Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An Đội chủ nhà Ninh Bình FC đang vượt trội hơn hẳn Sông Lam Nghệ An. Những con số thống kê đã nói lên điều đó.

Ninh Bình FC đang thể hiện sức mạnh “vô đối” tại các giải đấu trong nước. Đã hơn một năm trôi qua, Hoàng Đức và các đồng đội chưa từng để thua trong 90 phút thi đấu chính thức. Chuỗi 26 trận thắng và 6 trận hòa là minh chứng cho sức mạnh mà đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư đang sở hữu.

Tại V.League 2025-2026, Ninh Bình FC tiếp tục bay cao với 6 chiến thắng, 3 trận hòa và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Chính vì vậy, chuyến làm khách đến sân Ninh Bình sắp tới hứa hẹn sẽ là “lành ít dữ nhiều” cho thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn.

Justin Garcia vẫn sẽ là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Không chỉ ổn định về lối chơi, Ninh Bình FC còn đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 21 bàn thắng sau 9 vòng đấu. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ những ngôi sao trên hàng công mà còn đến từ sự đa dạng trong cách ghi bàn - khi đã có tới 11 cầu thủ khác nhau lập công cho đội bóng của huấn luyện viên Albadalejo Castano Gerard.

Trái ngược hoàn toàn với phong độ thăng hoa của đội chủ nhà, Sông Lam Nghệ An đang trải qua giai đoạn khó khăn khi 14 trận liên tiếp để lọt lưới và 7 trận chưa biết đến mùi chiến thắng. Dẫu vậy, dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường cùng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ hơn. Chính sự tiến bộ đó đã giúp họ cầm hòa Công an Hà Nội và suýt chút nữa có được chiến thắng trên sân Hòa Xuân.

Thêm vào đó, sân Ninh Bình không phải là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Trong hai trận sân nhà gần nhất, thầy trò HLV Gerard đều gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Thể Công Viettel và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ giành được hai trận hòa cùng tỷ số 1-1. Đó là cơ sở để người hâm mộ xứ Nghệ tin rằng, nếu các cầu thủ Sông Lam Nghệ An duy trì được ý chí và tinh thần như ở trận gặp Công an Hà Nội, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành điểm.

Ở mặt trận phòng ngự, Justin Garcia sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng. Trung vệ người Trinidad & Tobago không chỉ đóng vai trò chỉ huy hàng thủ mà còn là vũ khí lợi hại trong các pha bóng bổng - thứ “đặc sản” đang được huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn xây dựng cho đội bóng xứ Nghệ. Anh sẽ cùng đồng đội phải đối mặt với những mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm bên phía chủ nhà như Daniel Da Silva Dos Anjos, Gustavo Henrique hay Geovane Magno.

Trên hàng công, Michael Olaha vẫn là niềm hy vọng số một của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, chìa khóa của trận đấu nhiều khả năng nằm trong tay tiền vệ Phan Bá Quyền. Cầu thủ mang áo số 19 sẽ phải có một ngày làm việc không biết mệt mỏi để phong tỏa “ngòi nổ” Nguyễn Hoàng Đức - linh hồn trong mọi pha tấn công của Ninh Bình FC. Sau 9 trận, Hoàng Đức đã có 4 bàn thắng và 6 kiến tạo, cho thấy tầm ảnh hưởng khủng khiếp của Quả bóng Vàng Việt Nam 2023.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Ninh Bình FC. Ảnh: VPF

Ngoài Hoàng Đức, hàng thủ Sông Lam Nghệ An cũng cần đặc biệt lưu ý đến Gustavo Henrique. Tiền đạo người Brazil đang “tịt ngòi” 6 trận liên tiếp và chắc chắn rất khát khao ghi bàn trở lại. Dù vậy, anh vẫn có trong tay 4 bàn thắng và 3 kiến tạo, góp công lớn vào chuỗi trận thăng hoa của đội bóng cố đô.

Có thể nói, trận đấu giữa Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An là cuộc đối đầu giữa hai thái cực – một bên là đội bóng bất bại suốt hơn một năm qua, còn bên kia là tập thể đang nỗ lực tìm lại chính mình. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, và nếu Sông Lam Nghệ An chơi với trái tim nóng, cái đầu lạnh, họ hoàn toàn có thể tạo nên một điểm sáng giữa “bầu trời” toàn sao của Ninh Bình FC.

Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ có một trận đấu kiên cường, qua đó giành được kết quả thuận lợi trước ứng cử viên vô địch số một của V.League mùa này – Ninh Bình FC.