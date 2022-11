Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo ở Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ngày 25/11, các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp.

Đoàn công tác của Công an thành phố Vinh do Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an thành phố dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Tại đây, thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Vinh, Thượng tá Nguyễn Đức Cường đã trao tặng UBND xã và Công an xã Mỹ Lý nhiều trang thiết bị và tiền mặt. Trong đó, trao tặng UBND xã 3 máy in và 1 TV trị giá 25 triệu đồng; hỗ trợ Công an xã Mỹ Lý 1 bồn chứa nước trị giá 10 triệu đồng; trao 24 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, tổng giá trị các phần quà hơn 60 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Chia sẻ khó khăn với lực lượng bộ đội Biên phòng công tác tại địa bàn, Công an thành phố Vinh đã trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt và các phần quà giá trị.

Trước đó, chia sẻ khó khăn với địa bàn vùng cao biên giới, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quyết tâm giữ "sạch ma tuý" trên địa bàn, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Công an thành phố cũng đã hỗ trợ cho chính quyền và lực lượng Công an xã Mỹ Lỹ nhiều trang thiết bị và cơ sở vật chất thiết thực phục vụ công tác với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, bao gồm 100 bộ biểu mẫu về công tác quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo Luật mới, 300 que test ma túy, 300 bộ test Covid-19 và 10 triệu đồng, 1 bộ máy chiếu, 1 máy giặt… cùng nhiều phần quà có giá trị.

* UBND huyện Quỳnh Lưu vừa phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Quỳnh Tân và Tân Thắng.

Dịp này, đoàn công tác của huyện đã đến trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 em Lê Thị Sương và Lê Tiến Công Quyền ở xóm 15, xã Quỳnh Tân bị mồ côi bố, gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ phải bươn chải làm thuê nuôi 2 em ăn học.

Tiếp đến, đoàn thăm và trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho 2 em thuộc đồng bào dân tộc Thái ở bản Nam Việt, xã Tân Thắng, hoàn cảnh gia đình của 2 em thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

* Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quỳ Hợp đã đến động viên và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Xuyến - nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xóm Cầu Đá, xã Yên Hợp. Cùng đi có lãnh đạo một số ban, ngành huyện và chính quyền địa phương.

Bà Phạm Thị Xuyến là hộ thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Trong nhà có 6 nhân khẩu, cá nhân bà Xuyến là người có công với cách mạng, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng của người bị nhiễm chất độc hóa học. Éo le hơn, ngôi nhà bà ở không may bị hỏa hoạn vào tháng 4/2022.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Xuyến, Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã thu xếp, bố trí nơi ở tạm thời cho gia đình bà. Đến tháng 5/2022, được sự hỗ trợ của các cấp ban, ngành tỉnh, huyện và nhân dân địa phương, gia đình bà Xuyến đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới khang trang, với diện tích khoảng 100 m2, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, trong đó Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại là nguồn kinh phí do chính quyền địa phương phát động quyên góp và gia đình tự vận động.