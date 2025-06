Thể thao Những điểm nhấn trong hành trình trụ hạng gian truân của Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An trụ hạng là nhờ sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ và ban huấn luyện. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ cũng được hưởng lợi rất lớn từ các đội bóng khác.

Đội bóng giúp Sông Lam Nghệ An hưởng lợi lớn nhất chính là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng xứ Nghệ đã thu về 4 điểm từ đội bóng láng giềng. Đó là trận hòa ở sân Vinh nhờ bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng của Benjamin Kuku. Và cũng chính Benjamin Kuku là người ghi bàn thắng duy nhất giúp cho Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm trên sân Hà Tĩnh.

Đáng chú ý hơn, đây là trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất khát điểm để đua top 3. Tuy vậy, các chân sút đội chủ nhà cùng với sự thi đấu tập trung của các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng quý giá.

Benjamin Kuku giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 4 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Không những "giúp" đội bóng xứ Nghệ có được 4 điểm trực tiếp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn ngáng đường các đối thủ trong cuộc đua trụ hạng của Sông Lam Nghệ An. Cụ thể, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đều đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa trước SHB Đà Nẵng và Quy Nhơn Bình Định. Trong đó, trận hòa trước đội bóng sông Hàn ở vòng đấu vừa qua đã chính thức giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Có thể nói, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã "tiếp sức" rất nhiều cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go ở mùa giải năm nay.

Một đội bóng khác cũng giúp sức đáng kể cho đội bóng xứ Nghệ trong cuộc đua trụ hạng là Thép Xanh Nam Định. Mặc dù trắng tay trước đội bóng thành Nam ở 2 lượt trận đi và về của mùa giải năm nay nhưng Thép Xanh Nam Định đã bổ sung cho Sông Lam Nghệ An 2 bản hợp đồng chất lượng là Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc. Đây là những sự bổ sung cực kỳ quan trọng của đội bóng xứ Nghệ góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Sông Lam Nghệ An trong năm 2025.

Hồ Khắc Ngọc là bản hợp đồng thành công của Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn 2 của mùa giải. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trung vệ Hoàng Văn Khánh đã có 11 lần ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn lượt về góp phần gia cố hàng phòng ngự của đội chủ sân Vinh. Bên cạnh đó, sự có mặt của trung vệ này còn giúp cho Sebastian Zaracho hay Trần Nam Hải tìm lại được phong độ tốt nhất.

Trong khi, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc còn để lại nhiều dấu ấn hơn khi có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân. Quan trọng hơn, sự có mặt của tiền vệ sinh năm 1992 này đã giúp cho lối chơi của Sông Lam Nghệ An trở nên mềm mại và thanh thoát hơn trong giai đoạn 2 của mùa giải. Có thể nói, đội bóng xứ Nghệ đã lột xác hoàn toàn với sự xuất hiện của 2 cựu binh chất lượng và giàu kinh nghiệm này.

Cái tên cuối cùng mà người hâm mộ xứ Nghệ phải nói lời "cảm ơn" đó chính là Công an Hà Nội. Đây là đội bóng luôn có lối chơi sòng phẳng tại V.League và giúp cho Sông Lam Nghệ An có được những kết quả có lợi trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng ngành Công an đã giành trọn vẹn 6 điểm trước SHB Đà Nẵng và Quy Nhơn Bình Định trong cả 2 lượt trận đi và về.

Trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội giúp cho Sông Lam Nghệ An tự tin hơn trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh tư liệu: VPF

Đặc biệt, chiến thắng 5-1 ngay tại sân Quy Nhơn đã chứng minh sự sòng phẳng của Công an Hà Nội. Bởi lẽ, trong màu áo đội bóng ngành Công an có rất nhiều cầu thủ cũ của đội bóng đất Võ. Tuy vậy, những Leo Artur, Alan Sebastiao, Nguyễn Văn Đức hay Trần Định Trọng vẫn "nhẫn tâm" kết liễu đội bóng cũ đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Ngược lại, Sông Lam Nghệ An đã có những chiến thuật hợp lý trước Công an Hà Nội để giành 2 trận hòa đầy quý giá. Trong đó, trận hòa 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy chính là đòn bẩy quan trọng trong việc hồi sinh đội bóng xứ Nghệ trong năm 2025, góp phần giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công.

Có thể nói, mùa giải 2025 là một trong những mùa giải khó khăn nhất của đội bóng xứ Nghệ. Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ và Ban huấn luyện cùng với đó sự tận dụng tối đa những lợi thế có được trong giai đoạn lượt về đã giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công.