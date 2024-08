Quốc tế

Nhận định, dự đoán Everton vs AS Roma: Chủ nhà thua cách biệt

Trận đấu giao hữu giữa Everton vs AS Roma diễn ra vào 23h00 ngày 10/8. Báo Nghệ An thống kê, phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số trận đấu này.