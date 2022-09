Nhiều tuyến đường ở Kỳ Sơn xuất hiện vết nứt lớn sau mưa

(Baonghean.vn) - Sau mấy ngày mưa to kéo dài, trên Quốc lộ 7A và tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Những ngày qua, người dân huyện Kỳ Sơn lo lắng trước hiện tượng nứt nẻ mặt đường Quốc lộ 7A.

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Sau mấy ngày mưa to kéo dài vừa qua, trên Quốc lộ 7A đoạn qua bản Hòm, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) đã xuất hiện một vết nứt nẻ khá to chạy ngang mặt đường. Điểm nứt đó, một bên là sông sâu, một bên là núi cao. Hiện nay ở Kỳ Sơn thời tiết đã nắng ráo, nhưng nếu trời có mưa to thì nguy cơ cao sẽ bị sạt lở cắt ngang mặt đường bất cứ lúc nào.

"Ngay sau khi xuất hiện vết nứt mặt đường nói trên, huyện đã báo cáo với tỉnh và ngành giao thông; đồng thời cắt cử lực lượng túc trực tại hiện trường để hướng dẫn người dân tránh đi vào vị trí mất an toàn", ông Thò Bá Rê cho hay.

Quốc lộ 7A là tuyến đường huyết mạch nối từ Quốc lộ 1 từ thị trấn Diễn Châu qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn lên cửa khẩu Nậm Cắn. Hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá nhiều, trong đó có xe trọng tải lớn. Vì vậy điểm nứt nẻ đường nói trên tiềm ẩn rủi ro, nhất là vào mùa mưa lũ này.

* Xuất hiện vết nứt sâu, dài hàng trăm mét đe dọa 50 hộ dân

Sáng 10/9, lãnh đạo xã Bảo Nam thông tin, trên địa bàn xã đã xuất hiện một vết nứt chạy dài dọc theo toàn bộ bản Nam Tiến 2, kéo dài khoảng 700m, có những chỗ sâu gần 1m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 52 hộ dân khiến nhiều người dân trong bản hết sức lo sợ.

Các vết nứt, rạn kéo dài gần 700m, chiều rộng lớn nhất 25cm, nơi sâu nhất khoảng 1,0 m xuất hiện bất thường dọc theo bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam (Kỳ Sơn), vết nứt chạy qua nhiều ngôi nhà trong bản, một số hộ dân thì vết nứt chạy dọc sát nền nhà

“Vết nứt này chỉ mới xảy ra sáng nay và qua kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ của xã thì có 52/56 hộ có nguy cơ cao phải di dời để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản” - ông Cụt Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết thêm.

Bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, Kỳ Sơn hiện có 56 hộ, 380 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Dân bản ở đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, lao động tự do và đan lát, tỷ lệ hộ nghèo là 69,6% (39 hộ).

Trong trận mưa từ tối ngày 04 và 05/9/2022, Bảo Nam là xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 26 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa (trong đó có 04 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 15 nhà bị thiệt hại nặng; 09 nhà dân bị thiệt hại một phần (dưới 30%). Hàng chục ngôi nhà có nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp; gần 100 ao cá nhỏ của các hộ dân cùng hàng chục con gia súc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn…

Các tuyến đường liên xã, liên bản bị ảnh hưởng nặng nề, các phương tiện không thể lưu thông.

“Trước đó vào tháng 6/2021, sau trận mưa to, đã xuất hiện vết nứt tại quả đồi phía trên bản Nam Tiến 2. Sau hơn 1 năm, lại xuất hiện vết nứt ngay tại bản nên nhân dân rất hoang mang lo sợ. Hiện tại Đoàn công tác của xã đang tiến hành kiểm tra, đo đếm cụ thể để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của huyện.

Trước mắt xã đã yêu cầu toàn bộ các hộ dân của bản Nam Tiến 2 di chuyển sơ tán vào ở tại điểm trường Mầm non bản Nam Tiến đến khi an toàn mới được trở về nhà” - ông Moong Văn Chăn - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam thông tin thêm.

Hiện tại tuyến đường liên xã từ Hữu Lập vào Bảo Nam đang được huyện tích cực dùng máy móc khai thông, dự kiến đến hết ngày 10/9 mới có thể thông tuyến được. Ngay sau khi đường thông, huyện sẽ cử các cơ quan chuyên môn khảo sát tình hình, và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân./.