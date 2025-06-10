Thể thao Tuyển Việt Nam, bất ngờ người thay Quang Hải; Cầu thủ nhập tịch Malaysia rơi vào cảnh bi đát Tuyển Việt Nam: Bất ngờ người thay Quang Hải; Cầu thủ nhập tịch Malaysia rơi vào cảnh bi đát; Haaland lại nổ súng, Man City nhẹ nhàng thắng Brentford; Chelsea khủng hoảng nặng hàng thủ sau trận thắng Liverpool... Là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Tuyển Việt Nam: Bất ngờ người thay Quang Hải

Quang Hải chấn thương lỡ hẹn với tuyển Việt Nam là tổn thất lớn, nhưng HLV Kim Sang Sik có sẵn phương án thay thế.

Lần thứ 2 liên tiếp, Quang Hải lỡ hẹn với đợt tập trung tuyển Việt Nam, đều vì lý do chấn thương. Sự vắng mặt của tiền vệ mang áo số 19 ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang Sik, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc không quá lo lắng.



Thậm chí HLV Kim Sang Sik còn không bổ sung nhân sự, mà chốt luôn danh sách 23 cầu thủ theo đúng Điều lệ của giải đấu.

Cầu thủ Xuân Bắc có sự tiến bộ vượt bậc.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là ai trong số các tiền vệ hiện tại sẽ là người được HLV Kim Sang Sik sử dụng để đá thay Quang Hải trong 2 trận gặp Nepal sắp tới.

Ở đợt tập trung lần này, sau khi Quang Hải lỡ hẹn, tuyển Việt Nam còn 8 tiền vệ. Trong số này, Hoàng Đức chắc suất và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Văn Khang, Xuân Mạnh, Phi Hoàng... đá cánh.

Với vị trí tiền vệ công, Hai Long luôn sẵn sàng. Nhưng để lựa chọn một cầu thủ có cách chơi tương đồng nhất với Quang Hải, đồng thời xem đây là một thử nghiệm nhân tố mới, HLV Kim Sang Sik khả năng sẽ đặt niềm tin vào gương mặt trẻ Xuân Bắc.

Trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, Xuân Bắc có vai trò rất quan trọng. Anh gây ấn tượng với khả năng tổ chức, thông minh, cơ động và thoát pressing tốt. Dù không có lợi thế thể hình, anh vẫn luôn đảm nhiệm vai trò “ông chủ tuyến giữa”, giúp đội bóng vận hành lối chơi mềm mại nhưng đầy chắc chắn.

Tuyển Việt Nam có 2 trận đấu không quá áp lực bởi Nepal chất lượng trung bình. Đây chính là cơ hội với các gương mặt trẻ, trong đó có Xuân Bắc.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia rơi vào cảnh bi đát

Vừa qua, FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia vì cáo buộc làm giả hồ sơ. Trong số này có Rodrigo Holgado của CLB America de Cali.

Trước khi lĩnh án phạt, Holgado là trụ cột của CLB America de Cali nhưng giờ đây, cầu thủ này đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Theo nhà báo Leonel Cerrudo, CLB America de Cali đã quyết định gạch tên chân sút năm 1995 ra khỏi danh sách của đội bóng.

Rodrigo Holgado bị CLB America de Cali cắt lương sau án phạt của FIFA.

Ngoài ra, CLB của Colombia cũng tạm dừng trả lương trong thời gian Holgado chịu án phạt. Tờ America En Lared thông tin thêm: “Holgado sẽ không được nhận bất kỳ khoản lương, thưởng hay quyền lợi nào trong thời gian bị FIFA cấm thi đấu. Câu lạc bộ America de Cali cũng không thanh toán chi phí hoạt động ngoài sân cỏ cho cầu thủ này”.

Lúc này, Holgado và người đại diện quyết tâm theo đuổi đơn kháng cáo, hy vọng sẽ lật ngược được tình thế. Cách đây 2 ngày, tiền đạo 30 tuổi đã có mặt ở Malaysia để liên hệ với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc,

FIFA cho phép Liên đoàn bóng đá Malaysia 10 ngày để kháng cáo. Dù liên tục kêu oan nhưng cho tới thời điểm này, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn chưa nộp đơn kháng cáo.

Lý giải về vấn đề này, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, cho rằng FIFA vẫn chưa ban hành đầy đủ phán quyết bằng văn bản. Do đó, phía Malaysia chưa thể nộp đơn kháng cáo theo đúng quy định đã được đề ra.

Barca thảm bại trước Sevilla

Sevilla dù đứng giữa BXH nhưng đã thắng 3/5 vòng gần nhất và họ thực sự đang có phong độ rất ấn tượng. Dù bị đánh giá thấp hơn Barca nhưng chính Sevilla có cơ hội đầu tiên trong trận đấu và đội khách phải nhờ tới Gerard Martin để thoát hiểm ở phút thứ 3.

Nhưng 7 phút sau, một hậu vệ khác đã báo hại Barca. Trung vệ Araujo phạm lỗi với Romero trong vòng 16m50, VAR vào cuộc và 11m cho Sevilla. Chính Alexis đánh bại đồng đội cũ Szczesny để đưa Sevilla dẫn trước 1-0.

Lewandowski đá hỏng 11m.

Barca còn chưa lấy lại bình tĩnh sau bàn thua thì từ phút 22 đến phút 35, họ phải nhờ cả may mắn lẫn sự xuất sắc của Szczesny để không thủng lưới. Nhưng các pha khai thác bẫy việt vị của Sevilla rốt cuộc cũng mang đến bàn thứ hai. Phút 37, Vargas từ cánh trái căng vào cho Romero dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Sevilla.

Phải chờ tới phút 45+7, Barca mới có bàn thắng thu hẹp cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công Rashford. Sang hiệp hai, thế trận diễn ra quyết liệt và máu lửa. Adnan Januzaj được tung vào phút 73 và cựu cầu thủ của MU này báo hại đội nhà ngay lập tức. Anh kéo ngã Balde và phạt đền cho Barca. Nhưng trên chấm 11m Lewandowski lại sút bóng ra ngoài.

Thời gian cuối trận, trong khi Barca mãi không ghi được bàn thắng thì Sevilla tận dụng tốt các phản công nhanh để khiến đối thủ phải nhận 2 bàn thua nhờ công của Carmona (phút 90) và Akor Adams (90'+6). Chung cuộc, Sevilla đánh bại Barca với tỷ số 4-1.

Đây là chiến thắng đầu tiên sau tròn 10 năm của Sevilla trước Barca ở La Liga và họ đã leo một mạch lên top 4 trên BXH.

Chelsea khủng hoảng nặng hàng thủ sau trận thắng Liverpool

Chiến thắng nghẹt thở trước Liverpool mang lại niềm vui ngắn ngủi cho Chelsea, bởi ngay sau đó, đội bóng Tây London lại rơi vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng nơi hàng thủ khi mất thêm hai trung vệ.

'Thần đồng' Brazil giúp Chelsea quật ngã Liverpool phút bù giờ

Trên sân Stamford Bridge, Benoit Badiashile và tài năng trẻ Josh Acheampong lần lượt dính chấn thương trong hiệp 2, khiến HLV Enzo Maresca phải chắp vá hàng phòng ngự trong quãng thời gian còn lại. Trong thế thiếu người, Reece James buộc phải lùi xuống đá cặp cùng Jorrel Hato, cầu thủ 19 tuổi vừa được đôn lên đội một.

Badiashile phải rời sân phút 55 trong trận thắng Liverpool 2-1 của Chelsea.

Trong nghịch cảnh, Chelsea vẫn tạo nên điều kỳ diệu. Bàn thắng phút 90+5 của Estevao, ngôi sao 17 tuổi người Brazil, giúp The Blues hạ gục nhà đương kim vô địch Premier League, mang lại chiến thắng cảm xúc bậc nhất từ đầu mùa. Nhưng khi niềm vui qua đi, những dấu hiệu khủng hoảng càng hiện rõ hơn.

Chelsea hiện sở hữu 7 trung vệ trong danh sách đội một, nhưng 5 người đang chấn thương là Colwill, Fofana, Tosin, Badiashile và Acheampong. Tính đến thời điểm này, chỉ còn Axel Disasi và Jorrel Hato là đủ điều kiện ra sân. Trớ trêu thay, Disasi vốn nằm trong danh sách thanh lý và chưa đá một phút nào từ đầu mùa.

Trong khi đó, Trevoh Chalobah vẫn đang thụ án treo giò và chỉ có thể trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10. Đây gần như là tia hy vọng duy nhất cho HLV Maresca giữa cơn khủng hoảng nhân sự chưa từng có.

Không chỉ hàng thủ, các tuyến khác của Chelsea cũng bị tàn phá nặng nề. Cole Palmer, Andrey Santos, Dario Essugo và Liam Delap đều đang phải điều trị chấn thương. Mỗi sự vắng mặt lại là một bài toán khó cho HLV Maresca trong việc xoay tua đội hình và duy trì phong độ ổn định.

Từ đầu mùa, Chelsea đã trải qua hàng loạt biến động về nhân sự, và giờ đây, cơn bão chấn thương đẩy họ đến giới hạn chịu đựng. Tuy nhiên, chiến thắng trước Liverpool cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc - thứ tài sản quý giá nhất mà Maresca đang xây dựng cho đội bóng trẻ trung này./.