Thể thao Sông Lam Nghệ An và hành trình trụ hạng đầy chông gai Việc đánh rơi chiến thắng trước Quảng Nam ngay trên sân nhà khiến con đường trụ hạng của Sông Lam Nghệ An phủ đầy chông gai.

Ngô Văn Lương ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng đấu vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã không thể tự bứt ra khỏi vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng. Họ bị ghìm chân khi để hòa Quảng Nam với tỷ số 1-1. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ chỉ hơn Bình Định - đội đứng áp chót bảng xếp hạng vỏn vẹn 3 điểm. Càng đáng tiếc hơn khi họ bỏ lỡ thời cơ vượt qua chính Quảng Nam để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng cách mong manh ấy khiến từng trận đấu phía trước của Sông Lam Nghệ An không khác gì “trận chung kết”.

Kuku chơi xông xáo nhưng không mang lại nhiều hiệu quả. Ảnh: Chung Le

Thử thách thực sự đang chờ thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở phía trước. Tại vòng 20, Sông Lam Nghệ An sẽ phải làm khách trước Viettel, đội bóng từng khiến họ nhận thất bại “choáng váng” 0-5 ở lượt đi. Đoàn quân áo lính là đối thủ kỵ giơ của Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, vòng 21 tiếp tục là một hành trình đầy chông gai khi đội bóng xứ Nghệ hành quân tới “chảo lửa” Lạch Tray, làm khách trước Hải Phòng. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang dần hồi sinh mạnh mẽ với những màn trình diễn ấn tượng, mới nhất là chiến thắng 2-0 trước Bình Định. Trong bối cảnh Hải Phòng cũng đang cần điểm để tự cứu mình, trận đấu này sẽ vô cùng khốc liệt và không hề dễ thở cho Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An nhận thất bại choáng váng 0-5 trước Viettel ở lượt đi. Ảnh: Chung Lê

Vòng 22, thử thách sẽ được nâng lên một nấc khác khi Sông Lam Nghệ An đụng độ Hà Nội FC, ứng cử viên vô địch. Đội bóng Thủ đô vừa thắng đậm Bình Dương 3-0, giữ chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và đang quyết tâm bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch. Với đội hình giàu kinh nghiệm và phong độ đang lên, Hà Nội FC gần như là một “ngọn núi cao” đối với Sông Lam Nghệ An lúc này. Dù được thi đấu trên sân Vinh thì việc giành điểm là điều cực kỳ khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Nhìn vào lịch thi đấu trong 3 vòng tới, có thể thấy con đường trụ hạng với Sông Lam Nghệ An đang bị phủ đầy chông gai. Theo các chuyên gia, mốc điểm an toàn để trụ hạng mùa này vào khoảng 30 điểm. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An mới có 19 điểm, tức là cần thêm ít nhất 11 điểm trong 7 trận còn lại, tương đương với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Với khả năng thực có của Sông Lam Nghệ An, đó là bài toán khó dành cho huấn luyện viên Phan Như Thuật và các học trò.

Dù được thi đấu trên sân Vinh thì việc giành điểm là điều cực kỳ khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh Vietnamnet.vn

Dẫu vậy, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ vẫn truyền đi thông điệp đầy quyết tâm: “Chúng tôi còn 7 trận đấu phía trước và toàn đội sẽ phải cố gắng hết mình trong từng trận để giành điểm số cần thiết”.

Và có lẽ, lúc này Sông Lam Nghệ An không còn đường lui. Mỗi trận đấu từ nay trở đi phải được xem là một trận chung kết. Không còn chỗ cho sự tiếc nuối chỉ có chiến đấu với tinh thần cao nhất, hợp lý trong đấu pháp và tỉnh táo trong cách chơi thì Sông Lam Nghệ An mới có thể đạt được mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay./.