Những mái nhà ấm tình Việt - Lào

Để đi theo tiếng gọi con tim, các cặp vợ chồng Việt - Lào đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí chấp nhận ở rể nhà vợ 1 năm như câu chuyện tình xuyên biên giới với người vợ tào khang được chính Bí thư Chi bộ bản Huồi Lê Xeo Phò Hoài chia sẻ.

Bằng giọng dí dỏm xen lẫn tự hào, anh Xèo Phò Hoài kể: Khoảng năm 2003, trong một lần đi giao lưu ở bản Co Đu, cụm Huồi Luôm, huyện Nọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, anh gặp vợ hiện tại - chị Xeo Mẹ Xuôn, sinh năm 1978.

Cặp vợ chồng Việt- Lào Xeo Phò Hoài- Xeo Mẹ Xuôn ở bản Huồi Lê xã Keng đu. Ảnh: K.L

Cảm mến cô gái Lào hiền lành, xinh đẹp, anh làm quen rồi dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Tình yêu của đôi trẻ đơm hoa bằng một đám cưới xuyên biên giới, tuy đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười.

Ấy nhưng trước khi “rước được nàng về dinh” anh Xeo Phò Hoài phải ở rể ở nhà vợ một năm theo phong tục nước bạn. “Tuy gọi là ở rể nhưng không thiếu niềm vui, hạnh phúc vì được gia đình bên vợ yêu thương, quan tâm”- anh Hoài chia sẻ.

Cặp vợ chồng Việt- Lào Xeo Phò Hoài và Xeo Mẹ Xuôn ở bản Huồi Lê trò chuyện với cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu. Ảnh: K.L

Sau thời gian thử thách, chị Xuôn theo chồng về Việt Nam sinh sống. Thời gian đầu chị không biết nói tiếng phổ thông nhưng vì cùng là dân tộc Khơ Mú, tiếng nói giống nhau nên chị không gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp với gia đình nhà chồng và hàng xóm.

Cuộc sống của tổ ấm Việt- Lào nơi bản biên giới cứ bình dị trôi qua. Hàng ngày, chị theo chồng lên nương rẫy, trồng trọt, phát triển chăn nuôi. Anh Xeo Phò Hoài trước đây là cán bộ chính sách, thi đua khen thưởng xã, sau đó làm công tác mặt trận và hiện tại là Bí thư Chi bộ bản Huồi Lê. Hai vợ chồng có với nhau 5 người con, trong đó 3 cô con gái đầu lòng đã có gia đình.

Nhờ có vợ vun vén việc nhà, anh Xeo Phò Hoài - Bí thư Chi bộ bản Huồi Lê (ngồi) yên tâm làm tròn dân, việc bản. Ảnh: K.L

“Trong bản có 6 cặp chồng Việt - vợ Lào khác nên mình cũng có đồng hương. Nói là lấy chồng xa nhưng hàng năm cứ đến dịp lễ, Tết hay khi có sự kiện cưới, hỏi mình vẫn cùng gia đình về thăm người thân. Trước đây đi lại khó khăn, bây giờ đường sá thuận tiện hơn rất nhiều, lại có quốc tịch, có căn cước công dân nên muốn là có thể về…”, chị Xuôn cho biết.