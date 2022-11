Nhiều ý kiến xung quanh việc xử lý người bán hoa dạo tại TP. Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 14/11, lực lượng chức năng TP.Vinh đã lập biên bản xử lý việc người bán hoa dạo trên vỉa hè đường Lê Mao. Sự việc này đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Vinh, nhất là trên tuyến đường Lê Mao xuất hiện những người bán hoa dạo bằng xe đạp.

Những người này dựng xe trên vỉa hè đường Lê Mao, nhiều người đi đường nhìn thấy vẻ đẹp của các giỏ hoa đều dừng lại để check-in, có những tấm hình đẹp giữa tiết trời cuối Thu.

Tuy nhiên, trong chiều 14/11, lực lượng chức năng phường Lê Mao, TP.Vinh đã tiến hành lập biên bản, xử lý điểm bán hoa này với lỗi vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè.

Đa số các ý kiến đều cho rằng, việc bán hoa dạo trên vỉa hè đã thu hút nhiều người hưởng ứng, bởi tạo nên nét đẹp mới cho thành phố. Những bức ảnh đó khi đăng tải đã có giá trị quảng bá được vẻ đẹp và sự hiếu khách của TP. Vinh, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, gây ấn tượng với bạn bè và du khách gần xa.

Trên Facebook, tài khoản N.V.T cho rằng: "Vừa mới thấy những gánh hoa làm đẹp cho phố phường thì lại đi dẹp đi. Nên nhắc nhở cho họ đứng ở đâu cho hợp lý không vi phạm để họ buôn bán kiếm sống tý mà làm đẹp cho phố phường".

Đặt vấn đề nên dẹp bỏ hay khuyến khích hoạt động, tài khoản Đ.H cho rằng, trong khi TP Vinh đang bỏ ra không ít kinh phí và công sức để vận hành phố đi bộ nhằm thu hút du lịch, thì hoạt động chụp ảnh hoa đường phố lại bị cấm. Như vậy có nên không? Trong khi đó nhiều thành phố lớn lại cho phép...

Trao đổi về vấn đề này, chính quyền phường Lê Mao, TP.Vinh cho biết: Trên vỉa hè đường Lê Mao có 2 hộ dân thường xuyên bán hoa dạo thu hút rất đông khách mỗi ngày. Những người này thực tế đã vi phạm hành lang an toàn giao thông. Từ đầu tháng đến nay, địa phương đã tiến hành nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên họ vẫn cố tình mang hoa bán trên vỉa hè. Chiều 14/11, phường mới phải lập biên bản để xử lý theo quy định. Sau khi yêu cầu người bán hoa ký cam kết, địa phương đã trả lại xe và hoa cho người dân.

“Tuyến đường Lê Mao nằm ở trung tâm TP.Vinh, nơi có nhiều cơ quan hành chính quan trọng của thành phố, lượng xe cộ rất đông mỗi ngày. Do đó, khi dừng xe để bán hoa hay chụp ảnh tại đây sẽ khiến giao thông bị ảnh hưởng như ùn tắc hay va chạm. Thực tế đã có những thời điểm người dân hiếu kỳ băng qua đường 1 chiều, 4 - 5 ô tô dừng lại để chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Do đó, việc xử lý các hộ này là điều bắt buộc phải làm, nếu không sẽ có các hộ tự phát tiếp tục đến địa điểm này để bán hoa vì nhầm tưởng là được phép, khi đó tình hình giao thông, trật tự sẽ không thể kiểm soát”, ông Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Mao nhấn mạnh.

Mặc dù việc kinh doanh trên vỉa hè là sai quy định, tuy nhiên mô hình này đã tạo thành nét mới cho TP.Vinh, được nhiều người hưởng ứng, góp phần tạo nên sức hút của thành phố trong thời gian qua. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần có kế hoạch lựa chọn một số tuyến phố, địa điểm quy hoạch làm điểm bán hoa, trưng bày hoa để vừa đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, vừa tạo nên một điểm vui chơi mới phục vụ người dân và du khách, phát triển du lịch, nhất là trong thời điểm cuối năm, Tết đến Xuân về.

Ngoài ra, không chỉ việc bán hoa mà tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đang diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố. Do đó, người dân cũng mong muốn lực lượng chức năng, các phường, xã trên địa bàn tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, nhất là trên các tuyến Phan Đăng Lưu, Lê Hồng Phong, Trần Phú…