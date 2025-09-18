Nhịp cầu nhân ái NHỊP CẦU NHÂN ÁI: Gia đình công nhân nghèo và biến cố thương tâm Cuộc sống vốn đã chật vật trong căn nhà ngói đơn sơ, càng trở nên khó khăn hơn khi anh Phạm Đức Hoàn gặp phải tai biến, để lại những lo toan, gánh nặng phía trước cho cả gia đình.

Anh Phạm Đức Hoàn, xóm Quang Thái, xã Thiên Nhẫn bị liệt nửa người sau cơn tai biến. Ảnh: PV

Những tháng ngày vật vã ở bệnh viện

Hơn 1 tháng qua, chị Lưu Thị Nga, xóm Quang Thái, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An đã vật vã ở khắp các bệnh viện từ tuyến trung ương đến cơ sở, với hy vọng giữ lấy mạng sống cho chồng. Để chồng là anh Phạm Đức Hoàn có thể hồi sinh được như ngày hôm nay, chị đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn người thân, hàng xóm từng khoản tiền lớn nhỏ, với một suy nghĩ “còn nước còn tát”.

Cơn tai biến ập đến, từ chỗ là một lao động chính của gia đình, anh Hoàn bị chết nửa não, bán thân bất động. Gia đình nghèo chìm trong nước mắt và lo âu.

"Gia đình em đã chuẩn bị mọi thứ để tiễn đưa anh, nhưng như một phép màu, anh tỉnh lại khi con trai cả trở về" - chị Lưu Thị Nga chia sẻ. Ảnh: PV

Ngôi nhà vắng tiếng cười

Chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Lam, nơi sinh sống của gia đình anh Hoàn, chị Nga. Nhà chỉ còn 2 bà cháu. Mẹ của anh Hoàn, bà Nguyễn Thị Hoa nghẹn ngào kể "Vợ chồng nó từng vào Nam làm công nhân, cũng không khấm khá gì, lại dắt díu nhau về quê. Ông bà đau ốm luôn nên không giúp được gì, chỉ cho một mảnh đất nhỏ trong vườn để dựng gian nhà ngói. Bố của Hoàn cũng đang nằm viện do biến chứng của tiểu đường và thận".

Anh Hoàn và chị Nga có 2 người con. Cháu lớn sau khi tốt nghiệp THPT, tham gia nghĩa vụ quân sự. Con gái thứ 2 Phạm Kim Ly, năm nay lên lớp 12. Với vóc người nhỏ bé, sức khỏe của cháu không được như chúng bạn cùng trang lứa. Từ ngày bố bị bệnh, Ly làm tất cả những gì có thể ngoài giờ học, để kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình. Hàng ngày, Ly đan những con thú len xinh xắn, bán được 5-7 chục nghìn, Ly lại nhờ người thân đem tiền đến viện cho mẹ.

Cháu Kim Ly đan thú len bên hiên nhà, kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Ảnh: PV

Tai họa ập xuống đã làm cho cuộc sống của gia đình anh Hoàn, chị Nga trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và ở xóm nghèo Quang Thái, gia đình chị Nga cũng như người dân nơi đây mong có một phép màu đến với anh Hoàn. Trong khó khăn, gia đình chị Nga mong nhận được sự hỗ trợ của cả cộng đồng, để vượt qua hoàn cảnh hiện tại.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin quý vị gửi về theo địa chỉ: Chị Lưu Thị Nga, xóm Quang Thái, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Tài khoản: 1018218276, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên thực hiện chương trình: Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, số điện thoại: 0913.064.060