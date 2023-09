Nhà thầu chưa đảm bảo an toàn thi công tại nút giao Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 7C

Có mặt tại hiện trường thi công công trình cầu vượt Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao dự án với Quốc lộ 7C, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc vào chiều ngày 14/9/2023, theo ghi nhận của phóng viên, quá trình thi công phát sinh nhiều vấn đề, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông.

Liên quan đến những bất cập mất an toàn giao thông tại nút giao Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 7C, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có Công văn 179/ATGT ngày 26/7/2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Dự án thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam giao cắt với các tuyến quốc lộ và đường tỉnh đang khai thác.

Trong đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã kiến nghị Ban Quản lý 6 - Bộ Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng trên địa bàn chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như việc khắc phục các lỗi vi phạm theo quy định; chỉ đạo đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vượt để sớm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Nghi Lộc nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung.