Quốc tế Nhận định, dự đoán Nam Định vs Công An Hà Nội: Chiến thắng phút bù giờ Trận đấu giữa Nam Định vs CAHN giải Siêu cúp Quốc gia diễn ra vào 19h00 ngày 9/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nam Định vs CAHN mới nhất

Cả Nam Định lẫn CAHN đều có sự chuẩn bị nhân sự khá chất lượng trước mùa giải mới. Nam Định bổ sung một số cái tên đáng chú ý như trung vệ Văn Tới, tiền vệ A Mít, tiền đạo Eid Mahmoud và ngoại binh Kyle Fatrten – tăng cường cả sức mạnh phòng ngự lẫn khả năng sáng tạo. Đội hình ra sân dự kiến gồm: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Thanh Hào, Lucas Alves, Văn Vĩ, Tuấn Anh, Caio Cesar, A Mít, Ti Phông, Văn Toàn, Brenner.

Trong khi đó, CAHN cũng mang đến đội hình giàu chiều sâu, với những tân binh chất lượng như trung vệ Lý Đức – nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025, hậu vệ Adou Minh từ Hà Tĩnh, tiền vệ Việt kiều Ly Brandon, và tiền vệ sáng tạo Mauk Igo. Đội hình dự kiến của CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Đình Trọng, Gomes Hugo, Quang Vinh, Ly Brandon, Quang Hải, Mauk Igo, Văn Đức, Alan.

Đội hình dự kiến Nam Định vs CAHN mới nhất

Nam Định: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Thanh Hào, Lucas Alves, Văn Vĩ, Tuấn Anh, Caio Cesar, A Mít, Ti Phông, Văn Toàn, Brenner.

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Đình Trọng, Gomes Hugo, Quang Vinh, Ly Brandon, Quang Hải, Mauk Igo, Văn Đức, Alan.

Nhận định bóng đá Nam Định vs CAHN mới nhất

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025 giữa Nam Định và CAHN hứa hẹn sẽ là màn thư hùng cân tài cân sức khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng đồng đều, tinh thần quyết thắng và tham vọng khẳng định vị thế. Với Nam Định – đội bóng đã vô địch V.League 2 mùa liên tiếp và từng giành Siêu cúp Quốc gia, đây không chỉ là cơ hội bảo vệ danh hiệu mà còn là bước đệm cho mục tiêu vươn ra sân chơi quốc tế. Lối chơi của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang ngày càng nhuần nhuyễn nhờ sự ổn định trong đội hình cùng vài bổ sung có chọn lọc, hứa hẹn một hệ thống chiến thuật vận hành trơn tru hơn ở mùa giải này.

Bên kia chiến tuyến, CAHN không giấu tham vọng trở lại đỉnh cao. Dù mới chỉ có một chức vô địch V.League và một Cúp Quốc gia, nhưng với nguồn lực tài chính mạnh, lực lượng dày dạn và chiều sâu đội hình, đội bóng ngành công an đang đặt mục tiêu lớn cho cả đấu trường trong nước lẫn khu vực. Thất bại ở chung kết giải Đông Nam Á mùa trước càng khiến họ thêm quyết tâm. Đáng chú ý, sự góp mặt của các tân binh như Adou Minh và Ly Brandon giúp gia tăng sức mạnh ở cả hai tuyến, bên cạnh sự trở lại của những trụ cột như Quang Hải, Văn Đức hay Đình Trọng.

Với tương quan lực lượng hiện tại, trận đấu sẽ không dễ đoán. CAHN có nhiều phương án chiến thuật nhờ chiều sâu đội hình, nhưng Nam Định lại sở hữu lợi thế sân nhà – nơi khán giả thành Nam luôn là điểm tựa tinh thần cực lớn. Trong một cuộc chiến cân bằng về chuyên môn, yếu tố bản lĩnh và sự chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa quyết định. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Nam Định có thể là đội bóng bước lên bục vinh quang.

Dự đoán tỉ số Nam Định vs CAHN mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nam Định vs CAHN như sau:

Sportsmole: Nam Định 2-1 CAHN

WhoScore: Nam Định 2-0 CAHN

Báo chúng tôi dự đoán: Nam Định 2-1 CAHN

Xem trực tiếp Nam Định vs CAHN khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nam Định vs CAHN trong khuôn khổ giải Siêu cúp Quốc gia diễn ra vào lúc 19h00 ngày 9/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.