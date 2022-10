Người ‘vác tù và’ ở Kim Liên

(Baonghean.vn) - Từ lâu, người dân xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên (Nam Đàn) đã quen với hình ảnh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Phan Văn Nghiêm trên chiếc xe cũ của mình đi khắp các khu vực của xóm để nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn giữ cho mình sự nhiệt huyết, tận tâm, xuất phát từ mong muốn giữ gìn bình yên thôn xóm.

Bình yên nơi cửa ngõ về quê Người

Mặc dù đã được nghe kể nhiều về người “vác tù và” của xóm Liên Mậu 3 nhưng chỉ khi được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với ông Phan Văn Nghiêm (SN 1948) chúng tôi mới cảm nhận được sự nhiệt huyết, tận tụy của bí thư chi bộ này.

Xóm Liên Mậu 3 là nơi sinh sống của 139 hộ, 526 nhân khẩu với diện tích lên tới 102,5 ha (trên cơ sở sáp nhập 2 xóm Liên Mậu 5 và Liên Mậu 6). Người dân trên địa bàn vốn ở nhiều vùng quê về đây lập nghiệp, sinh sống. Vì vậy, để tạo được sự thống nhất, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, trên cương vị là người đứng đầu thôn xóm, Bí thư Chi bộ Phan Văn Nghiêm đã cùng với cấp uỷ, ban quản lý xóm kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền và ngành chức năng phối hợp triển khai nhiều giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhớ lại thời điểm mấy năm về trước, ông Nghiêm cho hay: Khu vực Quốc lộ 46 qua địa phận xóm Liên Mậu 3 (xã Kim Liên) vốn là điểm đen, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Từ năm 2018 đến năm 2022, khu vực này xảy ra gần 20 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều nạn nhân bị thiệt mạng, trong đó có 3 công dân ở trên địa bàn xóm. Vì vậy, người dân rất lo lắng khi đi qua đoạn đường này.

Nhận thấy được nỗi lo lắng, bất an của người dân, bên cạnh việc phối hợp cùng với chính quyền địa phương, ngành chức năng lên kế hoạch, phương án lắp biển báo giao thông, ông Phan Văn Nghiêm đã cùng những đảng viên trong chi bộ chủ động ra phân luồng, chỉ dẫn giao thông mỗi khi đến giờ cao điểm. Đến nay, hoạt động đó đã đi vào nề nếp, vào giờ cao điểm hoặc dịp lễ, tết tại những nút giao chính trên trục đường xã đều có các thành viên Tổ tự quản tự nguyện đứng ra phân làn, đảm bảo an toàn giao thông cho bà con. Số vụ tai nạn giao thông vì thế cứ giảm hẳn, cùng với đó niềm tin của người dân địa phương đối với cán bộ thôn xóm dần được nâng lên.

“Sinh sống ở xóm cửa ngõ về quê Bác, tôi cũng như những người dân nơi đây chỉ mong muốn lưu lại trong lòng du khách về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh những ấn tượng đẹp đẽ. Bởi vậy, tôi cùng Ban Công tác Mặt trận đã tiên phong đứng ra phân luồng giao thông cũng như tuyên truyền người dân tuân thủ, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mình có gương mẫu thì người dân mới tin tưởng, làm theo được”.

Không chỉ vậy, ông Nghiêm còn tích cực vận động người có uy tín, gương mẫu trong xóm tham gia vào hệ thống tổ tự quản cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vụ việc trên địa bàn, tránh việc bé xé ra to, mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn. “Việc nhìn thấy thôn, xóm thay đổi, nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng giữ gìn an ninh trật tự, bình yên thôn xóm là động lực để chúng tôi ‘tuổi cao chí càng cao’”- ông Nghiêm cho hay.

Bí thư “hòa giải”

Đã có thâm niên 15 năm gánh vác trách nhiệm Bí thư Chi bộ xóm kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận, đồng thời là thành viên Tổ tự quản, ông Phan Văn Nghiêm đã giải quyết thành công nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong dân, giữ gìn an ninh trật tự trong xóm và không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp. Riêng mâu thuẫn gia đình, từ năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải xóm Liên Mậu 3 đã hòa giải thành công 3 vụ việc. Kỳ công nhất là chuyện vợ chồng anh L, chị T. Vì lý do công việc ở xa nhà đã khiến 2 vợ chồng trẻ mới cưới 1 năm nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới đòi ly hôn. Ngoài tìm hiểu rõ nguyên nhân, tuyên truyền, vận động từng người, ông Phan Văn Nghiêm còn tổ chức gặp mặt 3 lần tại nhà văn hóa, mời bố mẹ hai bên cũng như các đoàn thể để phối hợp hòa giải. Nhờ vậy, 2 vợ chồng anh L, chị T đã quay lại với nhau và hiện nay trở thành một trong những hộ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của xóm.

Chia sẻ về kinh nghiệm hoà giải, ông Nghiêm bảo: “Muốn hòa giải được thì phải sâu sát, hiểu được lý do gây ra mâu thuẫn, dùng lời lẽ “có lý, có tình” để phân tích, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng 2 bên, từ đó có những giải pháp tuyên truyền, hoá giải mâu thuẫn phù hợp”.

Thời điểm xóm đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới, cần vận động người dân xây dựng lại cơ sở hạ tầng, ông Phan Văn Nghiêm đã cùng Chi uỷ chi bộ, Ban công tác Mặt trận, ban quản lý xóm dày công tuyên truyền, vận động. Bởi vậy, khi kế hoạch xây dựng nhà văn hóa cộng đồng đưa ra đã được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Số vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn thôn xóm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, xóm Liên Mậu 3 xuất sắc giành giải Ba cấp huyện trong phong trào xây dựng nông thôn kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu, đô thị văn minh và cũng là đơn vị dẫn đầu xã Kim Liên về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2021.

Ông Nguyễn Huy Khoa - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Nam Đàn nhận xét: Ông Phan Văn Nghiêm không chỉ “dân vận khéo” mà còn là điển hình gương sáng người cao tuổi tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bình yên thôn xóm. Với những đóng góp của mình, ông Phan Văn Nghiêm đã được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021. Ông cũng vừa được biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện tổ chức.