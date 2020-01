Nguy cơ mất an toàn lưới điện từ những cây nêu ngày Tết

Phong trào dựng cây nêu đón Tết trở lại trong mấy năm gần đây, đặc biệt phát triển mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý này. Từ miền núi cho đến miền xuôi, hầu khắp huyện Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Yên Thành, Thanh Chương, Diễn Châu... nơi nào cũng xuất hiện những cung đường nêu lộng lẫy.

Theo quan niệm của người dân, cây nêu Tết càng cao, càng sáng lung linh thì càng đẹp. Để làm được những cây nêu chuẩn, chi phí lên đến tiền triệu, người làm cũng phải nghiên cứu, thiết kế khéo léo. Phong tục dựng cây nêu trước nhà đã trở thành một nét đẹp.

Tuy nhiên, không ít người dân đã vô tình vi phạm hành lang an toàn lưới điện khi dựng cây nêu. Việc này không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính bản thân mà nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ hệ thống lưới điện.

Dọc tuyến Quốc lộ 48 qua huyện Quỳ Hợp, Quốc lộ 7 qua Tương Dương… không khó gặp hình ảnh người dân dựng cây nêu cao ngay dưới đường dây điện trần. Những cây nêu to, cao hàng mét dựng ngay sát đường dây trung thế 35kV. Cuối cây nêu, người dân để nguyên lá và treo thêm các vật trang trí khác vô tình làm tăng sức cản, mỗi khi có gió, ngọn nêu đung đưa với biên độ lớn lướt sát đường dây điện. Không chỉ ở các huyện vùng cao, tại xã Hưng Lộc, Hưng Đông (T.P Vinh)..., những cây nêu cao vút cũng được nhiều gia đình dựng lên. Do thiếu diện tích nên cây nêu được đưa hết ra ngoài đường, buộc chung với cột cổng, cọc mái tôn hay thậm chí cả cột điện. Những cây nêu đưa qua đưa lại dưới đường dây điện, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đã có không ít trường hợp thương tâm xảy ra khi dựng cây nêu ngày tết trong hành lang an toàn lưới điện. Điển hình như trường hợp xảy ra vào ngày 28/1/2019 của 3 anh em ông Lê Đình Quân (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị điện giật khi đang dựng cây nêu dưới đường điện trung thế 35kV. Cả 3 anh em bị điện giật gây bỏng nhiều nơi trên cơ thể, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Hay trước đó nữa, vào chiều 08/02/2018, khi anh Phạm Ngọc Quốc (26 tuổi, trú xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng em trai sang nhà hàng xóm phụ giúp dựng cây nêu đón Tết. Trong quá trình dựng, cây nêu chạm vào đường điện trung thế khiến anh Quốc bị điện giật tử vong tại chỗ, người em bị ngã văng ra.

Hai vụ việc trên cũng không phải là những trường hợp hiếm hoi ghi nhận được mà đã có và sẽ có thêm nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra nếu người dân tiếp tục xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện.

Điện lực Nghệ An gửi thông báo tới các địa phương, tổ chức, cơ sở kinh doanh về việc đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thượng Hiền - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Để đảm bảo cung ứng điện ổn định cũng như an toàn của người dân, Điện lực Nghệ An đã phát đi thông báo tới các chính quyền địa phương, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân không bắn pháo giấy trắng kim loại và ném các vật lên đường dây, trạm điện gây sự cố lưới điện; không dựng cây nêu gần hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện, trạm điện; không treo các băng rôn, khẩu hiệu, đèn nháy lên các cột điện… Tuy nhiên, để người dân thực sự có ý thức, chấp hành cần có sự vào cuộc của chính quyền các địa phương”.