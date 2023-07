3 điểm sẽ ở lại sân Vinh trong trận đấu mở màn Giai đoạn 2 V.League 2023?

Nhiều điểm sáng trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An được thể hiện tại vòng 11 V.League 2023. Ảnh: Chung Lê

Những hạn chế của đội khách

Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán nhau trên sân Vinh vào 18h00 ngày 15/7 tới trong trận đấu đầu tiên của Giai đoạn 2 V.League 2023 . Dù hai đội đang phải thi đấu để tranh suất trụ hạng, nhưng tình cảnh lại khá khác nhau. Hiện Sông Lam Nghệ An đang được 16 điểm, trong khi đó đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chỉ có vỏn vẹn 8 điểm và đang đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng V.League 2023.

Nhìn lại trận đấu trên sân Thống Nhất tại vòng 13, Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn, với mong muốn giành điểm số tối đa trước Viettel để tạo khoảng cách an toàn so với đội cuối bảng Bình Dương. Tuy nhiên, sự non nớt về cả đấu pháp, lẫn chuyên môn khiến cho đội bóng này phải nhận thất bại. Có thể nhận xét rằng trận thua của các học trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã phản ánh đúng với thực lực mà đội bóng này đang có.

Hàng thủ là điểm yếu lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, sau 13 trận đấu “chiến hạm đỏ” để thủng lưới tới 27 bàn và là đội để thủng lưới nhiều nhất tại V.League. Để khắc phục điều này, vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chiêu mộ trung vệ Brendon Lucas nhằm thay thế Jonathan Campbell. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của “chiến hạm đỏ” vẫn chơi hớ hênh, thiếu khả năng bọc lót. Nên dù có tân binh người Brazil nhưng vẫn phải nhận bàn thua trước đội khách.

Văn Lắm được đá chính trong trận Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và mang đến những tín hiệu tích cực cho đội nhà. Ảnh: Chung Lê

Ở mặt trận tấn công, Mansaray và Hoàng Vũ Samson là mẫu tiền đạo có khả năng chơi độc lập, nhưng nếu biết cách chia cắt 2 cầu thủ này với các vệ tinh xung quanh, đồng thời có đủ nhân lực để chơi áp sát thì việc khóa chặt họ là điều không quá khó khăn. Ngoài ra, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải là đội bóng có lối chơi biến hóa, linh hoạt, nên không thật sự đáng ngại cho những đội bóng có khả năng giữ cự ly đội hình ổn định.

Sẽ khó có bất ngờ trên sân Vinh

Sông Lam Nghệ An đang dần tìm lại được chính mình kể từ khi câu lạc bộ này bổ nhiệm huấn luyện viên mới. 3 trận đấu gần nhất, đội bóng xứ Nghệ giành tới 7 điểm (trước đó trải qua 10 vòng chỉ được 9 điểm) và đang xếp ở vị trí thứ nhất tại nhóm B. Để sớm hoàn thành được mục tiêu trụ hạng trong mùa giải này, Sông Lam Nghệ An cần thêm 7 điểm. Với phong độ đang có như hiện tại sẽ không quá khó khăn để thầy trò Phan Như Thuật hoàn thành được mục tiêu đó. Và rào cản đầu tiên mà Sông Lam Nghệ An cần phải vượt qua mang tên Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây chính là đội bóng đưa đến thành công đầu tiên cho Như Thuật trên cương vị thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An. Nhớ lại trận đấu đó, Sông Lam Nghệ An đã trình diễn lối chơi khá thuyết phục với những mảng miếng tấn công mạch lạc, có tính biến hóa cao, khiến cho hàng thủ đội khách khá vất vả trong việc chống đỡ. Ngoài ra, khả năng phòng ngự của câu lạc bộ xứ Nghệ cũng được cải thiện đáng kể so với trước kia. Các trung vệ và tiền vệ của đội chủ sân Vinh không còn chơi như mơ ngủ, mà đã biết chủ động trong khâu bắt người, phán đoán được các tình huống bóng 2. Điều này khiến Mansaray không có nhiều đất để thể hiện sức mạnh vốn có. Bàn thua của Sông Lam Nghệ An chỉ đến từ khoảnh khắc lóe sáng của Hoàng Vũ Samson, với cú sút xa có khoảng cách hơn 30m.

Màn ăn mừng của Đinh Xuân Tiến sau khi ghi bàn thắng giúp Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm trước Hà Nội FC. Ảnh: Chung Lê

Có thể đánh giá một cách khách quan rằng, trong cuộc đọ sức thuộc vòng 11, Câu lạc bộ xứ Nghệ đã thể hiện được sự vượt trội về cả trình độ chuyên môn, lẫn chiến thuật trong từng giai đoạn diễn ra trận đấu. Huấn luyện viên Như Thuật đã biết dùng đúng người, tung đòn đánh đúng thời điểm và vận dụng linh hoạt các chiến thuật. Qua đó giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Đặc biệt trong trận đấu gần nhất thuộc vòng 13, Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng quật khởi trên sân Hàng Đẫy trước Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Chiến thắng đó không chỉ giúp đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng, mà còn giúp cho các chân sút xứ Nghệ có được sự tự tin trước khi bước vào giai đoạn 2.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu trên sân Hàng Đẫy chính là màn tỏa sáng của tiền vệ trẻ tài năng Đinh Xuân Tiến. Tiền vệ mang áo số 23 đã có câu trả lời thuyết phục cho những nghi ngờ về phong độ của anh trong thời gian qua. Và hơn hết đây sẽ là đòn bẩy để tiền vệ gốc Nam Đàn tìm lại sự tự tin và đóng góp nhiều hơn nữa cho Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới.

Ngoài ra, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, thủ môn Văn Việt cũng đang đạt được phong độ cao và sẽ là chìa khóa để giúp Sông Lam Nghệ An chơi bùng nổ và sớm thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Với những phân tích ở trên có thể khẳng định, cuộc tái đấu tại vòng 1 giai đoạn 2, giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó có màn lật đổ. Thầy trò Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ dễ dàng đánh bại đội khách để giành lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.