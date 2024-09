Quốc tế Nhận định, dự đoán Saint-Etienne vs Lille: Chủ nhà bẹp dí Trận đấu giữa Saint-Etienne vs Lille giải Ligue 1 diễn ra vào 1h45 ngày 14/9. Báo Nghệ An thống kê, phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số trận đấu này.

Thông tin lực lượng Saint-Etienne vs Lille mới nhất

Saint-Étienne có thể không có sự phục vụ của một số cầu thủ quan trọng vào thứ Sáu do chấn thương, bao gồm đội trưởng Anthony Briancon (chấn thương đầu gối), Yvann Macon (rách sụn chêm) và Thomas Monconduit (chấn thương đùi).

Ben Old, dù trước đó bị chấn thương cơ, đã thi đấu trong hai trận giao hữu của New Zealand trong kỳ nghỉ quốc tế, trong khi Augustine Boakye có thể không thi đấu do chấn thương cơ. Aimen Moueffek đã trở lại tập luyện và ra sân ở trận gần nhất, thay Lamine Fomba trong hiệp hai trận gặp Brest.

Về phía Lille, Samuel Umtiti có thể vắng mặt do chấn thương đầu gối, Nabil Bentaleb đang bị bệnh và Ismaily gặp vấn đề về sụn chêm. Jonathan David, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ trong ba mùa Ligue 1 gần đây, dự kiến sẽ trở lại sau khi thi đấu cho Canada trong tuần qua. Angel Gomes đã ra sân trở lại sau chấn thương trong trận mở màn với Reims. Edon Zhegrova đã ghi bàn duy nhất cho Lille trong trận thua trước PSG, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải 2024-25.

Đội hình dự kiến Saint-Etienne vs Lille mới nhất

Saint-Etienne:

Larsonneur; Macon, Batubinsika, Abdelhamid, Cornud; Appiah, Amougou; Moueffek, Davitashvili, Tardieu; Wadji

Lille:

Chevalier; Diakite, Mandi, Alexsandro; Meunier, Andre, Gomes, Gudmundsson; Zhegrova, Cabella; David

Nhận định bóng đá Saint-Etienne vs Lille mới nhất

Khởi đầu của Saint-Étienne ở mùa giải Ligue 1 này không mấy ấn tượng, khi họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau ba vòng đấu, điều chưa từng xảy ra với câu lạc bộ trước đây.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ họ bắt đầu mùa giải top-flight với ba trận thua liên tiếp, lần đầu tiên xảy ra vào mùa giải 2009-10, khi họ suýt bị xuống hạng. Nếu thua vào thứ Sáu, Saint-Étienne sẽ có khởi đầu với bốn trận thua liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Dưới sự dẫn dắt của Olivier Dall'Oglio, Saint-Étienne đã có chuỗi bảy trận bất bại trên sân nhà ở Ligue 2 trước đó, nhưng họ đã thua ba trận liên tiếp tại Stade Geoffroy-Guichard kể từ khi trở lại Ligue 1. Trong ba cuộc đối đầu gần đây với Lille, Saint-Étienne giữ sạch lưới hai trận, nhưng họ chưa đánh bại Lille ở giải đấu hàng đầu kể từ mùa 2017-18.

Ngược lại, Lille đã có một khởi đầu suôn sẻ, nhưng gần đây đã tụt lại ở châu Âu và Ligue 1. Dưới sự dẫn dắt của Bruno Genesio, Lille bất bại trong năm trận đầu tiên của mùa giải, nhưng họ bước vào trận đấu này sau hai thất bại liên tiếp. Lille đã để lọt lưới ba bàn trước PSG, là số bàn thua duy nhất họ đã nhận trong mùa giải này, bằng tổng số bàn thua của họ trong bốn trận đấu top-flight mùa trước.

Hiện tại, Lille kém đội đầu bảng PSG ba điểm và chỉ kém Marseille và Nantes một điểm trong cuộc đua vào vòng bảng Champions League mùa tới. Thất bại ở Ligue 1 là hiếm với Lille, họ chỉ thua ba trận kể từ tháng Ba năm 2023 và chưa thua liên tiếp kể từ mùa 2021-22. Lille đã có điểm trong bảy trận Ligue 1 liên tiếp trước Saint-Étienne, mặc dù chiến thắng gần nhất tại Stade Geoffroy-Guichard là vào tháng Ba năm 2019. Mặc dù Lille thua trận gần nhất, họ vẫn có nhiều điểm tích cực trong mùa giải này, trong khi Saint-Étienne gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và thiếu sáng tạo trong tấn công.

Dự đoán tỉ số Saint-Etienne vs Lille

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Saint-Etienne vs Lille như sau:

Sportsmole: Saint-Etienne 0-2 Lille

WhoScore: Saint-Etienne 1-3 Lille

Báo chúng tôi dự đoán: Saint-Etienne 0-2 Lille

Xem trực tiếp Saint-Etienne vs Lille khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Saint-Etienne vs Lille trong khuôn khổ giải Ligue 1 diễn ra vào lúc 1h45 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

