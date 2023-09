Nhận cọc tiền mua hàng qua mạng rồi 'lặn', chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Công an huyện Bắc Trà My vừa làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò mua hàng Online.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị B.B.N (SN 1995, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh bị một đối tượng dùng tài khoản Facebook có tên là “Sang Lê” (không rõ lai lịch) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10,2 triệu đồng với thủ đoạn nhận đặt cọc tiền mua hàng nước ngoài nhưng không giao hàng, chiếm đoạt tiền đặt cọc và chặn liên lạc; do Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận ban đầu chuyển thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Mai Mạnh Trung. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghi vấn còn nhiều bị hại liên quan khác là nạn nhân của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My phân công lực lượng, xây dựng kế hoạch tập trung xác minh, giải quyết.

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn khi các thông tin tài khoản Facebook, ngân hàng, số điện thoại đều không chính chủ và đã ngừng hoạt động cũng như đối tượng chặn liên hệ với tất cả các trường hợp có liên quan.

Với sự hỗ trợ phối hợp tích cực của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Công an huyện Bắc Trà My đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai nhiều tổ công tác ở nhiều địa phương, xác minh tại nhiều chi nhánh ngân hàng để rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Mặc dù vậy, đối tượng nghi vấn hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm cư trú, số điện thoại liên lạc, thiết bị đăng nhập và mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng khác cũng như tiếp tục có hành vi lừa đảo thêm nhiều bị hại mới.

Với tinh thần trách nhiệm, cương quyết đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, đến ngày 26/9, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ đối tượng nghi vấn Mai Mạnh Trung (SN 2003, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản Sacombank mang tên “Le Hoang Ngoc Sang” khoảng từ cuối tháng 5 đến gần cuối tháng 6/2023 để lừa đảo hơn 30 trường hợp để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng với cùng thủ đoạn, phương thức hoạt động như chị N tố giác.