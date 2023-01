Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An bán chạy

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, một niềm vui đến với nhiều làng nghề, nhiều hộ gia đình sản xuất hàng hóa OCOP, đó là các sản phẩm OCOP chất lượng của Nghệ An được lựa chọn tiêu thụ mạnh.

Tảo xoắn Spirulina - sản phẩm nông nghiệp sạch công nghệ cao trên đất Quỳnh Lưu của Công ty cổ phần Khoa học - Công nghệ tảo VN (Công ty cổ phần Khoa học xanh Hidumi Pharma) là sản phẩm OCOP chất lượng được tin tưởng tiêu dùng ở nhiều thị trường, các siêu thị, các hội chợ Xuân.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoa học - Công nghệ tảo VN, danh hiệu nông dân xuất sắc của Việt Nam năm 2022 cho biết: Sản phẩm là kết quả hợp tác và áp dụng công nghệ nuôi trồng, chế biến của Nhật Bản, là sản phẩm nông nghiệp sạch công nghệ cao. Các sản phẩm tảo xoắn Spirulina, đậu tương lên men Nattokinaza và rượu đông trùng hạ thảo của công ty đã được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm, phân tích và được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp chứng nhận “Sản phẩm chất lượng tốt”. Công ty đã dày công đầu tư bao gói và nâng cao chất lượng, đủ điều kiện xuất khẩu. Chính vì vậy, dịp Tết đã được các cơ quan, ban, ngành tin tưởng đặt hàng khá nhiều làm quà biếu, quà tặng, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm được đi triển lãm nhiều hội chợ, tạo nên thương hiệu uy tín của Nghệ An.

Sản phẩm cam Đồng Thành, cam Xã Đoài (Nghi Diên - Nghi Lộc) dịp Tết vừa qua cũng cháy hàng. Chủ trang trại và các chủ vườn chủ yếu đã bán từ trước Tết khá sớm do có nhu cầu của khách hàng đặt trước. Nhu cầu cam trên địa bàn tăng cao, vừa để tiêu dùng vừa làm quà biếu nên không chỉ cam Xã Đoài, các trang trại cam Đồng Thành ở Yên Thành, Con Cuông không đủ hàng để bán.

Cam Xã Đoài (Nghi Diên) với giá 70.000-80.000 đồng/quả cũng vậy, lượng cam không đủ để cung cấp từ những ngày đầu tháng Chạp khi cam vừa chín mọng. Trang trại cam Xã Đoài của ông Nguyễn Quốc Tuấn ở xã Nghi Diên với gần 10 ha mỗi năm cung ứng ra thị trường mấy chục tấn quả, nhưng theo ông Tuấn - chủ trang trại cho biết, cam mới đủ lượng cung cấp cho khách quen, chưa thể đủ cung ứng rộng rãi cho thị trường. Sản phẩm trà cà gai leo, dây thìa canh, của Công ty CP Dược liệu Pù Mát cũng vậy, rất đắt khách khi được lựa chọn làm quà biếu của nhiều người dịp Tết.

Anh Nguyễn Văn Quang - chủ một đại lý của Công ty CP Dược liệu Pù Mát ở TP. Vinh cho biết: Tết vừa qua công ty đã thưởng cho bộ phận bán hàng ở Vinh vì thành quả xuất sắc. Bao bì mẫu mã đẹp hơn, đa dạng các sản phẩm và sản phẩm trà không có dư lượng chất hoá học, tốt cho sức khỏe là tiêu chí để người tiêu dùng lựa chọn.

Và không thể kể hết được những sản phẩm OCOP bán rất chạy trong dịp Tết như rượu mú từn, trà hoa vàng, nước mắm, nấm rơm, trứng gà, giò me... Kinh nghiệm cho thấy, các mặt hàng nên quảng cáo từ sớm và bán sớm bởi gần sát Tết nhu cầu bão hòa hàng hóa khó bán hơn.

Không "dám" nhận đơn hàng vì sản xuất không kịp!

Ở Công ty TNHH Đức Phong thành phố Vinh, dịp Tết công nhân tất bật kiểm đếm và chuẩn bị hàng để xuất khẩu sang châu Âu. Các đơn hàng đèn lồng, đồ thủ công mỹ nghệ vẫn được ưa chuộng trên thế giới, nhất là các nước Anh, Pháp, Đức… do chất liệu tự nhiên từ mây, tre đan và được chế biến cầu kỳ, tinh xảo, phù hợp với lối tiêu dùng văn minh ở các nước nên sản phẩm bán khá chạy. Ngay cả các nhà hàng, quán cà phê, quán ăn hồi phục sau dịch Covid-19 cũng có nhu cầu tiêu dùng nhiều hơn. Thế nhưng, do làng nghề mai một nên lực lượng lao động tản mát khó tuyển dụng, đào tạo, nên công ty không dám nhận nhiều đơn hàng, mà chỉ nhận để duy trì việc làm và phù hợp với năng lực sản xuất hiện tại.

Các sản phẩm của Công ty đạt OCOP 4 sao, có sản phẩm đang dự thi OCOP 5 sao là sự khẳng định về nghề thủ công mỹ nghệ với độ tinh xảo, mẫu mã độc đáo, đường đan nhỏ mịn, đẹp mắt ở Nghệ An. Mỗi năm, Công ty tiêu thụ được khoảng hơn 100.000 sản phẩm, doanh thu đạt khoảng 1 triệu USD, nhưng quan trọng là duy trì 'lửa' cho những làng nghề, tạo việc làm cho gần 1.000 hộ dân trong tỉnh, bao gồm cả những hộ trồng tre, lùng ở các huyện Quỳ Châu, Quế Phong và những người lao động làm nghề ở các huyện. Dịp cuối năm cũng là mùa lễ hội, mùa Tết nên nhu cầu trang trí nhiều, các sản phẩm của công ty bán khá chạy và doanh nghiệp chỉ ước ao có thêm lao động để sản xuất.

Ở xưởng sản xuất tương Nam Đàn, dịp Tết nhu cầu tiêu thụ mạnh hơn ngày thường, nhưng chủ cơ sở cho biết, do năng lực sản xuất hiện còn có, nên không mở rộng vì tránh ảnh hưởng chất lượng sản phẩm...

Các sản phẩm OCOP bán chạy dịp Tết là những sản phẩm có chất lượng, phù hợp với người tiêu dùng, nhu cầu dịp Tết và được gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ, bao gói bắt mắt, tiện lợi. Các sản phẩm OCOP địa phương tiêu thụ mạnh khẳng định một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước về khơi dậy năng lực sản xuất ở nông thôn, nông dân, khai thác những giá trị, lợi thế của các địa phương với sự tiếp sức của địa phương, của các HTX, các doanh nghiệp, ngân hàng… Đó cũng là những sản phẩm thể hiện con đường làm nghề nghiêm túc của nông dân, các HTX, biết nắm bắt xu thế và giữ chữ tín chất lượng sản phẩm. Cũng còn rất nhiều sản phẩm chưa khẳng định được thương hiệu nên bán với giá cả bình dân...

Ông Nguyễn Văn Hùng - chủ sản phẩm tảo xoắn của Quỳnh Lưu cho rằng, để các sản phẩm OCOP của Nghệ An bán chạy hơn, được người tiêu dùng khắp nơi biết nhiều hơn thì người Nghệ An nên ủng hộ nhiều hơn các nhãn hàng nội tỉnh mà mình tin tưởng, từ chất lượng được khẳng định tiếp tục quảng bá, giới thiệu, tạo điều kiện cho các sản phẩm OCOP Nghệ An ngày một vươn xa. Hiện nay, ở Nghệ An đã có rất nhiều sản phẩm tốt được Nhà nước khẳng định chất lượng, mẫu mã đẹp, được đầu tư khoa học, kỹ thuật.