Thứ Năm, 18/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Nhịp cầu nhân ái

NHỊP CẦU NHÂN ÁI: Gia đình công nhân nghèo và biến cố thương tâm

Ngọc Dũng 18/09/2025 14:24

Cuộc sống vốn đã chật vật trong căn nhà ngói đơn sơ, càng trở nên khó khăn hơn khi anh Phạm Đức Hoàn gặp phải tai biến, để lại những lo toan, gánh nặng phía trước cho cả gia đình.

bna_dc3.jpg
Anh Phạm Đức Hoàn, xóm Quang Thái, xã Thiên Nhẫn bị liệt nửa người sau cơn tai biến. Ảnh: PV

Những tháng ngày vật vã ở bệnh viện

Hơn 1 tháng qua, chị Lưu Thị Nga, xóm Quang Thái, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An đã vật vã ở khắp các bệnh viện từ tuyến trung ương đến cơ sở, với hy vọng giữ lấy mạng sống cho chồng. Để chồng là anh Phạm Đức Hoàn có thể hồi sinh được như ngày hôm nay, chị đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn người thân, hàng xóm từng khoản tiền lớn nhỏ, với một suy nghĩ “còn nước còn tát”.

Cơn tai biến ập đến, từ chỗ là một lao động chính của gia đình, anh Hoàn bị chết nửa não, bán thân bất động. Gia đình nghèo chìm trong nước mắt và lo âu.

bna_dc3-vo.jpg
"Gia đình em đã chuẩn bị mọi thứ để tiễn đưa anh, nhưng như một phép màu, anh tỉnh lại khi con trai cả trở về" - chị Lưu Thị Nga chia sẻ. Ảnh: PV

Ngôi nhà vắng tiếng cười

Chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Lam, nơi sinh sống của gia đình anh Hoàn, chị Nga. Nhà chỉ còn 2 bà cháu. Mẹ của anh Hoàn, bà Nguyễn Thị Hoa nghẹn ngào kể "Vợ chồng nó từng vào Nam làm công nhân, cũng không khấm khá gì, lại dắt díu nhau về quê. Ông bà đau ốm luôn nên không giúp được gì, chỉ cho một mảnh đất nhỏ trong vườn để dựng gian nhà ngói. Bố của Hoàn cũng đang nằm viện do biến chứng của tiểu đường và thận".

Anh Hoàn và chị Nga có 2 người con. Cháu lớn sau khi tốt nghiệp THPT, tham gia nghĩa vụ quân sự. Con gái thứ 2 Phạm Kim Ly, năm nay lên lớp 12. Với vóc người nhỏ bé, sức khỏe của cháu không được như chúng bạn cùng trang lứa. Từ ngày bố bị bệnh, Ly làm tất cả những gì có thể ngoài giờ học, để kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình. Hàng ngày, Ly đan những con thú len xinh xắn, bán được 5-7 chục nghìn, Ly lại nhờ người thân đem tiền đến viện cho mẹ.

bna_dc3-con.jpg
Cháu Kim Ly đan thú len bên hiên nhà, kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Ảnh: PV

Tai họa ập xuống đã làm cho cuộc sống của gia đình anh Hoàn, chị Nga trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và ở xóm nghèo Quang Thái, gia đình chị Nga cũng như người dân nơi đây mong có một phép màu đến với anh Hoàn. Trong khó khăn, gia đình chị Nga mong nhận được sự hỗ trợ của cả cộng đồng, để vượt qua hoàn cảnh hiện tại.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin quý vị gửi về theo địa chỉ:

Chị Lưu Thị Nga, xóm Quang Thái, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Tài khoản: 1018218276, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên thực hiện chương trình: Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, số điện thoại: 0913.064.060

Clip: NPV

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hoàn cảnh đáng thương của góa phụ và 3 con thơ trong ngôi nhà dột nát

Hoàn cảnh đáng thương của góa phụ và 3 con thơ trong ngôi nhà dột nát

Nhịp cầu nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật ở xã Tam Quang (Nghệ An) trắng tay sau cơn lũ

Nhịp cầu nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật ở xã Tam Quang (Nghệ An) trắng tay sau cơn lũ

Đọc tiếp

Hoàn cảnh đáng thương của góa phụ và 3 con thơ trong ngôi nhà dột nát

Hoàn cảnh đáng thương của góa phụ và 3 con thơ trong ngôi nhà dột nát

Nhịp cầu nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật ở xã Tam Quang (Nghệ An) trắng tay sau cơn lũ

Nhịp cầu nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật ở xã Tam Quang (Nghệ An) trắng tay sau cơn lũ

Xem thêm Nhịp cầu nhân ái

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Nhịp cầu nhân ái
      NHỊP CẦU NHÂN ÁI: Gia đình công nhân nghèo và biến cố thương tâm

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO