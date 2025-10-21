Xã hội Nhiều kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện các kết luận của Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An Sáng 21/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Nội vụ; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, với hơn 491.200 người (chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh). Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh cư trú tại 65 xã, phường, 932 thôn, bản trên diện tích hơn 13.700km2 (chiếm 83% diện tích toàn tỉnh).

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cũng tích cực nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới, trong đó có Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua 10 năm triển khai đã đạt được kết quả toàn diện, thể hiện rõ nét qua 5 nội dung chính liên quan đến việc tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội triển khai có chiều sâu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 16.528 nhà ở các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với trách nhiệm của mình, MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũ tổ chức giúp đỡ 115 xã miền Tây Nghệ An đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 310 tỷ đồng. Đồng thời, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ hơn 439,2 tỷ đồng, để phân bổ cho 100% người nghèo, hơn 60% hộ cận nghèo và các đối tượng khác.

Trao tặng Bằng khen của UB MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về công tác tôn giáo, hiện Nghệ An có trên 300.000 tín đồ Công giáo sinh hoạt tại 13 giáo hạt và 121 giáo xứ. Phật giáo có trên 210.000 phật tử, sinh hoạt tại 75 chùa và 01 niệm Phật đường dưới sự hướng dẫn của 121 tăng ni, tu sĩ. Tỉnh còn có khoảng 300 tín đồ tôn giáo khác.

Thông qua thực hiện hiệu quả Kết luận số 02/KL-ĐTC, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tiếp cận các chức sắc, chức việc, tín đồ để tạo sự đồng thuận trong vùng đồng bào tôn giáo. Qua đó, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Củng cố khối đại đoàn kết từ công tác dân tộc, tôn giáo

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận và các nội dung trao đổi đã làm sáng rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo và dân tộc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Hùng đã nhấn mạnh 6 nội dung, nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác dân tộc, tôn giáo thời gian tới.

Trao tặng Bằng khen của UB MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐTC ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong đó trọng tâm có các nhiệm vụ gồm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục nhân rộng biểu dương, nhân rộng các mô hình trong công tác tôn giáo. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo dân tộc, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, phù hợp với chính quyền 2 cấp. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới công tác giám sát phản biện, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ phục vụ công tác tôn giáo một cách có chiều sâu và đồng bộ.



Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT và 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT.

10 tập thể và cá nhân được tặng Bằng Khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT.