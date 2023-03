Những người 'giữ lửa' các làng nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Chiều 07/3, đoàn công tác Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc.

(Baonghean.vn) - Chiều 7/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại Công ty Xăng dầu Nghệ An.