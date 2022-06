Nhiều chuyên gia quốc tế dự hội nghị khoa học ngành hồi sức, cấp cứu, chống độc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị khoa học, các đại biểu tham dự sẽ được nghe gần 60 bài báo cáo thuộc 13 chủ đề khác nhau bao phủ đầy đủ các vấn đề lớn trong chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc.

Sáng 24/6, tại thị xã Cửa Lò, Sở Y tế Nghệ phối hợp với Chi hội Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tổ chức Hội nghị khoa học Chi hội Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, huyện; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc Hà Nội quốc tế và trong nước… Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị Khoa học Chi hội Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc được tổ chức với quy mô lớn; khoảng 500 người tham dự, trong đó có 09 báo cáo viên quốc tế và nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong nước.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị khoa học, các đại biểu tham dự sẽ được nghe gần 60 bài báo cáo thuộc 13 chủ đề khác nhau bao phủ đầy đủ các vấn đề lớn trong chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc: từ cấp cứu trước viện, điều dưỡng hồi sức - cấp cứu – chống độc, cấp cứu cơ bản, chống độc đến các chủ đề kỹ thuật cao như ECMO, thay thế gan...

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Trong những năm qua, Nghệ An đặc biệt chú trọng phát triển chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc. Các bệnh viện tuyến tỉnh đều có khoa Hồi sức cấp cứu. Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có tới 04 khoa thuộc chuyên ngành này.

Theo thống kê, hiện tại ngành Y tế Nghệ An có 94 bác sĩ và 145 điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc. Nghệ An đã triển khai nhiều kỹ thuật cao thuộc chuyên ngành như lọc máu liên tục, ECMO, hạ thân nhiệt… nhờ đó đã cứu sống được nhiều bệnh nhân rất nặng, nguy kịch, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Hội nghị khoa học được tổ chức tại Nghệ An chính là cơ hội để ngành Y tế tỉnh nhà có thể để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý. Qua đó, đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế Nghệ An sẽ được cập nhật kiến thức mới, tiên tiến; nâng cao trình độ, kỹ năng, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ ngành Y tế Nghệ An trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày mai 25/6/2022.