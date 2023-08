Nhiều sản phẩm Nghệ An được vào siêu thị, chuỗi hệ thống cung ứng trên cả nước

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Công tác xúc tiến thương mại vẫn được xem là đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ, làm bệ phóng để các sản phẩm xứ Nghệ tiếp cận với thị trường rộng lớn. Do đó, từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An đã tăng cường kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, đặc trưng vùng, miền xứ Nghệ.

Nghệ An là địa phương có nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP trên cả nước. Ảnh: Quang An

Trong đó, các đơn vị đã trực tiếp làm việc với các nhà phân phối lớn trên toàn quốc như: Wincommerce, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, MM Mega Market, Central Group; Đồng thời, khâu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tham gia các chương trình kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa trên cả nước.

Chị Trần Thị Lê - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình An (T.X Hoàng Mai) cho biết: Mỗi khi có các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, dù bất cứ ở tỉnh, thành nào, chị cũng thu xếp tham gia để quảng bá sản phẩm của cơ sở mình. Đơn cử như trong năm 2023, sản phẩm của HTX đã có mặt tại 2 hội nghị kết nối cung - cầu ở Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, cùng với đó là 3 hội chợ trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành khác.

Sau những chương trình ấy, sản phẩm của đơn vị đã được liên hệ để cung ứng cho một số chuỗi cửa hàng tại Hà Nội, Trạm dừng chân 79 Hạ Long (Quảng Ninh)…; sức tiêu thụ từ đó cũng tăng lên rõ rệt.

Gian hàng sản phẩm của tỉnh Nghệ An tại Hội nghị kết nối cung - cầu ở tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ảnh: P.V

Thống kê của Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho thấy, hiện nay, có trên 20 cơ sở sản xuất sản phẩm tỉnh Nghệ An đã thực hiện ký kết nguyên tắc đưa sản phẩm vào một số hệ thống phân phối hàng hóa lớn. 74/403 sản phẩm tỉnh Nghệ An; 21/96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (đa phần là sản phẩm nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản) đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng như BigC, MM Mega Market, Lotte, Bách hóa Xanh, Aeon, Maxi Mart… và các điểm giới thiệu bán, sản phẩm tỉnh Nghệ An của các tỉnh, thành như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk...

Trong đó, các sản phẩm nổi bật thuộc các cơ sở như: Công ty CP Biển Quỳnh (12 sản phẩm), Công ty Bún sạch Thanh Phúc, Công ty Bánh đa Lương Sơn (3 sản phẩm), Công ty Dược liệu Pù Mát (13 sản phẩm), Cơ sở bánh kẹo Đô Lương (3 sản phẩm), Lạc sen của Công ty Nông, lâm sản Sỹ Thắng (2 sản phẩm), Cam Vinh Kỳ Yến của Công ty CP Trang trại Phủ Quỳ…

Một số sản phẩm chế biến từ nông sản đã tìm được thị trường xuất khẩu ổn định như sản phẩm chè búp có thị trường ổn định tại các nước Tây Á, sản phẩm nước mắm tiêu thụ tại thị trường Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hiện toàn tỉnh có 17 khu trưng bày, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn (trong đó, có 4 điểm được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, 13 điểm do chủ thể tự đầu tư). Các điểm trưng bày sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm xứ Nghệ tại Sở Công Thương: Ảnh: Quang An