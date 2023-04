Những buổi chiều bận rộn của ông Troussier

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Kể từ sau chiến dịch Doha Cup 2023 của U23 Việt Nam, gần như ông thầy Troussier không có một ngày nghỉ nào khi liên tiếp đi kiểm tra học trò thi đấu ra sao khi Cup quốc gia và lượt trận thứ 5 V-League1 cũng như lượt trận đầu tiên V-League 2 khởi tranh.

Như đã biết, ông Troussier đi “xem giò, xem cẳng” các học trò trong các trận đấu cup Viettel - Bình Thuận, PVF Công an nhân dân - SHB Đà Nẵng, đến tận sân tập để nói chuyện với ông Kiatisuk và xem học trò ở Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị cho trận đấu gặp Viettel. Chỉ trong buổi chiều 6/4, ông thầy người Pháp lại xem lần thứ 2 trận đấu của PVF Công an nhân dân với Hòa Bình và sau đó cũng xem trận thứ 2 liên tiếp giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai để đánh giá đầy đủ nhất về các học trò.

Mọi người đều biết trước đây ông Troussier từng làm việc ở PVF và U19 Việt Nam nên hiểu biết khá tường tận các học trò ở PVF. Hiện ở đội bóng V-League 2 này có tới 6-8 cầu thủ nằm trong tầm ngắm của ông và bên phía Hòa Bình là Trần Văn Thắng có tên đi Doha Cup mới đây. Công Đến là cầu thủ được tung vào sân ở cả 2 trận đấu gần nhất của PVF Công an nhân dân cùng một loạt các ngôi sao khác, trong khi Văn Thắng được cho mượn tại Hòa Bình cũng chơi khá hay trong trận thua sát nút 0-1 nói trên, giúp ông thầy có một cái nhìn sơ bộ về học trò ở giải đấu sẽ có nhiều khốc liệt này.

Trong khi đó, trận đấu Viettel - Hoàng Anh Gia Lai mở màn vòng đấu thứ 5 V-League1 cũng được chờ đợi từ màn ra mắt của Tuấn Tài, Văn Khang, Mạnh Dũng và Thanh Nhân, Quốc Việt, Đức Việt. Chủ nhà Viettel vắng 2 ngoại binh nên đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ được ra sân từ đầu. Vui hơn là Kiatisuk sau khi nói chuyện với ông Troussier đã tung hết các ngôi sao trẻ thi đấu để “ủng hộ ông Troussier và U22 Việt Nam” và đội bóng phố núi đã giành được kết quả mỹ mãn thắng 4-1 trên sân khách trước đội ứng viên vô địch. Thanh Nhân được chơi gần 90 phút trận đấu, trong khi Quốc Việt ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 từ một pha cướp bóng và xử lý rất tự tin, Đức Việt vào sân để thay ngôi sao đang lên Ngọc Quang (3 bàn thắng sau 5 trận). Tất nhiên, những nhân tố như Mạnh Dũng hay Thanh Nhân (đều sinh năm 2000) đã hết cơ hội dự SEA Games và họ là “của để dành” cho đội tuyển Việt Nam sau này.

V-League1 vòng đấu thứ 5 còn có trận đấu trên sân Vinh giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Bình Dương có lẽ cũng được ông thầy quan tâm dự khán. Ông thầy sẽ có dịp chứng kiến Xuân Tiến, Văn Cường, thậm chí cả Mạnh Quỳnh, Khắc Lương, Nam Hải thi tài cùng Vĩ Hào, Minh Khoa đối đầu thể hiện tài năng khi trước đây chưa có dịp do đội chủ quản xin không tập trung. Nếu các trận đấu nói ở đầu bài giúp ông thầy củng cố dữ liệu về các nhân tố sau Doha Cup, thì chính trận đấu Sông Lam Nghệ An - Bình Dương sẽ là cơ hội để các cầu thủ từng chinh chiến ở V-League chứng minh năng lực, để có thể bổ sung cho những vị trí được xem là không tốt sau Doha Cup, nhất là hàng thủ với khả năng chống bóng bổng yếu kém và hàng công tịt ngòi liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ.

Thật vậy, nếu đội bóng nào vừa thực hiện tốt việc trẻ hóa đội hình, vừa quan niệm rõ ràng “ủng hộ ông Troussier và U22 Việt Nam” thì ông thầy người Pháp sẽ không bõ công chạy đôn chạy đáo để theo dõi học trò thi đấu và cống hiến. Việc những cầu thủ trẻ ghi được bàn thắng gần đây như Văn Đô, Quốc Việt, kiến tạo bàn thắng như Vĩ Hào, Văn Cường, được đá chính như Xuân Tiến, Văn Tùng, Công Đến, Văn Thắng,Thanh Nhàn, Duy Cương, Tuấn Tài hay vào sân từ ghế dự bị như Văn Khang, Nam Hải, Mạnh Quỳnh… đang tạo niềm tin ngày một vững chắc cho lần gọi tập trung tới đây của U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 32 đang cận kề. Cũng có thể tin tưởng rằng, những nhân tố được bổ sung sắp tới sẽ có đủ khả năng khắc phục những khiếm khuyết, sai lầm đã có, dù thời gian không thực sự rộng dài như mong muốn.

Mong rằng, những buổi chiều bận rộn của ông thầy Troussier sẽ còn tiếp diễn và mang lại nhiều dữ liệu bổ ích cho ban huấn luyện U22 Việt Nam. Những lời kêu gọi của ông thầy mới đối với các đội bóng V-League 1, 2 sẽ thực sự được lắng nghe và hưởng ứng như cách Kiatisuk đã làm rất tâm huyết, thiết thực mới đây./.