Nhiều điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều mô hình, điển hình được Công an tỉnh xây dựng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiều mô hình hiệu quả

Về khối Hải Nam thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, điều dễ nhận thấy đó là không chỉ cuộc sống người dân ngày càng phát triển đa ngành, đa nghề từ tiểu thủ công nghiệp, ngư nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch…, mà an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo. Khối có 402 hộ, 1.390 nhân khẩu, có giáo họ Thượng Lộc, thuộc Giáo xứ Trang Cảnh, Giáo hạt Cửa Lò, với 279 giáo dân sống xen kẽ trong cộng đồng dân cư đã cùng đoàn kết xây dựng mô hình “Giáo họ Thượng Lộc bình yên, không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội”.

Mô hình đến nay đang phát huy hiệu quả tích cực, trong đó xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, Công an phường đã phối hợp với giáo họ lồng ghép các buổi lễ trong nhà thờ để vận động 100% hộ giáo dân ký vào bản cam kết giao ước thi đua xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”… giúp nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách tôn giáo của người dân.

Nhờ vậy, trong 8 năm nhân dân tự nguyện giao nộp 15 kg pháo nổ, 3 súng tự chế, 8 kích điện, 45 dao, kiếm các loại,… góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Giáo họ còn phối hợp với Công an phường tổ chức cai nghiện thành công cho 1 giáo dân nghiện ma túy; giúp đỡ, động viên, tạo việc làm ổn định cho người đi thi hành án phạt tù về địa phương; răn đe, giáo dục một số thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Hay như mô hình “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự” tại huyện Quỳnh Lưu. Xuất phát từ việc toàn huyện có 1.427/1.718 dòng họ, chi họ có nhà thờ, 100% dòng họ thành lập Hội đồng gia tộc hoặc Ban cán sự, đa phần các dòng họ đã xây dựng được Tộc ước, Tộc phả hoặc Quy ước dòng họ trên cơ sở quy định của pháp luật và hương ước thôn, xóm. Chính nhờ triển khai mô hình, phát huy vai trò dòng họ mà qua 12 năm triển khai đã tạo được không khí thi đua sôi nổi giữa các dòng họ. Đến nay, có 65,5% dòng họ đạt dòng họ hiếu học (tăng 22% so với năm 2010); có 1.012/1.718 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự” (tăng 18% so với năm 2010).

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” cũng được triển khai ở nhiều địa phương, đặc biệt tại các tuyến đường, trục giao thông ở các cơ sở tôn giáo có sự đóng góp sức người, sức của của nhân dân (cả lương và giáo) và được treo một cách trang nghiêm, tạo hình ảnh đẹp, thể hiện mối đoàn kết lương - giáo.

Điển hình như: Đường cờ Tổ quốc đi vào giáo họ Yên Thịnh, xã Minh Thành, huyện Yên Thành có chiều dài 2km với 56 cột cờ, tổng trị giá 42 triệu đồng; Đường cờ Tổ quốc kết hợp đường điện thắp sáng tại xóm Rú Thần, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (số tiền huy động được từ các cơ quan, đơn vị là 70 triệu đồng với 40 cột cờ gắn đường điện thắp sáng); đường cờ có chiều dài 500m với 50 cột cờ tại Giáo họ Đồng Kiểu, xóm 3, xã Hưng Yên Nam với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng (kinh phí từ nguồn xã hội hóa); đường cờ Tổ quốc đi vào đường chính giáo xứ Yên Lạc, xóm 2, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn với chiều dài hơn 300m, tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng...

Tiếp tục triển khai, nhân rộng

Theo thống kê, riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã phối hợp, hướng dẫn xây dựng mới 3 mô hình; đồng thời, duy trì, nhân rộng, sơ kết 10 loại mô hình hoạt động hiệu quả tại 135 địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Có thể kể đến như: Mô hình “Lương - giáo đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” tại Giáo họ Yên Thịnh, xã Minh Thành, huyện Yên Thành; mô hình “Công an xã Diễn Đoài và Giáo họ Kim Loan phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự” tại Giáo họ Kim Loan, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu; mô hình “24h trải nghiệm” tại Công an huyện Quỳ Hợp; mô hình “Tâm sáng hướng thiện, đồng hành bảo đảm an ninh trật tự” tại chùa Tu, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc...

Trong đó, có 2 mô hình được Bộ Công an biểu dương toàn quốc, gồm: Mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào có đạo của Công an huyện Hưng Nguyên; Mô hình “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự” tại huyện Quỳnh Lưu. Đặc biệt là đến nay 27/27 xã biên giới đã ra mắt và đi vào hoạt động mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”, qua đó đã hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh, từng bước làm giảm dần tính chất phức tạp về ma túy tại địa bàn biên giới.

Có thể thấy, với việc triển khai hiệu quả các mô hình đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT; phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, tạo sự ổn định về an ninh trật tự và thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở ngày càng vững chắc.

Về kế hoạch xây dựng phong trào trong thời gian tới, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, đồng thời xây dựng mới các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phong trào phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự vùng đặc thù; tập trung chỉ đạo 27/27 xã biên giới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, tiến tới duy trì bền vững, lâu dài trong thời gian tới.