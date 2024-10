Pháp luật Nhận 20.000 USD để lừa đưa người đi xuất khẩu lao động Nói làm hồ sơ xin visa du lịch cho một lao động với tổng chi phí là 20.000USD bao gồm: vé máy bay, xuất nhập cảnh, chuyển đổi visa… nhưng sau đó đối tượng đã “đánh bài chuồn”, bỏ mặc người lao động.

Ngày 21/10, Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình cho biết: đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh đơn trình báo của anh Trần Quốc Bảo (SN 1988), trú TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị lừa 20.000 USD vì xin visa đi du lịch Australia để lao động thời vụ (người được cấp có thể ở lại từ 3-36 tháng tại Australia).

Biên lai nhận tiền và bản cam kết của đối tượng Hà Văn Hoàng đối với anh Trần Quốc Bảo.

Được biết, thông qua mạng xã hội, anh Trần Quốc Bảo biết Hà Văn Hoàng (SN 1993), trú xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và được Hoàng giới thiệu là người môi giới của Công ty TNHH Tư vấn du học định cư TOKUSEI - chi nhánh Hà Nội. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, Hoàng nhận lời làm hồ sơ xin visa du lịch Australia cho anh Bảo với tổng chi phí là 20.000 USD (tương đương khoảng 480 triệu đồng) bao gồm: vé máy bay, xuất nhập cảnh, chuyển đổi visa.

Trong biên bản nhận tiền, Hà Văn Hoàng cam kết mọi thông tin cung cấp cho anh Bảo về hồ sơ, công việc, visa là hoàn toàn chính xác. Để tạo lòng tin, Hà Văn Hoàng còn thông báo cho anh Bảo ra Đại sứ quán Australia để làm các thủ tục lăn tay. Tại đây, Hoàng gửi cho anh Bảo bản thông báo bằng tiếng Anh và khẳng định Bộ Nội vụ Australia đã cấp visa, thị thực du lịch cho anh Bảo và hối thúc anh Bảo đóng đủ tiền cho Hoàng 20.000 USD.

Sau khi nộp tiền cho Hà Văn Hoàng, anh Trần Quốc Bảo đã rất mệt mỏi để đi đòi lại số tiền mà mình bị lừa và buộc anh phải làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận đủ tiền từ anh Bảo, thì Hà Văn Hoàng nói rằng hồ sơ của anh Bảo đã bị phía Australia hủy không cho nhập cảnh. Đồng thời Hoàng viện nhiều lý do để thoái thác trách nhiệm, tìm cách chiếm đoạt số tiền của anh Bảo, không trả lại tiền theo cam kết và cắt đứt liên lạc.

Được biết, để làm thủ tục nhận tiền của của người lao động, Hà Văn Hoàng dùng thủ đoạn tinh vi giả mạo các thông tin, giấy tờ để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Sau khi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trần Quốc Bảo, Hà Văn Hoàng vẫn thường xuyên lên mạng xã hội đăng các bài viết, tuyển người đi xuất khẩu lao động, nhận làm visa qua các nước Australia, Hàn Quốc…

Hiện, Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình đã gửi giấy mời làm việc tới nơi cư trú của Hà Văn Hoàng, đồng thời liên hệ với Công an các đơn vị Công an liên quan để xác minh vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật.