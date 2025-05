Xã hội Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng và tập thơ 'Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ' Là người sinh ra, lớn lên và công tác trên quê hương Bác Hồ, nhà thơ Nguyễn Văn Hùng có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu và có nhiều sáng tác về Người. Đến nay, ông đã sở hữu gần 50 bài thơ về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần lớn được tập hợp trong tập "Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ".

Tiếp cận những câu chuyện có thực

Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng (SN 1957) quê ở thành phố Vinh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng có nhiều năm làm báo, được bạn đọc ghi nhận và yêu mến bởi những tác phẩm văn học giàu xúc cảm và sức gợi. Sáng tác của ông khá phong phú về đề tài, phản ánh muôn mặt về cuộc sống đời thường, đặc biệt ông đã dành nhiều tình cảm và tâm huyết đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng sưu tầm được nhiều sách báo, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Theo lời tâm sự của nhà thơ, những năm từ 2003 - 2015, ông được phân công trực tiếp biên tập ấn phẩm Báo Nghệ An cuối tuần. Một đề tài rất quan trọng, thời sự, được lãnh đạo tỉnh và Báo quan tâm là tiếp tục tìm hiểu, tổ chức bài vở, giới thiệu lên mặt báo tấm gương Bác Hồ, sôi nổi nhất là vào quãng thời gian cả nước ta dấy lên phong trào học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc biên tập, tìm bài và đặt bài theo yêu cầu từng số báo, số bài viết của ông khá nhiều; có văn xuôi, tiểu luận, biên soạn và thơ.

Về văn xuôi, tiểu luận, Nhà xuất bản Nghệ An đặt hàng và in cuốn sách "Quê hương trong trái tim Người" (2009), và cuốn "Bác Hồ, những câu chuyện cảm động" (2 tập, tái bản 2011). Nhà xuất bản Thanh Niên in cuốn "Bác Hồ trong trái tim chúng tôi" (2009, tái bản 2010). Cuốn sách này nhận Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Hồ Xuân Hương do UBND tỉnh Nghệ An trao tặng.

Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng dành nhiều thời gian nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Về thơ, bản thảo tập "Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ" được nhà thơ Nguyễn Văn Hùng tập hợp lần đầu năm 2013, chọn lại 22 bài; đến giữa năm 2019, con số viết và chọn lên tới 39 bài. Từ đề tài khai thác, nội dung tìm tòi, đến tư tưởng cùng hình thức thi ca, tác giả được đầu tư dày công nên nội dung khá phong phú, có chiều sâu; ngôn từ, hình ảnh giản dị, tươi mới, cô đọng.

Hầu hết các bài trong tập đã được giới thiệu trên báo chí, trong đó có Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nghệ An, Tạp chí Nhà văn xứ Nghệ, Tạp chí Sông Lam. Một chùm thơ về Bác, in Tạp chí Sông Lam (Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An), đã được trao tặng giải thưởng do tỉnh Nghệ An phát động.

Tập thơ “Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ” của Cát Hùng (nhà thơ Nguyễn Văn Hùng). Ảnh: Công Kiên



Nhà thơ Hữu Việt (Trưởng Ban Văn hóa văn nghệ Báo Nhân Dân), khi giới thiệu chùm thơ của Nguyễn Văn Hùng trên Báo Nhân Dân hàng tháng, số 253, tháng 5 năm 2018 đã viết: "Đã có rất nhiều bài thơ, câu thơ xuất sắc viết về Bác Hồ của các nhà thơ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, để tìm thêm cái hay, cái mới, cái sáng tạo khi viết về Bác là điều không dễ. Trong hơn 15 năm qua, nhà thơ Cát Hùng (Nguyễn Văn Hùng), một người con của Nghệ An, viết gần 40 bài thơ về Bác Hồ, có thể coi là thành công, chứng tỏ sự trăn trở trước một đề tài lớn và khó, cùng sức lao động công phu, nghiêm túc của tác giả. Ở chùm này, ông chọn cách tiếp cận qua những câu chuyện có thực về Bác để nói về cái cao cả, thiêng liêng, cái sâu sắc nhưng vô cùng giản dị, gần gũi trong tấm gương nhân cách Hồ Chí Minh, khiến bạn đọc hôm nay thấy cần phải suy nghĩ và soi vào...".

Luôn nỗ lực hết mình

Đúng như nhận định của nhà thơ Hữu Việt, thơ Nguyễn Văn Hùng thường gợi những câu chuyện có thực về cuộc đời hoạt động cách mạng để tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của Người. Trong bài “Chiến khu”, ông viết: “Khuya rồi, việc nước chưa ngơi/ Sáng ra sương lạnh buốt trời Chiến khu/ Ngày Đông còn lắm sa mù/ Thương chiến sĩ áo rét chưa kịp về!”.

Còn đây là những câu thơ trong bài “Ổ rơm”: “Trong vô vàn bức ảnh hay về Bác/ Có bức này: Bác nằm ngủ ổ rơm!/ Xa đất nước. Ngày Paris thượng khách/ Đêm tìm về ấm mộc một mùi thơm!”.

Tập thơ “Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ” của tác giả Cát Hùng (Nguyễn Văn Hùng) được tặng giải Nhì Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Và đây là bài thơ “Đôi dép” được tác giả thể hiện bằng những câu thơ tự do, mang đậm chất văn xuôi: “Hồi đó, khách Quốc tế đến Kim Liên được tặng một đôi dép cao su, với họ vô cùng lạ lẫm/ Đoàn nước Mỹ đấu tranh cho Hòa Bình bỗng khóc ròng, nước mắt rơi xuống đất, làm đất lạ cũng thành quen/ Trở về nước mình, kỷ niệm mang theo, trước sau vẫn là những đôi dép lốp/ Đôi chân vạn dặm Bác thuở nào, người dân Mỹ dám đâu quên!”.

Điều đáng nói là chùm thơ này của nhà thơ Nguyễn Văn Hùng đã được trao giải Nhì Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An năm 2023. Trước đó, tập thơ "Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ" cũng được UBND tỉnh trao giải Nhì về tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Người, giai đoạn 2018 – 2020.

Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (năm 1957). Ảnh tư liệu

Viết về Bác, cái khó là làm sao cho có chất thơ, làm sao để bạn đọc cảm và nghĩ nhiều không chỉ về Bác, về ngày hôm qua, mà cảm và nghĩ nhiều về cái ngày hôm nay, về chính mình, về những cái chưa tốt chưa đẹp của mình, từ đó sống tốt hơn, đẹp hơn, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, với cơ quan nơi mình làm việc, với gia đình, quê hương và đất nước...