Thể thao Những con số thống kê về huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ là tân huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An. Điều này đem đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ khi cá tính mạnh mẽ của cựu huấn luyện viên Câu lạc bộ Quảng Nam sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An tiến bộ hơn trong khoảng thời gian sắp tới.

Sinh năm 1972, Văn Sỹ Sơn từng là một hậu vệ phải nổi tiếng của Sông Lam Nghệ An, góp mặt trong thế hệ cầu thủ vàng của đội bóng xứ Nghệ. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng là trợ lý tại Câu lạc bộ Hà Nội trước khi nhận lời dẫn dắt Câu lạc bộ Quảng Nam vào tháng 8 năm 2022.

Dấu ấn huấn luyện viên trưởng của ông bắt đầu từ đó. Sau 90 trận cầm quân cho đội bóng xứ Quảng, Văn Sỹ Sơn giành được 34 chiến thắng, 26 trận hòa và 30 thất bại – một thành tích được đánh giá là ổn định trong bối cảnh lực lượng không quá nổi bật.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ là tân huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: VPF

Ngay trong mùa giải đầu tiên tại giải hạng Nhất 2022, Văn Sỹ Sơn gây ấn tượng mạnh với chuỗi 7 trận bất bại (5 thắng, 2 hòa). Rất tiếc là thành tích 8 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 2 trận ở mùa giải năm đó đã không thể giúp cho Câu lạc bộ Quảng Nam thăng hạng do thành tích thi đấu không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải.

Bước sang mùa 2023, ông giúp Quảng Nam thăng hạng V.League sau khi giành 11 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 3 trận. Đó là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của một tập thể không có nhiều ngôi sao nhưng lại giàu tính chiến đấu – điều mà Văn Sỹ Sơn luôn đề cao.

Tại V.League, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn tiếp tục tạo dựng được dấu ấn khi giúp Quảng Nam trụ hạng thành công sau 52 trận đấu với 13 thắng, 21 hòa và 18 thất bại. Dù không sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đội bóng của ông vẫn luôn thi đấu lì lợm và gây khó chịu cho nhiều đối thủ.

Đáng chú ý, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là “con mồi” ưa thích của ông với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 lần chạm trán. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định lại là đối thủ "kỵ giơ", khi ông toàn thua cả 4 lần đối đầu.

Giờ đây, khi trở lại mái nhà xưa Sông Lam Nghệ An trong vai trò huấn luyện viên trưởng, Văn Sỹ Sơn mang theo không chỉ kinh nghiệm mà còn là tinh thần chiến binh đậm chất xứ Nghệ.

Thử thách đầu tiên dành cho ông là hai đối thủ nặng ký: Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, quá khứ đối đầu đang ủng hộ ông: Sau 4 lần đối đầu đội bóng ngành Công an, đội bóng của ông có được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận – dù luôn bị đánh giá thấp hơn về lực lượng.

Còn với Đông Á Thanh Hóa, thành tích của ông là 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Riêng ở mùa giải năm ngoái, ông bất bại trước đội bóng xứ Thanh (1 thắng, 1 hòa) – một tín hiệu tích cực cho trận tái đấu sắp tới.

Cá tính mạnh mẽ của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn sẽ giúp Sông Lam Nghệ An tiến bộ hơn. Ảnh: VPF

Một trong những đặc điểm nổi bật của Văn Sỹ Sơn là cá tính mạnh mẽ. Không ngần ngại chỉ trích cầu thủ ngay trên sân nếu tinh thần thi đấu không đúng mực. Chiếc thẻ đỏ từng nhận trong trận gặp chính Sông Lam Nghệ An mùa trước cho thấy rõ nét tính cách quyết liệt, không kiêng nể ai của ông – điều đôi khi lại là chất xúc tác tốt cho một đội bóng đang cần lửa chiến đấu.

Với tất cả những gì đã thể hiện, người hâm mộ xứ Nghệ có quyền hy vọng vào một sự khởi sắc dưới thời tân huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Một Sông Lam Nghệ An giàu sức chiến đấu, lì lợm và không ngán bất kỳ đối thủ nào – như chính hình ảnh ông từng thể hiện khi còn là một hậu vệ thép trên sân cỏ.