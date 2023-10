Nhận định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Sông Lam Nghệ An: Lợi thế của chủ nhà?

Trận Derby xứ Nghệ được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn khi các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đang có phong độ tốt và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là một đối thủ khó chơi. Ảnh: SLNA FC

Ở trận đấu ra quân gặp Viettel, HLV Phan Như Thuật đã chứng minh định hướng sử dụng cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An là hoàn toàn đúng đắn khi những cầu thủ mới chỉ 18, đôi mươi thi đấu đầy tự tin trước dàn sao của Viettel, qua đó có được điểm số đầu tiên của mùa giải.

Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh. Ảnh: Chung Lê

Mặc dù vậy, đó là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An chỉ thi đấu với 2 ngoại binh, một trung vệ và một mình mũi nhọn Michael Olaha trên hàng công. Thực tế cho thấy Đội bóng xứ Nghệ đã chơi tốt, triển khai bóng mạch lạc, bài bản và hiện đại, nhưng khâu dứt điểm vẫn là một vấn đề lớn. Trong đó, Michael Olaha không phải là một mẫu trung phong thực thụ và được giao mỗi nhiệm vụ dứt điểm trước khung thành. Việc phải phân phối sức cho các nhiệm vụ khác đã khiến chân sút người Nigeria không có được những pha dứt điểm tốt nhất.

Làm khách trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An tiếp tục gặp một vấn đề khác khi những cầu thủ như trụ cột Trọng Hoàng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Không những vậy, những cầu thủ như Đinh Xuân Tiến, Ngô Văn Lương cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì gặp vấn đề sức khỏe. Việc chỉ thi đấu với 2 ngoại binh chắc chắn sẽ là một bất lợi. Do vậy, không chỉ phải giải quyết bài toán về lực lượng, HLV Phan Như Thuật còn phải tìm phương án khắc phục và nâng cao hiệu quả trong các bài tấn công của Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó, Hà Tĩnh không chỉ có đủ bộ ba ngoại binh Bruno Ramires, M. Gopey, A. Dialló mà thầy trò HLV Nguyễn Thành Công còn có điểm tựa sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo CĐV Hà Tĩnh. Mùa giải 2023/24, cũng giống như Sông Lam Nghệ An thì Hà Tĩnh chứng kiến sự ra đi của nhiều trụ cột như cặp trung vệ Janclesio, Duy Nam nhưng ở trận đấu ra quân, Hà Tĩnh đã có một trận tốt trước chủ nhà Thanh Hóa.

Bên phía đội chủ nhà, ngoài 3 ngoại binh đều thi đấu trên hàng công, Hà Tĩnh đang sở hữu những cầu thủ có khả năng đột biến tương đối cao như Đình Tiến, Phi Sơn hay đặc biệt là tiền đạo đang có phong độ cao Quang Nam. Những trung vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An và ngoại binh Mario Zebic sẽ phải hết sức cảnh giác đến những cái tên này.

Về tương quan lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nhỉnh hơn đôi chút so với Sông Lam Nghệ An. Còn trên băng ghế huấn luyện cũng là một màn đối đầu đầy duyên nợ giữa những người cũ Sông Lam Nghệ An. Ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với HLV Nguyễn Thành Công, HLV Nguyễn Đức Thắng và HLV Lê Quốc Vượng sẽ có màn đấu trí đầy căng não với các HLV có lẫn kinh nghiệm và sức trẻ bên phía Sông Lam Nghệ An như HLV Phan Như Thuật, Đinh Văn Dũng, Phạm Văn Quyến.

Và một trong những điểm nhấn sẽ tạo nên sự thú vị cho trận đấu này chính là sự xuất hiện của công nghệ Video hỗ trợ trọng tài (VAR). Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều đã quá hiểu nhau và chắc chắn rằng đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn, may mắn hơn và phòng ngự kỷ luật sẽ giành chiến thắng. Không có chỗ cho sự bất cẩn và khoan nhượng trong trận Derby Nghệ Tĩnh.

Sau vòng 2 V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An sẽ bổ sung một tiền đạo mượn từ CLB Công An Hà Nội. Vậy nên trong lúc chờ đợi ngoại binh thứ 3 xuất hiện, người hâm mộ Sông Lam Nghệ An đang chờ đợi HLV Phan Như Thuật một lần nữa thể hiện khả năng bài binh bố trận mới lạ và đậm chất chuyên môn của mình trong chuyến làm khách này.