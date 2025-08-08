Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Bilbao: Chiến thắng cho pháo thủ Trận đấu giao hữu giữa Arsenal vs Bilbao diễn ra vào 23h00 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Bilbao mới nhất

Arsenal bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới mà không có sự phục vụ của một loạt trụ cột do chấn thương gồm: Leandro Trossard, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber. Mặc dù vậy, HLV Mikel Arteta vẫn có trong tay đội hình đủ chiều sâu với nhiều lựa chọn thay thế chất lượng. Bên kia chiến tuyến, Bilbao không có tổn thất nào đáng kể và sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận thử nghiệm quan trọng này.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Bilbao mới nhất

Arsenal (4-3-1-2): Kepa; Ben White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Nwaneri, Rice, Odegaard; Havertz; Martinelli, Saka.

Kepa; Ben White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Nwaneri, Rice, Odegaard; Havertz; Martinelli, Saka. Bilbao (4-2-3-1): Simon; Ares, Lekue, Vivian, Boiro; Jauregizar, Vesga; I Williams, Gomez, N Williams; Guruzeta.

Nhận định bóng đá Arsenal vs Bilbao mới nhất

Arsenal đang rơi vào trạng thái bất ổn về tinh thần sau chuỗi 2 thất bại liên tiếp trước Tottenham và Villarreal – cả hai đều là trận giao hữu nhưng mang nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Dù đã mạnh tay chiêu mộ tân binh Viktor Gyokeres để tăng cường hàng công, nhưng vấn đề cũ vẫn lặp lại: sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm. Ở trận thua Villarreal, Arsenal kiểm soát thế trận và dứt điểm gần gấp đôi đối thủ nhưng vẫn không thể giành chiến thắng – một minh chứng cho thấy sự thiếu sắc bén đang đeo bám họ.

Tuy nhiên, cơ hội để Arsenal lấy lại tinh thần là rất rõ ràng khi đối thủ lần này – Athletic Bilbao – còn sa sút hơn. Đội bóng xứ Basque đang chìm sâu trong chuỗi phong độ tệ hại khi để thua 5 trận liên tiếp và chỉ thắng 1 trong 6 trận giao hữu gần nhất. Sự bế tắc trong tấn công và thiếu gắn kết ở hàng phòng ngự khiến họ trở thành "mồi ngon" cho các đối thủ trong loạt trận hè này. Dù sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng việc thi đấu trên sân khách tại Emirates chắc chắn là thử thách không dễ dàng cho thầy trò HLV Ernesto Valverde.

Thống kê cũng đang ủng hộ khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng: 6/9 trận gần nhất của Arsenal và 4 trận vừa qua của Bilbao đều có ít nhất 3 bàn. Đặc biệt, hai đội thường có bàn thắng lẻ và hay để lưới rung vào cuối hiệp 1 – điều cho thấy trận đấu hoàn toàn có thể diễn biến kịch tính ở giai đoạn cuối hiệp.

Trước áp lực tâm lý rất lớn, Arsenal buộc phải thắng để tạo cú hích tinh thần trước ngày Premier League 2025/26 khởi tranh. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về lực lượng, Pháo thủ đủ sức giành chiến thắng sát nút để xua tan những hoài nghi.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Bilbao mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Bilbao như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-1 Bilbao

WhoScore: Arsenal 1-0 Bilbao

Arsenal 1-0 Bilbao Báo chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-1 Bilbao

Xem trực tiếp Arsenal vs Bilbao khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Bilbao trong khuôn khổ giao hữu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.