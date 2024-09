Thể thao Những thống kê thú vị về cặp đấu Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An Các con số thường không biết nói dối và nó chính là cơ sở để cho đội bóng xứ Nghệ tự tin hơn trong chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Pleiku.

Nếu xét về các thông số đối đầu trong những năm gần đây thì đội bóng xứ Nghệ áp đảo hoàn toàn so với Hoàng Anh Gia Lai. Trong 20 trận đối đầu gần đây, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 12 trận, hòa 2 trận và để thua 6 trận. Trong đó chiến thắng đậm nhất của đội chủ sân Vinh là chiến thắng 3-0 tại V.League 2019. Tuy vậy, trong 3 trận đấu gần đây tỷ số của cặp đấu này đều là 1-0 với 1 chiến thắng cho đội bóng phố Núi và 2 chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ăn mừng sau khi Phan Xuân Đại ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

4 bàn thắng ghi được gần đây ở các cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai đều được thực hiện bởi các nội binh. Đó là Đinh Thanh Bình bên phía đội bóng phố Núi và Ngô Văn Lương, Phan Xuân Đại, Đinh Xuân Tiến bên phía đội chủ sân Vinh.

Bên cạnh đó, 7/8 trận đấu gần đây nhất đội bóng xứ Nghệ là đội mở tỷ số và 5/7 trận Sông Lam Nghệ An giành được lợi thế khi hiệp 1 kết thúc. Những thông số này cho thấy Hoàng Anh Gia Lai là con mồi ưa thích của Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, có 1 thông số đáng buồn của đội bóng xứ Nghệ khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai đó là những chiếc thẻ đỏ. Mặc dù thi đấu thiếu người nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận thua xảy ra tại V.League 2021 khi trung vệ Thái Bá Sang nhận thẻ đỏ tạo điều kiện cho đội bóng phố Núi ngược dòng thành công.

Ở trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã phải nhận 1 thẻ đỏ do lỗi vào bóng thô bạo của trung vệ Sebastian Zaracho. Do đó, các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ phải rút kinh nghiệm để tránh phải nhận những thẻ phạt không đáng có.

Trong khi, Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng 4-0 ở ngày mở màn. Với chiến thắng đậm này, đội bóng của bầu Đức tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng sau vòng 1 V.League.

Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu khởi đầu thành công mỹ mãn. Ảnh: VPF

Ngoài đứng đầu tập thể, Hoàng Anh Gia Lai còn có tiền vệ Da Silva Marciel dẫn đầu danh sách ghi bàn (2 bàn thắng) hay bộ đôi Trần Bảo Toàn, Jairo Filho dẫn đầu sách kiến tạo (2 đường kiến tạo). Cùng với đó là tiền đạo Trần Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V.League. Có thể nói, vòng đấu đầu tiên là vòng đấu thành công mỹ mãn của đoàn quân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.

Trong 6 mùa giải gần đây, cả 2 đội chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng tại vòng 2 V.League. Trong khi, Hoàng Anh Gia Lai giành được chiến thắng trước chính Sông Lam Nghệ An tại V.League 2021 thì đội bóng xứ Nghệ giành được chiến thắng trước Becamex Bình Dương tại V.League 2020. Do đó, nhiều khả năng trận đấu này hai đội sẽ chia điểm và có ít bàn thắng được ghi.

Đây sẽ là một trận đấu khó khăn của Michael Olaha và các đồng đội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tất nhiên, đây chỉ là những con số thống kê, những màn trình diễn của các cầu thủ trên sân mới quyết định đến kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ có 1 trận đấu xuất sắc để giành được kết quả thuận lợi trước Hoàng Anh Gia Lai ngay tại sân Pleiku.