Nhận thất bại ở lượt cuối, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn giành vé vào tứ kết

(Baonghean.vn) -Dù nhận thất bại 1-3 trước U15 Hà Nội ở lượt cuối của bảng C, nhưng U15 Sông Lam Nghệ An vẫn giành vé vào chơi tại vòng tứ kết Giải U15 Quốc gia 2023. Trận đấu diễn ra vào chiều 15/8, tại sân vận động Tân Hưng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

U15 Sông Lam Nghệ An vượt qua vòng bảng Giải U15 Quốc gia 2023. Ảnh: Trung Thành

Bước đến vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2023, U15 Sông Lam Nghệ An được xếp ở bảng C, cùng với các đội U15 Hà Nội, U15 Khánh Hòa và U15 Tây Ninh. Tại lượt đấu đầu tiên, U15 Sông Lam Nghệ An đánh bại U15 Khánh Hòa với tỷ số 2-0. Bước đến lượt đấu thứ 2, do mưa lớn, nên ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của các cầu thủ xứ Nghệ. Vì thế, U15 Sông Lam Nghệ An đã phải chia điểm với Tây Ninh.

Tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Hà Nội, U15 Sông Lam Nghệ An mắc nhiều sai lầm không đáng có, vì thế đã để thua với tỷ số 1-3.

Tuy nhiên, với 4 điểm có được, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn đủ điều kiện để vượt qua vòng đấu bảng. Bởi theo điều lệ giải, sẽ chọn 3 đội xếp thứ nhất, 3 đội xếp thứ nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại 3 bảng, vào vòng tứ kết. Vì thế, đối chiếu với kết quả ở các bảng còn lại, thì nghiễm nhiên U15 Sông Lam Nghệ An là đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc, đồng nghĩa với việc được vào chơi ở vòng tứ kết

Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/8 tới tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.