Nhân rộng 200 mô hình canh tác lúa thân thiện tại Hưng Nguyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 17/5, tại xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên), Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2021-2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cùng Hội Nông dân các xã, thị trấn ở Hưng Nguyên, các hộ dân tham gia dự án.

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn 2 xã Xuân Lam và Long Xá (huyện Hưng Nguyên).

Thông qua dự án nhằm nâng cao kiến thức cho người nông dân về canh tác lúa thân thiện với môi trường (trong đó tập trung vào 3 kỹ thuật chính bao gồm: giảm phân hóa học, tưới ướt khô xen kẽ, xử lý rơm rạ sau thu hoạch).

Theo đó, trong 2 năm, dự án đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 120 hội viên nông dân nòng cốt trên địa bàn 2 xã Xuân Lam và Long Xá tham gia; tổ chức 8 hội nghị truyền thông về canh tác lúa thân thiện với môi trường cho 160 hộ nông dân nòng cốt tham gia.

Để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, Ban Quản lý dự án đã hỗ trợ, chỉ đạo triển khai xây dựng 6 mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường, quy mô 1.000m2/mô hình.

Mô hình áp dụng các kỹ thuật canh tác: cấy mạ non, mạ khỏe, cấy thưa, cấy 01 dảnh; hạn chế sử dụng phân vô cơ (cụ thể là giảm 1/3 phân đạm), bổ sung phân hữu vi sinh để tạo độ phì nhiêu cho đất; điều tiết nước trên đồng ruộng, rút nước tạo độ thông thoáng cho đất, sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

Sau 3 vụ sản xuất đã khẳng định: Cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh khỏe, chống chịu được sâu bệnh tốt, bông to hơn; số dảnh hữu hiệu đạt 9-12 dảnh/khóm, số hạt chắc trên bông đạt 150-160 (hạt chiếm 87%) ; năng suất thực thu đạt 3,3-3,6 tạ/sào, cao hơn so với ruộng đối chứng là 40 kg/sào; chi phí sản xuất giảm, cụ thể: giống giảm 50% (chỉ sử dụng 0,8 - 1 kg giống/sào), phân bón giảm đạm (2 - 2,5kg/sào), thuốc bảo vệ thực vật giảm 2 lần phun/vụ. Hiệu quả kinh tế cao hơn so với ruộng đối chứng 23-25%.

Từ hiệu quả của dự án và làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay trên địa bàn 2 xã Xuân Lam, Long Xá đã vận động được 200 hộ nông dân thực hiện áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường và nhân rộng được 200 mô hình với quy mô 25 ha.

Tại hội nghị, các ngành liên quan, các hội viên nông dân đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình thực hiện dự án; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung hoạt động, nhiệm vụ mà dự án đã đặt ra.

Đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để phát triển và nhân rộng phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong thời gian tiếp theo.