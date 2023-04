Những ngôi nhà nghĩa tình ở huyện rẻo cao Tương Dương

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 4, công tác triển khai xoá nhà tạm bợ, dột nát, thay thế bằng nhà lắp ghép do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn ở một số thôn bản ở huyện rẻo cao Tương Dương đang dần về đích.

Chung tay vì người nghèo

Nhiều gia đình bày tỏ niềm vui khi được sống trong căn nhà mới đủ "che nắng, chắn mưa" thay thế cho căn nhà tạm bợ "nắng rọi, mưa dột" trước đây.

Ngôi nhà mới của chị Vi Thị Nhàn nằm bám mặt đường đi vào bản Phồng, trong cái nóng như rang của ngày hè miền Tây, chị đon đả đón khách vào thăm nhà rồi bẽn lẽn bộc bạch “ước mơ của vợ chồng em nay thành hiện thực rồi các chị ạ! Mừng lắm! Từ nay yên tâm, cố gắng làm ăn, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình thôi”.

Được biết, trước đây hai vợ chồng chị Nhàn cùng 2 đứa con sống trong ngôi nhà tranh tre, dột nát, tạm bợ, cuộc sống khó khăn, nguồn thu nhập từ việc trồng trọt chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ đủ sống qua ngày nên khi hay tin gia đình mình là 1 trong 22 hộ của Bản Phồng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở, vợ chồng chị vui lắm.

Bản Phồng là một trong những địa bàn khó khăn của xã Tam Hợp với 167 hộ, 696 khẩu người Tày Poọng sinh sống, trong đó có 117 hộ nghèo nên nhu cầu về nhà ở khá nhiều. Từ danh sách đăng ký, đã có 22 hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà lắp ghép.

Theo chị Vi Thị Ánh- Bí thư Chi bộ bản Phồng: Để giúp người dân, nhất là các hộ già cả, neo đơn sớm có nhà mới, cùng với cán bộ trong ban chỉ đạo của xã được phân công phụ trách địa bàn, chi bộ, ban quản lý bản cũng huy động các chi hội đoàn thể và nhân dân “mỗi người giúp một tay” khẩn trương tháo dỡ nhà tạm bợ, san lấp mặt bằng làm nền, vận chuyển nguyên vật liệu… để lắp ghép nhà mới.

Tại bản Văng Môn, phó bản Lương Văn Thuận cho biết có 7 hộ khó khăn về nhà ở được Bộ Công an hỗ trợ nhà lắp ghép đã vào ở trong nhà mới. (Mỗi căn có diện tích khoảng 46m2 (gồm cả thềm nhà), mái lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm tôn xốp 3 lớp cách nhiệt). Trong đó có 3 hộ vinh dự được Thượng tướng Lương Tam Quang -Thứ trưởng Bộ Công An và Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh và địa phương về cắt băng khánh thành, bàn giao nhà mẫu là Huông Văn Dần, Huông Văn Mùi, Huông Văn Thuỷ, bà con phấn khởi và xúc động lắm!

Tam Hợp cũng là xã đầu tiên của huyện Tương Dương hoàn thành việc triển khai nhà ở lắp ghép do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Thái- Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hợp cho biết: Toàn xã có 34 hộ được hỗ trợ về nhà ở tập trung ở bản Phồng, bản Văng Môn, Phá Lõm.

Xã đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ các hộ tháo dỡ nhà tạm, san nền, làm móng để nhận nhà lắp ghép trong vòng 1 tháng (từ tháng 3 đến tháng 4 là hoàn thành). Để đảm bảo tiến độ, xã phân công một đồng chí cán bộ xã là thành viên ban chỉ đạo phụ trách một hộ, trực tiếp về cơ sở cùng với cán bộ thôn bản và người dân hỗ trợ, động viên các hộ khắc phục khó khăn, triển khai lắp ghép nhà đảm bảo chất lượng.

Còn tại xã biên giới Tam Quang, để có sự đồng thuận, mang lại hiệu quả cao từ chương trình làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo của Bộ Công an, UBND triển khai họp, rà soát đối tượng theo tiêu chuẩn của cấp trên; Phân công thành các tổ trực tiếp xuống làm việc tại các bản, làng. Theo đó toàn xã có 54 hộ được hỗ trợ nhà lắp ghép, bao gồm hộ nghèo 42 hộ, cận nghèo 7 hộ và hộ khó khăn về nhà ở là 2 hộ.

Sau khi khảo sát thực tế ở từng thôn bản, trong tháng 3 năm 2023, UBND xã đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, trưởng bản, lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Quang và các hộ đã đăng ký làm nhà.

Thông qua hội nghị lãnh đạo địa phương đã phổ biến chủ trương làm nhà kết hợp video trực quan giới thiệu chi tiết về thiết kế bản vẽ ngôi nhà mà người dân sẽ được hỗ trợ theo 4 tiêu chí cứng ( thân, mái, tường, nền cứng).

Tại hội nghị này, các hộ dân không chỉ được nghe, được thấy mà còn được thảo luận về cách làm, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của gia đình cần được hỗ trợ, tháo gỡ trong chuẩn bị mặt bằng, các nguyên vật liệu cần thiết phục vụ việc làm nhà. MTTQ xã được giao nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo ban công tác mặt trận bản, làng tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và người dân hỗ trợ các hộ về san gạt mặt bằng, tháo dỡ nhà tạm

Theo ông Hồ Xuân Tuyến- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tam Quang: Chính quyền đã phân công cán bộ, công chức phụ trách từng hộ gia đình, đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Quang, lực lượng Công an xã trong việc giúp hộ nghèo tháo dỡ và san gạt, làm móng để lắp nhà mới với hơn 340 ngày công, kinh phí làm nền nhà dao động từ 5.000.000 - 6.500.000đồng/1 nền.

Bên cạnh đó địa phương cũng đã kêu gọi xã hội hóa bằng nhiều hình thức giúp hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kịp thời hoàn thành nền, móng theo kế hoạch đề ra. Trong đó nguồn lực hỗ trợ cho 3 hộ đặc biệt khó khăn gồm ông Kha Văn Tình, Kha Văn Thoại và bà Xên Thị Nga (bản Sơn Hà) là 3 tấn xi măng trị giá 4.350.000 đồng, riêng nhà ông Tình hỗ trợ thêm cát, sỏi để làm nền là 3.000.000 đồng. Mặc dù có những nơi như bản Sơn Hà địa hình phức tạp, vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, phải bạt đồi san đất để làm nền nhưng đến ngày 25/4/2023, nhà ở cho 54/54 hộ dân ở Tam Quang đã lắp, dựng hoàn thiện, có cả điện thắp sáng.

Ông Kha Văn Tình, 1 trong 54 hộ được hỗ trợ nhà ở xã Tam Quang cho biết: “Gia đình chúng tôi đã được các lực lượng công an, biên phòng, các chi hội đoàn thể ở bản giúp tháo dỡ nhà tạm, di chuyển đồ đạc, san lấp mặt bằng để hoàn thiện phần móng nhà đảm bảo cho việc lắp ghép nhà mới. Nay gia đình đã vào ở rồi, cảm ơn cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng và bà con dân bản rất nhiều…”

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Huyện Tương Dương được Bộ Công an hỗ trợ 302 nhà (thuộc chương trình hỗ trợ, xây dựng 1426 nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở tại 27 xã biên giới thuộc 6 huyện của tỉnh Nghệ An).Trong đó xã Tam Quang 53 nhà, xã Tam Hợp 34 nhà, xã Nhôn Mai 131 nhà, xã Mai Sơn 84 nhà.

Bên cạnh đó, huyện còn được Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 300 nhà tình nghĩa để xoá nhà tạm bợ dột nát, gồm xã Lưu Kiền 45 nhà, xã Yên Na 115 nhà, xã Yên Tĩnh 16 nhà, xã Yên Hoà 78 nhà, xã Xiêng My 46 nhà.

Với ý nghĩa nhân văn: chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, huyện Tương Dương đã có sự phân công rõ người, rõ việc trong Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, đảm bảo cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc và cam kết sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ cho chương trình đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đẩy nhanh tiến độ lắp ghép 620 ngôi nhà để sớm bàn giao cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo ông Lương Ba Vin- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện Tương Dương: Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân. Mặc dù thời tiết mùa hè nắng, nóng nhưng tại nhiều thôn bản, các lực lượng như công an, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và nhân dân địa phương đã khẩn trương giúp hộ nghèo tháo dỡ nhà tạm, san lấp mặt bằng làm nền, móng để lực lượng thi công thực hiện lắp ghép nhà mới do Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ theo đúng thiết kế, kĩ thuật.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tính đến ngày 27/4/2022, số nhà do Bộ Công an hỗ trợ đã lắp ghép 284 nhà, đạt tỷ lệ 94,1%, số nhà đang chờ lắp ghép 18 nhà, chiếm tỷ lệ 5,9%. Trong đó các xã Tam Quang, Tam Hợp, Mai Sơn đã hoàn thành lắp ghép 100%. Riêng nhà do công an tỉnh hỗ trợ đã lắp ghép xong 302/302 nhà, đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo tiến độ trước 30/4. Đối với một số nhà bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy vào tối ngày 24/4, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh đi kiểm tra thực địa và lên phương án xử lý, khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó “Hưởng ứng Chương trình “vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025”, vừa qua, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương đã kêu gọi, vận động nguồn hỗ trợ được hơn 1 tỷ đồng để phục vụ cho công tác xoá nhà tạm trên địa bàn”- ông Lương Ba Vin cho hay.

Những ngôi nhà đã và đang được xây dựng bàn giao cho người khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tương Dương, ngoài tăng thêm giá trị vật chất còn là động lực tinh thần để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho các hộ nghèo ở rẻo cao vươn lên trong cuộc sống.