Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An Đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An lép vế so với đội chủ nhà. Những con số thống kê của cặp đấu này đã nói lên điều đó.

Thể Công Viettel đang nằm trong nhóm đua tranh chức vô địch. Trong khi đội bóng xứ Nghệ lại đang ngụp lặn ở phía dưới bảng xếp hạng, với chỉ 3 điểm nhiều hơn Quy Nhơn Bình Định. Do đó, đội bóng ngành Quân đội chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn Sông Lam Nghệ An.

Ở trận lượt đi, Sông Lam Nghệ An đã phải phơi áo trên sân nhà với tỷ số đậm đà 5-0. Đây là trận thua đậm nhất của đội chủ sân Vinh trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây.

Đội chủ nhà Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn ở trong trận đấu sắp tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, sau trận thua này, Sông Lam Nghệ An đã bừng tỉnh để cải thiện rất nhiều thành tích thi đấu. Đội bóng xứ Nghệ đã giành được 5 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ để thua 2 trận trên tất cả các mặt trận. Đây là thành tích đáng khen ngợi của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Nhưng, để có được kết quả tốt ở trong trận đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng rất nhiều. Bởi lẽ, trong 9 lần hành quân xa nhà, đội bóng xứ Nghệ chỉ có được 5 trận hòa và để thua 4 trận. Trong khi, 4 lần gần đây nhất hành quân đến sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An chỉ có duy nhất 1 trận hòa và để thua 3 trận.

Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở để cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật hy vọng vào những điểm số ở trong trận đấu sắp tới. Đó là phong độ không ổn định trong quãng thời gian gần đây của đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, khi họ đã không thắng trong 3 trận đấu liên tiếp (1 thua, 2 hòa). Đáng nói hơn là hàng thủ của đội bóng ngành Quân đội cũng đã để thủng lưới 7 bàn sau 3 trận đấu này.

Khuất Văn Khang và Michael Olaha là những niềm hy vọng của 2 đội ở trong trận đấu tới. Ảnh: Xuân Thủy

Rất may cho Thể Công Viettel là hàng công của họ cũng đang thi đấu rất ổn định. 4 trận gần đây nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã ghi được 9 bàn thắng. Nổi bật trong số đó là bộ 3 Khuất Văn Khang, Nguyễn Hữu Thắng và Pedro Henrique. Bộ 3 này đã đóng góp 8/9 bàn thắng gần đây của đội bóng ngành Quân đội. Do đó, hàng thủ Sông Lam Nghệ An cần sự tập trung cao độ để hạn chế sự nguy hiểm của các chân sút bên phía Thể Công Viettel.

Đặc biệt là Khuất Văn Khang. Cầu thủ sinh năm 2003 này đang thi đấu ngày càng hay bên hành lang cánh trái. Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và nhất là sự cải thiện rõ rệt ở khâu dứt điểm đã giúp cho Khuất Văn Khang trở nên toàn diện. Trong 4 trận đấu gần đây, cầu thủ 21 tuổi này đã đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đội bóng ngành Quân đội. Đây đang là mùa giải tốt nhất của Khuất Văn Khang kể từ khi trình làng bóng đá chuyên nghiệp.

Bên phía đội khách, niềm hy vọng lớn nhất vẫn là tiền đạo Michael Olaha. Chính Olaha người đã lập cú đúp ở vòng đấu cuối cùng mùa giải năm ngoái vào lưới Thể Công Viettel để giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công. Do đó, tiền đạo người Nigeria chắc chắn sẽ là một quân bài quan trọng để giúp cho Sông Lam Nghệ An có thể có được điểm số rời sân Hàng Đẫy.

Nhiều con số thống kê đang chống lại đội bóng xứ Nghệ nhưng với những gì đã thể hiện trong năm 2025, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn có thể sẽ tạo nên những bất ngờ trên sân Hàng Đẫy ở trong trận đấu sắp tới.