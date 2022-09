Nghệ An: Nhiều địa phương bị chia cắt, Quỳ Hợp sơ tán dân vì mưa lũ

(Baonghean.vn) - Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến liên quan đến sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công.

(Baonghean.vn) - Sáng 9/9, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), đã diễn ra Hội đàm giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Ba (sinh năm 1985, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu i10 Huyndai mang BKS 37A-32920 di chuyển trên Quốc lộ 7A đã có hành vi lạng lách, đánh võng. Đối tượng này cũng che dấu hành vi phạm tội bằng cách nhờ người nhận tội thay mình.