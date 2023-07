Những cuộc đối đầu đáng chú ý trong trận Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong lần thứ 2 tái ngộ tại V.League 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ có rất nhiều thay đổi để mong muốn cải thiện thành tích đối đầu. Do đó, trận đấu này hứa hẹn sẽ có rất nhiều điểm nóng ở trên sân.

1. Quế Ngọc Hải và Hoàng Vũ Samson

Hoàng Vũ Samson hay còn biết đến với tên gọi khác là Samson Kayode Olaleye, là tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria. Anh chính là chân sút xuất sắc nhất lịch sử V.League với 186 bàn thắng sau 270 trận đã đấu. Cùng với đó là thành tích 3 lần vô địch V.League, 1 lần vô địch Siêu Cúp Quốc gia và 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới.

Hoàng Vũ Samson đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử V.League. Ảnh tư liệu: VPF

Ở mùa giải năm nay, dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Hoàng Vũ Samson vẫn đang thi đấu rất ấn tượng khi đã ghi được 8 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo sau 13 trận đấu. Và chính tại sân Vinh, tiền đạo mang áo số 39 này đã có 1 siêu phẩm từ khoảng cách hơn 30m để đánh bại thủ thành Nguyễn Văn Việt.

Đối đầu với Samson cũng chính là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử V.League – Quế Ngọc Hải. Sau hơn 10 mùa giải thi đấu tại V.League, trung vệ gốc Diễn Châu này đã chứng tỏ mình luôn là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự. Với lối chơi thông minh, không ngại va chạm, Hải Quế không ngán bất cứ tiền đạo nào tại V.League, kể cả những ngoại binh đầy sức mạnh.

Quế Ngọc Hải chính là một trong những trung vệ xuất sắc nhất V.League trong 10 năm qua. Ảnh: Xuân Thủy

Mới đây nhất trung vệ sinh năm 1993 này vinh dự được Liên đoàn bóng đá Châu Á đề cử vào Đội hình xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup. Do đó, đây sẽ là một cuộc đối đầu cân sức và mang lại nhiều điều hấp dẫn cho khán giả cả nước.

2. Nguyễn Trọng Hoàng và Daniel Green

Ở mùa giải năm nay, cánh trái chính là hướng tấn công chủ đạo của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của cầu thủ người Jamaica Daniel Green. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo chính là những điểm nổi bật nhất của cầu thủ sinh năm 1997 này. Sau 12 trận tại V.League năm nay, Daniel Green đã có cho mình 2 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Daniel Green sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với Trọng Hoàng. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy vậy, cầu thủ người Jamaica sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn mang tên Nguyễn Trọng Hoàng. Lão tướng 34 tuổi của Sông Lam Nghệ An đang thi đấu rất xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh phải. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Trọng Hoàng đã biến cánh phải của đội bóng xứ Nghệ thành một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm. Ở trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 11 vừa qua, Trọng Hoàng chính là người khiến cho Daniel Green phải lu mờ. Hy vọng, Trọng Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ cao trong trận đấu này để giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được kết quả tốt nhất.

3. Nguyễn Văn Việt và Patrick Le Giang

Sau 13 vòng đấu, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chính là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất V.League 2023. Điều này một phần xuất phát từ sự yếu kém của hàng phòng ngự và các thủ môn bên phía đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Và sự xuất hiện của Patrick Le Giang chính là chiếc phao cứu sinh giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cải thiện sự chắc chắn của hàng phòng ngự để trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, thủ thành sinh năm 1992 này cũng rất khát khao chứng tỏ tài năng của mình sau khi bị Câu lạc bộ Công an Hà Nội “ghẻ lạnh”. Và ở trận đấu tới, chắc chắn Patrick Le Giang sẽ là một bài toán khó cho các chân sút đội bóng xứ Nghệ .

Thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt ngày càng thi đấu lên tay trong khung thành của Sông Lam Nghệ An. Ảnh Xuân Thủy

So với Patrick Le Giang thì thủ thành Nguyễn Văn Việt chưa thể bằng được người đàn anh về cả kinh nghiệm lẫn tài năng. Tuy vậy, thủ thành sinh năm 2002 này đang ngày càng thi đấu tự tin trong khung gỗ của Sông Lam Nghệ An. Sau 6 trận đấu tại V.League 2023, Nguyễn Văn Việt đã có 2 trận giữ sạch lưới và chịu thủng lưới 8 bàn thua. Một con số không hề tệ đối với một thủ môn trẻ lần đầu thi đấu tại V.League. Hy vọng , thủ thành mang áo số 1 của Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì được phong độ để mang đến sự chắc chắn cho đội bóng xứ Nghệ.

4. Huấn luyện viên Phan Như Thuật và huấn luyện viên Vũ Tiến Thành

Đây là cuộc so tài giữa một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm và một huấn luyện viên trẻ đang bước đi những bước đầu tiên tại V.League. Tuy vậy, trận đối đầu trước đó của 2 vị huấn luyện viên này thì phần thắng đã thuộc về huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có những điều chỉnh khi tái ngộ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Vinh. Ảnh: Xuân Thủy.

Ở trận đấu tới, chắc chắn huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ có những điều chỉnh để gây ra khó khăn cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Đặc biệt, khi Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những sự bổ sung nhân sự chất lượng ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Tuy vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng sẽ có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Trong 3 trận đấu đã qua, huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An đã tỏ ra rất linh hoạt trong lối chơi cũng như cách sử dụng nhân sự. Chính điều đó đã góp phần vào những kết quả khả quan của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian gần đây. Và ở trận đấu tới, rất có thể huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có những điều chỉnh để tiếp tục gieo sầu cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khi hai đội tái ngộ tại sân Vinh.