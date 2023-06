Những lý do để Sông Lam Nghệ An dễ có điểm trước Câu lạc bộ Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Hành quân đến sân Hàng Đẫy là một nhiệm vụ rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Tuy vậy những người hâm mộ xứ Nghệ vẫn lạc quan tin vào một kết quả tốt của Sông Lam Nghệ An tại vòng 13 V.League.

1. Huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn đang bất bại

Sau hai trận đầu cầm quân tại V.League, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã đem về cho Sông Lam Nghệ An 1 trận thắng và 1 trận hòa. Đây là một kết quả khá tốt với một vị huấn luyện viên trẻ mới lần đầu cầm quân tại V.League. Để có được kết quả này, ban huấn luyện mới đã có những sự thay đổi tích cực về cả lối chơi lẫn tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Nghệ.

Đầu tiên là sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Hàng phòng ngự có thể vẫn là nơi chưa an tâm nhất của Sông Lam Nghệ An nhưng những gì đã thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua phần nào cho thấy sự thay đổi đáng ghi nhận của Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Đó là sự tập trung và tinh thần quyết tâm giúp cho đội bóng xứ Nghệ chỉ thủng lưới 1 bàn trước hai đội bóng có hàng công khá mạnh tại V.League. Nếu vẫn tiếp tục duy trì được phong độ này thì hàng thủ của Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được hàng công của Câu lạc bộ Hà Nội.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt đang thi đấu ngày càng chắc chắn trong khung thành của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Cùng với sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự là những "làn gió mát" ở mặt trận tấn công. Dưới thời của huấn luyện viên Phan Như Thuật, những tình huống tấn công của Sông Lam Nghệ An có nhiều mảng miếng và bài bản hơn. Hai bàn thắng ở trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều cơ hội nguy hiểm tạo ra trước khung thành Đặng Văn Lâm là minh chứng cho những sự thay đổi tích cực của hàng công đội bóng xứ Nghệ. Tuy vậy, nếu muốn có được kết quả tốt trước nhà đương kim vô địch V.League thì những cầu thủ trên hàng tấn công của Sông Lam Nghệ An sẽ phải chắt chiu những cơ hội có được ở trận đấu này.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật có tiếp tục duy trì được thành tích bất bại của mình? Ảnh: Xuân Thủy

Gặp câu lạc bộ Hà Nội sẽ là thử thách khó khăn nhất mà huấn luyện viên Phan Như Thuật phải đối mặt. Tuy vậy người hâm mộ xứ Nghệ vẫn hy vọng vị huấn luyện viên 39 tuổi này sẽ đưa ra những chiến thuật hợp lý để duy trì thành tích bất bại của mình tại V.League.

2. Sự bất ổn trong nhân sự của đội bóng Thủ Đô

Ở mùa giải năm nay, Câu lạc bộ Hà Nội không có được sự ổn định về mặt nhân sự. Điều đó phần nào dẫn đến thành tích không thật sự tốt của đội bóng thủ đô ở V.League 2023.

Đầu tiên đó là sự vắng mặt của các nội binh chất lượng, khi mà có khá nhiều cầu thủ của Câu lạc bộ Hà Nội bị chấn thương ở mùa giải năm nay. Đó là tiền vệ Hùng Dũng, trung vệ Thành Chung hay tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Trường. Những chấn thương này không chỉ khiến cho họ vắng mặt ở một số trận đấu quan trọng mà còn phần nào làm giảm đi phong độ và cảm giác chơi bóng của những tuyển thủ này.

Đặc biệt là sự thiếu vắng đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, người bị treo giò 8 trận sau tình huống chơi xấu tại vòng 7 V.league. Trong những năm gần đây, Quả bóng vàng Việt Nam 2023 luôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong màu áo đội bóng Thủ Đô. Do đó sự vắng mặt của Nguyễn Văn Quyết sẽ là một tổn thất không nhỏ của Câu lạc bộ Hà Nội.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu này do án treo giò. Ảnh tư liệu: VPF

Không chỉ bất ổn về nội binh, ngoại binh của Câu lạc bộ Hà Nội cũng không thể đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện đội bóng Thủ Đô. Mặc dù Câu lạc bộ Hà Nội đã bỏ ra khá nhiều tiền để ký hợp đồng với những ngoại binh, tuy nhiên sau 12 vòng đấu, bộ 3 người Brazil chỉ mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ Thủ Đô. Và việc Câu lạc bộ Hà Nội thanh lý hợp đồng với cả ba ngoại binh này là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ở trận đấu sắp tới, rất có thể đội bóng Thủ đô sẽ trình làng những tân binh mà họ mới chiêu mộ. Tuy vậy những ngoại binh này sẽ cần phải có thời gian để thích ứng với môi trường V.League và đó sẽ là cơ hội để cho Sông Lam Nghệ An “dễ thở” hơn ở trận đấu này.

3. Sự cổ vũ trên khán đài

Ở mùa giải năm nay, cả hai lần Sông Lam Nghệ An phải làm khách đến sân Hàng Đẫy đều là cả hai lần có khá đông người hâm mộ xứ Nghệ đến sân để cổ vũ cho đội bóng quê nhà. Rõ ràng người hâm mộ xứ Nghệ không quay lưng với đội bóng quê hương ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Người hâm mộ xứ Nghệ không quay lưng với đội bóng quê nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Ở trận đấu sắp tới, Hội cổ động viên của Sông Lam Nghệ An cũng đã có những kế hoạch hành quân đến sân Hàng Đẫy để tiếp sức cho đội bóng xứ Nghệ. Và lúc đó sự đông đảo cổ động viên Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy sẽ là một nguồn động lực không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có một trận cầu hay để mang lại niềm vui cho người hâm mộ quê nhà.