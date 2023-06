Nhiều hoạt động công đoàn thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Nghệ An đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, hiệu quả cao, chất lượng tốt.

(Baonghean.vn) - Trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn với cuộc rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội. Giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Đội Thiếu niên thành phố Vinh, Đội Thiếu niên Quỳnh Lưu lên ngôi Vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

(Baonghean.vn) - Tháng 4/2022, những tồn tại ở Dự án Khu đô thị Đồng Dâu (phường Hưng Dũng, TP. Vinh) được Báo Nghệ An đề cập tại bài viết “Ảm đạm Đồng Dâu”. Mới đây, từ nguồn tin riêng cho biết, ở dự án này có sai phạm về tài chính, và được làm rõ từ năm 2014.

(Baonghean.vn) - Người đàn ông đang dùng máy rửa xe ô tô, một lúc sau gia đình phát hiện anh đã tử vong nghi do điện giật tại sân nhà.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32”.