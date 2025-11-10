Kinh tế Những nghĩa cử đẹp của cán bộ tín dụng chính sách Nghệ An Mưa bão liên tục xảy ra, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An bị ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông và sản xuất nông nghiệp. Chia sẻ với những khó khăn của người dân, Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An kịp thời hỗ trợ người dân gây dựng lại cuộc sống.

Nghĩa tình nơi tâm lũ

Bão lũ quét qua, để lại miền Tây Nghệ An những "vết thương": Nhà cửa tốc mái, hoa màu chìm trong biển nước... Song giữa khó khăn ấy, tình đoàn kết và sự sẻ chia kịp thời đã trở thành điểm tựa, giúp bà con gượng dậy, dựng lại cuộc sống từ bão, lũ.

Khi người dân còn ngổn ngang giữa bùn, đất và mất mát, cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các địa phương đã kịp thời có mặt, mang theo hơi ấm sẻ chia.

Sau mưa lũ, cuộc sống người dân miền Tây Nghệ An bộn bề khó khăn. Ảnh: CSCC

Xã Quỳ Châu là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10. Mưa lớn kéo dài khiến gần 2.000 nhân khẩu thuộc 500 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Hàng trăm ngôi nhà ngập sâu từ 80cm đến 3m, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, cầu treo, thủy lợi… bị hư hỏng nặng, với tổng thiệt hại ước tính trên 150 tỷ đồng.

Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng bà Nguyễn Thị Nga ở thôn 4, xã Quỳ Châu, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng, chưa hết xúc động: “Mưa to, nước dâng nhanh và bất ngờ khiến nhà tôi ngập sâu trong bùn, đất, vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng nhiều. Nhờ có cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đến giúp dọn dẹp, hỗ trợ nhu yếu phẩm, gia đình tôi mới tạm ổn định lại cuộc sống”.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu hỗ trợ nhân dân khắc phục sau bão lũ. Ảnh: CSCC

Điều đáng trân quý là dù chính trụ sở ngân hàng cũng chìm sâu trong dòng nước lũ hơn 1,5m, dù nhà của nhiều cán bộ, nhân viên bị ngập nhưng họ vẫn gác lại khó khăn của mình để đồng hành cùng nhân dân. Mỗi ngày có hàng chục lượt cán bộ trực tiếp lội bùn, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa giúp bà con.

Ông Đặng Xuân Huy – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Châu cho biết: Ngay trong thời điểm bão số 10 xảy ra, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ cho 11 hộ gia đình ở thôn 4, xã Quỳ Châu bị ảnh hưởng nặng nề từ bão, mỗi suất gồm hàng hóa và tiền mặt trị giá 800 ngàn đồng... Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt. Ngoài ra, Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An phối hợp Công đoàn Ngân hàng CSXH Quỳ Châu trao tặng 25 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lụt trên địa bàn xã Quỳ Châu từ nguồn vận động đoàn viên.

“Là ngân hàng vì người nghèo, chúng tôi xác định đồng hành cùng người dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm và sứ mệnh của mình”, ông Đặng Xuân Huy chia sẻ.

Ngân hàng CSXH ủng hộ xã Nghĩa Hành bị ngập lụt do mưa bão số 10. Ảnh: T.H

Không chỉ ở xã Quỳ Châu, mà tại nhiều địa phương miền Tây Nghệ An như các xã: Tân Kỳ, Mường Xén, Mường Típ, Mỹ Lý, Tương Dương, Nhôn Mai, Tam Quang… người dân đều vất vả giữa mưa lũ, mất mát tài sản, hoa màu, giao thông chia cắt.

Bão số 10 cũng khiến nhiều địa phương ở khu vực Tân Kỳ bị ngập cao, chia cắt. Để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng CSXH đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ 2 xã Tân Phú và Nghĩa Hành; đồng thời, trực tiếp đến thăm hỏi 3 gia đình có người thân tử vong trong mưa lũ ở xã Giai Xuân và xã Tân Phú, hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ các xã Giai Xuân, Tiên Đồng, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ và Tân An, với mức 2 – 3 triệu đồng/xã. Tổng số tiền mà Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An ủng hộ trên địa bàn các xã khu vực Tân Kỳ là 78 triệu đồng.

Xúc động trước sự quan tâm ấy, ông Nguyễn Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong lúc địa phương còn đang bộn bề khó khăn, sự có mặt của các anh, các chị chính là nguồn động viên rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Nguồn hỗ trợ này không chỉ giúp bà con có thêm điều kiện để khắc phục thiệt hại trước mắt, mà còn là món quà tinh thần vô giá, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống, dựng lại mái nhà, khôi phục ruộng đồng sau thiên tai”.

Thăm hỏi gia đình có người thân tử vong trong mưa lũ ở xã Giai Xuân. Ảnh: CSCC

Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Anh Sơn, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An, toàn thể cán bộ trong đơn vị đã tự nguyện đóng góp 13 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Ngày 07/10/2025, Phòng Giao dịch Anh Sơn cũng đã tổ chức chương trình trao tặng 1.000 quyển vở và 350 chiếc bút cho các em học sinh Trường Tiểu học Thành Sơn, xã Thành Bình Thọ. Món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp và tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ ngân hàng, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Thiên tai, mưa bão, lũ lụt không còn là chuyện lạ ở khúc ruột miền Trung. Năm nay, mưa, bão lớn liên tục xảy ra; trong đó, cơn bão số 10 – một trong những cơn bão lớn nhất trong nhiều năm qua xảy ra trên địa bàn Nghệ An. Mưa to, gió lớn kéo dài khiến nhiều diện tích hoa màu, cây trồng bị đổ gãy; đường giao thông nông thôn hư hỏng; một số hộ dân bị ngập úng, thiệt hại về tài sản, vật nuôi, công cụ sản xuất. Bão đi qua để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Nghệ An động viên thăm hỏi kịp thời đến người dân. Ảnh: T.H

Ngay sau khi bão tan, các Phòng Giao dịch Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu… đã kịp thời vào cuộc, triển khai nhiều hoạt động thiết thực; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các xã tập trung rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ vay vốn. Trên cơ sở đó, kịp thời hướng dẫn bà con tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi, giúp người dân có vốn để khôi phục sản xuất, tái đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa nhà cửa và phương tiện lao động. Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng đã được hỗ trợ vay vốn từ các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế.

Những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm của Ngân hàng CSXH Nghệ An đã góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, yên tâm khôi phục sản xuất, củng cố niềm tin vào chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Công đoàn Ngân hàng CSXH VIệt Nam thông qua công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh ủng hộ tỉnh Nghệ An 300 triệu đồng sau thiệt hại do bão số 10. Ảnh: T.H

Ngay sau bão số 10, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam hỗ trợ tỉnh Nghệ An thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 300 triệu đồng; trước đó, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng giúp tỉnh khắc phục cơn bão số 3.

Ngoài ra, sau bão số 10, cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH tỉnh đã đóng góp ngày lương được gần 190 triệu đồng; số tiền đó được đoàn công tác Ngân hàng CSXH tỉnh trực tiếp đến trao cho từng hộ dân, từng cán bộ, nhân viên bị ảnh hưởng, thắp lên ngọn lửa nhân ái, tiếp thêm sức mạnh để bà con gượng dậy, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trực tiếp đi thăm hỏi, trao ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ông Hoàng Xuân Thủy - Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An khẳng định: Không chỉ là “bà đỡ” của những hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân. Suốt nhiều năm qua, hình ảnh cán bộ ngân hàng không chỉ gắn với những sổ vay vốn ưu đãi, mà còn gắn liền với những chuyến đi nghĩa tình: Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình khó khăn, sẻ chia với bà con vùng thiên tai. Chúng tôi đồng hành cùng nhân dân không chỉ bằng những đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, mà còn bằng cả tình cảm và trách nhiệm của những cán bộ tín dụng chính sách nghĩa tình.