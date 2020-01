Những khuyến cáo của Bộ Y tế trước nguy cơ viêm phổi do virus lạ lan sang từ Trung Quốc

Bộ Y tế vừa phát văn bản Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCoV). Đây là thủ phạm gây viêm phổi cấp tính tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, khởi phát cuối năm ngoái, với 41 người nhập viện, 2 người tử vong. Bệnh lây lan nhanh đến các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản.



Corona (CoV) là một họ virus lớn gây bệnh hô hấp từ cảm lạnh thông thường đến nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS-CoV) năm 2002 và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012. nCoV là chủng virus Corona mới chưa từng biết đến, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắcxin phòng bệnh.



"Bệnh viêm phổi lạ tuy không nặng nề như SARS, cúm A/H5N1 và tỷ lệ tử vong chưa cao, tuy nhiên người dân phải hết sức lưu ý các biểu hiện bệnh, để có hướng xử trí kịp thời", Bộ Y tế khuyến cáo.

Trẻ em đeo khẩu trang đến trường trong vùng nghi ngờ dịch bệnh. Ảnh: The New York Times.

Sốt và viêm phổi, viêm phổi kẽ, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X-quang tổn thương các mức độ khác nhau không do nhiễm trùng hoặc căn nguyên khác, là những dấu hiệu của bệnh phổi do virus nCoV. Người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch, có nguy cơ cao bệnh nặng.



Những người sốt hoặc có các triệu chứng viêm hô hấp, khởi phát trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân hay người đi về từ vùng dịch, cần phải nghi ngờ nhiễm nCoV.Các dấu hiệu viêm phổi do nCoV phân biệt với cúm (cúm A/H1N1, cúm gia cầm A/HSN1...), SARS và MERS, hay bệnh viêm phổi khác do virus hợp bào hô hấp (SRV), adenovirus, mycoplasma...Các ca bệnh hoặc nghi ngờ đều phải được khám và điều trị cách ly tại bệnh viện. Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên bệnh nhân chủ yếu được điều trị triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có.Người bệnh chỉ được xuất viện khi hết sốt ít nhất 3 ngày, toàn trạng tốt như mạch, huyết áp, các xét nghiệm máu bình thường, X-quang phổi cải thiện, chức năng thận trở về bình thường.Bộ Y tế khuyến cáo, để phòng lây nhiễm virus mới nCoV, cần đeo khẩu trang và đến các cơ sở y tế khám bệnh ngay khi có triệu chứng hô hấp. Vệ sinh cá nhân thường xuyên như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn, đặc biệt sau khi hắt hơi, ho hoặc lau mũi. Che mũi, miệng khi có hắt hơi và ho, vứt các khăn giấy lau mũi miệng vào thùng rác riêng có nắp đậy. Đảm bảo chế độ ăn đầy đủ. Tránh tiếp xúc và tụ tập ở nơi đông người, nơi không thoáng khí. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp các vật nuôi, động vật hoang dã.Đặc biệt, cần phòng lây nhiễm trong bệnh viện. Thực hiện phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn. Phòng, chống lây nhiễm đối với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và người bệnh khác tại bệnh viện.Hiện Việt Nam chưa phát hiện ca bệnh nào tại nội địa. Hai du khách Trung Quốc nhập cảnh qua sân bay Đà Nẵng bị sốt, cách ly. Xét nghiệm các chủng virus Corona mẫu bệnh phẩm đều âm tính, tuy nhiên do không có sinh phẩm xét nghiệm nCoV nên chưa thể kết luận bệnh nhân có mắc viêm phổi lạ hay không. Mẫu sinh phẩm bệnh nhân đã được chuyển cho một đơn vị xét nghiệm quốc tế tại TP. HCM xét nghiệm nCoV.