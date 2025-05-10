Thể thao Tuyển Việt Nam: Không Quang Hải, HLV Kim Sang-sik có thêm thử nghiệm; MU thắng ấn tượng, Arsenal lên đỉnh Premier League HLV Kim Sang-sik sẽ thực hiện những thử nghiệm quan trọng cho tương lai; Trong ngày thi đấu thăng hoa, MU thắng ấn tượng 2-0 trước Sunderland. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tuyển Việt Nam: Không Quang Hải, HLV Kim Sang-sik có thêm thử nghiệm quan trọng

Quang Hải vắng mặt ở tuyển Việt Nam vì chấn thương, nhưng trong cái rủi lại có cái may cho HLV Kim Sang-sik, thực hiện những thử nghiệm quan trọng cho tương lai.

Quang Hải không thể góp mặt trong đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam.

Sự vắng mặt của một trụ cột như Quang Hải chắc chắn khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu tính toán phương án thay thế. Nhưng ở một góc độ khác, đây lại là cơ hội vàng để ông thầy người Hàn Quốc có thể "mở cờ trong bụng".

Lần đầu tiên ở một trận đấu chính thức, HLV Kim Sang-sik đứng trước hoàn cảnh khách quan và lý tưởng để mạnh dạn thử nghiệm những phương án mới mà không chịu quá nhiều áp lực từ dư luận.

Rõ ràng, không ai mong muốn cầu thủ dính chấn thương, nhưng trong hoàn cảnh này, sự thiếu vắng của Quang Hải lại vô tình trở thành một bài test không thể hoàn hảo hơn cho HLV Kim Sang-sik cũng như là cơ hội để ông xây dựng cho tuyển Việt Nam đa dạng, khó lường hơn trong tương lai.

9 vận động viên Hà Tĩnh tranh tài tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan từ ngày 9 -20/12/2025, Hà Tĩnh có 9 vận động viên (VĐV) tham dự ở các môn: điền kinh, karatedo, bắn súng và đua thuyền.

2 VĐV điền kinh Hà Tĩnh là Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long (thứ 2) thi đấu tại SEA Games 32.

Trong đó, 5 VĐV điền kinh gồm: Trần Đình Sơn (SN 1997, quê ở xã Kỳ Anh), Lê Tiến Long (SN 2001, quê ở xã Mai Phụ), Nguyễn Trung Cường (SN 2000, quê xã Kỳ Thượng), Lê Ngọc Phúc (SN 2002, quê xã Cẩm Hưng) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, quê xã Cổ Đạm). Tại SEA Games 32, các VĐV điền kinh Hà Tĩnh đã giành 3 tấm HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đua thuyền Hà Tĩnh góp mặt 2 VĐV là Dư Thị Bông (SN 2001, quê xã Cẩm Trung) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, quê xã Thạch Lạc). Ở kỳ SEA Games 32, đua thuyền bị chủ nhà Campuchia loại khỏi danh sách các môn thi đấu, thế nên ở SEA Games 33, các VĐV Hà Tĩnh đang rất quyết tâm trở lại để giành thành tích cao nhất.

Karate Hà Tĩnh có 1 VĐV góp mặt là "bông hồng thép" Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, quê xã Thạch Lạc).

MU thắng ấn tượng, Arsenal lên đỉnh Premier League

Trong ngày thi đấu thăng hoa, MU thắng ấn tượng 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League. Trong khi đó, Arsenal cũng dễ dàng giành 3 điểm trước West Ham.

MU vận hành lối chơi rất tốt khi chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân, Sunderland tỏ ra nóng vội trong các pha tấn công nên các cú sút thường không chính xác. 2-0 là tỷ số cuối cùng cho MU trước Sunderland.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal dễ dàng hạ gục West Ham với tỷ số 2-0, với 3 điểm có được ở vòng 7 này, pháo thủ tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm. Kết quả các trận đấu khác, Leeds United thua Tottenham 1-2, Bournemouth thắng Fulham 3-1.

Song tấu Mbappe - Vinicius đưa Real Madrid trở lại đỉnh bảng La Liga

Real Madrid trải qua trận cầu nghẹt thở trước Villarreal, nơi Vinicius và Mbappe tỏa sáng rực rỡ, mang về chiến thắng quan trọng để vươn lên ngôi đầu La Liga.

Mbappe và Vinicius cùng nhau tỏa sáng rực rỡ.

Real Madrid bước vào trận đấu với Villarreal bằng khí thế hừng hực. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức ép khủng khiếp liên tiếp dồn lên khung thành “Tàu ngầm vàng”. Vinicius, Mbappe, Guler và tài năng trẻ Mastantuono liên tục khuấy đảo, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Villarreal cùng sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.

Phút 47, Mbappe kiến tạo để Vinicius mở tỷ số bằng pha dứt điểm chạm hậu vệ đổi hướng. Không dừng lại ở đó, phút 69, chính Vinicius mang về quả phạt đền và được Mbappe nhường cơ hội, để hoàn tất cú đúp.

Phút 81, Mbappe khép lại màn trình diễn bằng pha lập công của riêng mình sau đường chuyền dọn cỗ từ Brahim Diaz, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm quý giá giúp Real Madrid tạm vươn lên ngôi đầu La Liga với 21 điểm sau 8 trận, hơn Barcelona 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Một chiến thắng vừa kịch tính, vừa đậm chất khẳng định vị thế của "Kền kền trắng".