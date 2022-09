Người lao động đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP cần liên hệ trước ngày 10/9

(Baonghean.vn) - Đây là thông báo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Nghệ An trước tình trạng có nhiều người lao động đến nay chưa nhận được hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; trên cơ sở chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện chi trả kịp thời cho người lao động theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 06/9/2022, vẫn còn 38 lao động đã đăng ký nhận hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ do người lao động đăng ký nhận tiền mặt nhưng chưa đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để nhận tiền hỗ trợ và người lao động đăng ký nhận qua tài khoản ATM nhưng sai thông tin tài khoản.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo và đề nghị người lao động đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn quy định mà chưa nhận tiền hỗ trợ, liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Số 04 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An hoặc theo số điện thoại 02383.846.684; 0918.684.368; 0912.060.300 để nhận hỗ trợ chậm nhất vào ngày 10/9/2022.