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác nắm thông tin từ cơ sở cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát xác định được đối tượng truy nã Trần Hữu Giao sau khi bỏ trốn khỏi địa bàn TP Hồ Chí Minh đã dạt xuống các tỉnh, thành phía Nam.

Đến năm 2019, Phòng nắm được một số thông tin quan trọng, quá trình vào miền Nam mưu sinh, Giao cắt khẩu ở quê nhà và nhập khẩu vào Cần Thơ. Được một thời gian, đối tượng lại đưa vợ và 2 con về Đồng Nai làm ăn sinh sống. Tại đây, Giao xây dựng nhà cửa và làm nghề thầu xây dựng.

Các trinh sát đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành rà soát những người quê Nghệ An đang làm nghề thầu xây dựng tại Đồng Nai và phát hiện có 1 người đàn ông nói giọng Nghệ An, có hộ khẩu thường trú ở Cần Thơ và thầu xây dựng tại các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom giống với đặc điểm nhận dạng của Trần Hữu Giao.

Sau khi xác định đúng vị trí đối tượng xuất hiện, trưa ngày 12/2, các trinh sát đã ập vào nhà riêng ở phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) khống chế bắt giữ Trần Hữu Giao. Qua đấu tranh, Giao đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về TP Hồ Chí Minh, bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.